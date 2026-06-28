Cultura

Un siglo de Mel Brooks: de combatir en la Segunda Guerra a genio del humor

Su carrera reunió televisión, cine y música, con álbumes premiados y una filmografía de parodias inolvidables

Guardar
Google icon
Mel Brooks documental
Un siglo de Mel Brooks: de combatir en la Segunda Guerra a genio del humor

Mel Brooks, uno de los comediantes más influyentes del siglo XX, cumple este domingo 100 años, fiel a la convicción que ha guiado su premiada obra: “La risa es un grito de protesta contra la muerte”. Una filosofía plasmada en creaciones tan emblemáticas como el Get Smart y The Producers.

El actor, guionista, productor, director, escritor y músico, nacido en Brooklyn (Nueva York) en el seno de una familia judía, ha repetido en varias entrevistas que desde niño quiso dedicarse al mundo del entretenimiento.

PUBLICIDAD

“Me gustaba llamar la atención”, dijo en una entrevista con el programa Good Morning America en 2021, a propósito del lanzamiento de su autobiografía ‘¡Todo sobre mí!’, en la que advertía que la risa era una protesta contra la muerte y el ‘largo adiós’ que significaba.

Nacido bajo el nombre de Melvin James Kaminsky (1926), Brooks quedó huérfano de padre cuando apenas era un infante y fue criado por su madre, junto a sus tres hermanos mayores en medio de estrecheces económicas.

PUBLICIDAD

Hombre de mediana edad con traje y corbata a rayas operando una cámara de cine profesional Panavision de color claro con múltiples lentes y cables
Performance M, una figura clave del conjunto musical, ajusta una cámara de cine profesional Panavision en el set, preparándose para capturar la esencia de una actuación.

Combatió en Europa durante la II Guerra Mundial, una experiencia “que lo cambió”, según explicó en el documental Mel Brooks : The 99 Year Old Man! estrenado en 2024.

Pero encontró en el humor negro, la sátira y sobre todo en la parodia una fórmula de vida que lo convirtió en referente mundial: “Me enorgullece poder decir que he hecho reír a la gente para ganarme la vida (...). Aunque pueda parecer una tontería y una soberana memez, la comedia es lo que más tiene que decir sobre la condición humana”, escribió Brooks, quien adoptó el apellido de soltera de su madre, Kate Brookman.

El camino hacia el EGOT

Inició haciendo monólogos en los escenarios de Catskill (Nueva York), donde trabajaba como camarero, para luego abrirse paso como guionista de televisión en programas en vivo como ‘Your show of shows’ de su mentor Sid Caesar.

En ese oficio alcanzó su primer gran éxito al crear, junto con Buck Henry, el ‘Get Smart’ (1965-1970), serie que parodiaba el espionaje de la Guerra Fría, con el torpe pero eficaz Agente 86, Maxwell Smart, y la Agente 99, en su misión contra la malvada organización KAOS.

Mel Brooks, Superagente 86, El joven Frankenstein
"Superagente 86" y "El joven Frankenstein", dos de sus grandes creaciones

Saltó al cine con The Producers (1967), una sátira al nazismo que sigue a dos productores teatrales que pretenden hacer fraude con una obra destinada al fracaso.

La cinta, que escribió y dirigió, le valió su primer Óscar, al mejor guion original. Más de treinta años después, la adaptó en Broadway, donde hizo historia al ganar doce premios Tony, el mayor número obtenido por un musical hasta el momento.

Su prolífica carrera en Hollywood incluyó títulos con un gran número de parodias a géneros y películas dramáticas como Blazing Saddles (1974), Young Frankenstein (1974), High Anxiety (1977), Robin Hood: Men in Tights (1993) y Spaceballs (1987), un exitoso remedo de la Guerra de las Galaxias, que estrena en 2027 la secuela: Spaceballs, the new one.

El legado del neoyorquino va más allá de la comedia, con su productora Brooksfilms, apostó por películas dramáticas como The Elephant Man (1980) de David Lynch, que obtuvo ocho nominaciones y consolidó la carrera del director. También estuvo detrás de la producción de éxitos como Frances’ (1982), My Favorite Year (1982) y The Fly (1986).

Mel Brooks habla al recibir su Óscar honorífico durante la 14.ª edición de los premios Governors en Los Ángeles, en 2024 (REUTERS/Mario Anzuoni)
Mel Brooks habla al recibir su Óscar honorífico durante la 14.ª edición de los premios Governors en Los Ángeles, en 2024 (REUTERS/Mario Anzuoni)

E incursionó en el mundo de la música grabando varios álbumes de comedia, muchos de ellos convertidos en clásicos, que le merecieron cuatro premios de la Academia de la Grabación.

Brooks es uno de los pocos artistas ganadores de los galardones más importantes en el circuito estadounidense conocidos como los EGOT (Emmy, Grammy, Óscar y Tony).

En 2010, plasmó las huellas de sus manos y pies frente al histórico Teatro Chino de Hollywood, donde utilizó una prótesis con seis dedos en su mano izquierda, que inmortalizó su irreverencia. También recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos de Barack Obama, en 2016.

A sus 100 años sigue vigente trabajando apoyado por sus cuatro hijos, producto de dos matrimonios, el primero con Florence Baum, madre de los tres mayores, de quien se separó para después casarse con la actriz Anne Bancroft, el amor de su vida, y su pareja durante 45 años hasta 2005, cuando falleció.

Ya está acostumbrado a que lo interroguen sobre su secreto para llegar a esta edad: “A veces me preguntan: ‘Mel, ¿cuál es el secreto de una vida larga?’. Y siempre respondo: ‘No morir’”.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Mel Brookscine

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Osamenta y patria”: algunas indagaciones y un leve desvío

Andrés Binetti cruza recuerdos del campo con una pregunta que no cierra. Un viaje con baqueanos sale de la ciudad hacia fortines y pozos. En Teatro del Pueblo, los huesos aparecen donde menos se espera

“Osamenta y patria”: algunas indagaciones y un leve desvío

Londres cuenta su historia en un museo: del icónico bajo destrozado de The Clash a Dickens y Banksy

El London Museum abriirá con una colección de siete millones de piezas y una apuesta por funcionar también como espacio social

Londres cuenta su historia en un museo: del icónico bajo destrozado de The Clash a Dickens y Banksy

Tras una excavación clandestina, sale a la luz una villa imperial romana

La intervención de las autoridades en una zona afectada por saqueos permitió exponer un enclave asociado con la dinastía Antonina, donde ahora se podrán recorrer las ruinas y observar los trabajos en curso

Tras una excavación clandestina, sale a la luz una villa imperial romana

C.S. Pacat, la escritora que convirtió más de 100 rechazos editoriales en una trilogía bestseller queer

La autora de “Principe cautivo” visitó Buenos Aires y habló con Infobae sobre la evolución de la representación LGBTQ+ en la literatura, los personajes moralmente grises y el tercer libro de “El rey oscuro”

C.S. Pacat, la escritora que convirtió más de 100 rechazos editoriales en una trilogía bestseller queer

Sergio Ramírez, de vicepresidente a “traidor” y exiliado: “Daniel Ortega durará poco pero yo no sé si volveré a Nicaragua”

El escritor, que estuvo en el poder con el sandinismo, hoy vive en España, donde habló con Infobae. Qué significa su ingreso a la Real Academia

Sergio Ramírez, de vicepresidente a “traidor” y exiliado: “Daniel Ortega durará poco pero yo no sé si volveré a Nicaragua”

DEPORTES

Argentina, un equipo competitivo con respuestas y la diferencia que mostró con otros candidatos

Argentina, un equipo competitivo con respuestas y la diferencia que mostró con otros candidatos

La contundente respuesta de Giovani Lo Celso cuando le preguntaron sobre la chance de jugar en River Plate

Los aprobados del partido contra Jordania y el aprendizaje de cara a Cabo Verde

La bronca de Franco Colapinto por la falta de potencia en su Alpine en el GP de Austria de F1: “Fue un día muy malo”

Así quedaron las posiciones de la F1 tras el Gran Premio de Austria: de la ventaja que perdió Alpine a la pelea por el título

TELESHOW

El funeral de Ernestina Pais: el último adiós de familiares y amigos durante la emotiva ceremonia en el cementerio

El funeral de Ernestina Pais: el último adiós de familiares y amigos durante la emotiva ceremonia en el cementerio

La conmovedora despedida a Ernestina Pais: el dolor de familiares, colegas y amigos

La K’onga celebró 23 años de carrera: del recuerdo de los comienzos al éxito de su gira internacional

De Sergio Denis a la gloria de México 86: la canción que se convirtió en cábala de los campeones del mundo

Ciro Martínez y Luli Bass alentaron a la Selección Argentina en el duelo ante Jordania: el encuentro con la Mona Jiménez

INFOBAE AMÉRICA

Fuerza Naval rescata a 15 personas tras quedar a la deriva en la laguna de Caratasca, Honduras

Fuerza Naval rescata a 15 personas tras quedar a la deriva en la laguna de Caratasca, Honduras

Ola de violencia sacude Guatemala dejando dos fallecidos y al menos 10 lesionados en distintos puntos

La irrelevancia de la Organización de Estados Americanos con opción de reformas de fondo o el fin

Londres cuenta su historia en un museo: del icónico bajo destrozado de The Clash a Dickens y Banksy

Fiscal advierte que el narcotráfico podría converger con el tráfico de fauna en Costa Rica