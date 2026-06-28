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La contundente respuesta de Giovani Lo Celso cuando le preguntaron sobre la chance de jugar en River Plate

El volante, que fue dirigido por Eduardo Coudet en sus inicios en Rosario Central, habló del tema tras ser figura ante Jordania

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Giovani Lo Celso habló sobre la chance de jugar en River Plate (REUTERS/Issei Kato)
Giovani Lo Celso habló sobre la chance de jugar en River Plate (REUTERS/Issei Kato)

Giovani Lo Celso tuvo su noche más esperada con la camiseta de la selección argentina. El volante del Real Betis abrió el marcador ante Jordania con un tiro libre en el minuto 18, en Dallas, para cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 con un triunfo. Pero las horas posteriores al partido le hicieron una pregunta sobre la posibilidad de jugar en River Plate que el futbolista rosarino no quiso dejar sin responder.

El nombre de Lo Celso llevaba semanas circulando en los pasillos del mercado de pases argentino. Eduardo Coudet, el entrenador de River, lo dirigió hace una década en Rosario Central -allí lo hizo debutar en Primera División- y se comunicó con él para intentar convencerlo de sumarse al club en esta temporada. La ilusión millonaria tenía sustento: un técnico que lo conoce, un club que disputa torneos internacionales y un jugador en uno de sus mejores momentos.

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Pero Lo Celso fue directo al hueso al ser consultado por ESPN en la zona mixta. “Creo que no es momento para hablar de eso ni tampoco creo que vaya a suceder”, respondió sobre la posibilidad de regresar al fútbol argentino para vestir la camiseta de River.

El mediocampista de 30 años aclaró que su futuro está en el Betis y que, por ahora, tiene la cabeza puesta exclusivamente en la Copa del Mundo: “Tengo contrato ahí. Estoy muy bien y cien por ciento enfocado en lo que es representar esta camiseta. Se viene algo muy lindo por delante”. El club sevillano disputará la próxima Champions League, un dato que pesa en la balanza.

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El contexto de sus palabras le da aún más dimensión a la noche que vivió. Lo Celso llegó al Mundial 2026 con una deuda pendiente con el torneo: en Rusia 2018 integró el plantel pero no tuvo ningún minuto en los cuatro partidos de la Selección. En Qatar 2022, una grave lesión muscular sufrida con el Villarreal lo dejó fuera de la lista definitiva, privándolo de estar en la consagración argentina. Tres Mundiales, cero minutos disputados hasta que el balón rodó en Dallas.

El tanto llegó al minuto 18, con Lionel Messi en el banco y Nicolás Otamendi como capitán. Lo Celso se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y colocó la pelota contra el palo del arquero jordano, quien se había movido hacia el lado de la barrera y quedó a contra pierna. Antes, a los 6 minutos, el rosarino había anotado en una acción que el árbitro anuló por posición adelantada.

Fue también el primer gol de tiro libre de Argentina en un Mundial desde el tanto que Messi le convirtió a Nigeria el 25 de junio de 2014, en Brasil. Pasaron 17 partidos mundialistas entre uno y otro.

“Es una emoción muy grande, más que nada por el recorrido. Debutar en un Mundial con un gol es muy emocionante. Lo de hoy es inolvidable”, expresó Lo Celso tras el pitazo final. También reveló que en el entretiempo habló con Messi sobre los movimientos del arquero jordano en los tiros libres: el capitán ingresó en el segundo tiempo y también convirtió de esa manera.

Scaloni cerró el círculo: “Lo Celso que no había podido estar en el Mundial anterior y Lautaro que no había hecho gol tuvieron una noche buena. Ahora se viene lo bueno”. El próximo desafío de Argentina será el 3 de julio ante Cabo Verde, segundo del Grupo H, desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

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