Ciencia

La mayoría de las mujeres de la Generación Z quiere ser madre, pero persisten dudas sobre su fertilidad

Una encuesta difundida por la American Society for Reproductive Medicine expuso brechas de información. Especialistas de SAMeR advierten que conocer la edad reproductiva y las opciones de planificación desde etapas tempranas permite tomar decisiones con mayor libertad

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Cada vez más mujeres jóvenes quieren ser madres, pero muchas sienten que les falta información para planificar su fertilidad (Imagen ilustrativa Infobae)
Cada vez más mujeres jóvenes quieren ser madres, pero muchas sienten que les falta información para planificar su fertilidad (Imagen ilustrativa Infobae)

El 74% de las mujeres de la Generación Z de entre 18 y 27 años quiere tener hijos en el futuro, pero el mismo estudio mostró que el 59% se siente poco informada sobre fertilidad y el 69% teme por su capacidad reproductiva a largo plazo, una combinación que refuerza el pedido de especialistas de incorporar la salud reproductiva a las conversaciones de prevención y educación desde edades tempranas.

La encuesta, difundida por la American Society for Reproductive Medicine, también detectó brechas de conocimiento sobre aspectos centrales de la fertilidad femenina. Aunque la mayoría de las consultadas identificó correctamente la etapa de máxima fertilidad, muchas desconocían cuándo comienza el descenso natural asociado a la edad o sobreestimaban cuánto pueden compensar ese proceso los tratamientos de reproducción asistida.

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Los resultados describen una situación que médicos dedicados a la reproducción observan con creciente frecuencia: las nuevas generaciones incluyen la planificación del futuro en su vida cotidiana, pero la información sobre fertilidad, edad reproductiva y salud reproductiva sigue siendo limitada.

La información llega tarde para muchas mujeres que sí quieren planificar

El presidente de SAMeR, el doctor Agustín Pasqualini, explicó en un comunicado que la fertilidad todavía no forma parte de las conversaciones tempranas, pese a que otras dimensiones de la salud y de los proyectos de vida sí están más presentes entre las jóvenes.

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“Las nuevas generaciones están mucho más informadas sobre múltiples aspectos de su salud y de sus proyectos de vida, pero la fertilidad todavía no forma parte de esas conversaciones tempranas. Muchas mujeres comienzan a buscar información cuando ya están pensando en un embarazo, cuando lo ideal sería conocer estos temas varios años antes para poder tomar decisiones con mayor libertad”, afirmó.

Conocer cómo cambia la fertilidad con la edad puede ayudar a tomar decisiones reproductivas con mayor libertad y mejor información (Imagen ilustrativa Infobae)
Conocer cómo cambia la fertilidad con la edad puede ayudar a tomar decisiones reproductivas con mayor libertad y mejor información (Imagen ilustrativa Infobae)

Ese planteo apunta a una distinción que los especialistas consideran central: hablar de fertilidad no equivale a hablar de maternidad inmediata.

La propuesta, según describen, es que las mujeres accedan a información confiable para entender cómo evoluciona la fertilidad con el paso del tiempo y qué herramientas existen para planificar el futuro reproductivo.

En ese marco, conceptos como reserva ovárica, edad reproductiva o preservación de fertilidad siguen siendo poco conocidos entre muchas mujeres jóvenes. Para quienes desean postergar la maternidad por razones personales, profesionales o económicas, esos datos pueden resultar útiles al momento de ordenar decisiones a mediano y largo plazo.

Los especialistas piden sumar fertilidad a la educación en salud

El vicepresidente de SAMeR, el doctor Fabián Lorenzo, sostuvo en el mismo comunicado que hoy existen más recursos para acompañar distintos proyectos reproductivos, pero advirtió que ninguna tecnología reemplaza el acceso temprano a la información.

“Hoy contamos con más herramientas diagnósticas y opciones para acompañar los distintos proyectos reproductivos. Sin embargo, ninguna tecnología reemplaza el valor de la información temprana. Conocer cómo funciona la fertilidad y cuáles son los factores que pueden influir en ella permite reducir la incertidumbre y tomar decisiones más informadas sobre el futuro”, manifestó.

Especialistas proponen incorporar la educación sobre fertilidad desde edades tempranas para reducir la incertidumbre sobre el futuro reproductivo (Imagen ilustrativa Infobae)
Especialistas proponen incorporar la educación sobre fertilidad desde edades tempranas para reducir la incertidumbre sobre el futuro reproductivo (Imagen ilustrativa Infobae)

El estudio se difundió en el marco del Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad. En ese contexto, los especialistas insistieron en que la salud reproductiva debería incorporarse a las conversaciones de cuidado integral del mismo modo en que las nuevas generaciones ya planifican estudios, trabajo, viajes o proyectos económicos.

La respuesta que plantean es concreta: incluir fertilidad y edad reproductiva en contenidos de prevención y educación desde etapas tempranas, junto con la información que los jóvenes ya reciben sobre nutrición, salud sexual o métodos anticonceptivos.

El objetivo, según remarcan, no es adelantar proyectos de maternidad o paternidad, sino ofrecer herramientas para que cada persona conozca cómo funciona su fertilidad y pueda planificar su vida reproductiva con mayor libertad y menos incertidumbre.

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