Sociedad

Murió una adolescente que estaba internada por el vuelco de un auto en el sur de Santa Fe y ya son tres los fallecidos

La víctima fue identificada como Sabrina Correa, de 17 años, quien se encontraba internada en grave estado. Los restantes tres ocupantes del vehículo continúan en grave estado

Guardar
Google icon
accidente casilda santa fe
Los fallecidos son dos adolescentes de 17 años y un joven de 24

Este domingo se informó la muerte de uno de los cuatro jóvenes que permanecían internados, luego del vuelco de un automóvil ocurrido ayer en la ruta provincial S26, en proximidades de la ciudad de Casilda, en el sur de la provincia de Santa Fe. En un primer momento el siniestro había dejado como saldo dos víctimas mortales por lo que ya eran tres los fallecidos.

Según informó el diario La Capital, fuentes oficiales confirmaron el deceso de Sabrina Correa, de 17 años, quien se encontraba internada con graves lesiones. De esta manera, su fallecimiento se suma al de Lola Gironacchi, de 17 años, y Ramiro Tripiana, de 24 años, que viajaban en el mismo Peugeot 208. En tanto, Mora W. (17), Zaira L. (17) y Fausto G. (20), permanecen internados en grave estado.

PUBLICIDAD

El incidente vial ocurrió en la madrugada de ayer, al volcar un automóvil en la mencionada ruta provincial, en las afueras de la ciudad de Casilda, a unos 56 kilómetros de Rosario. El siniestro tuvo lugar poco después de las 5 de la mañana, cuando un grupo de amigos regresaba de una fiesta en el boliche Mona, ubicado en Casilda, y se dirigía hacia Carcarañá.

Lola Gironacchi y Sabrina Correa eran oriundas de la localidad de Zavalla, en tanto que Ramiro Tripiana residía en Pérez, ambos distritos del sur santafesino. Los seis ocupantes del automóvil (cuatro mujeres y dos varones) viajaban en un Peugeot 208 cuyo conductor perdió el control al tomar una curva, salió de la calzada y dio varios vuelcos sobre la banquina. El impacto fue de tal magnitud que varios de los ocupantes salieron despedidos del auto.

PUBLICIDAD

De acuerdo con medios santafesinos y las primeras pericias, no habría otros vehículos involucrados en el siniestro, y una de las principales hipótesis apunta a que el automóvil circulaba a alta velocidad al momento del accidente. Las causas aún están bajo investigación y se esperan los resultados de las pericias técnicas para determinar la mecánica exacta del hecho.

Una de las jóvenes fue trasladada ayer en un helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario

Al llegar al lugar, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Casilda encontró a una de las víctimas atrapada dentro del vehículo, mientras que el resto de los ocupantes se hallaban dispersos en distintos sectores de la banquina. Los cuatro heridos fueron trasladados con heridas de diversa consideración al Hospital San Carlos y al Sanatorio Julián Moreno, ambos en Casilda.

Debido a la gravedad de algunos de los pacientes, se activó el protocolo UTV para el traslado en helicóptero sanitario: uno de los lesionados, con una grave lesión medular, fue derivado al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA) de Rosario. Posteriormente, se realizó un segundo vuelo para evacuar a otro paciente que presentaba múltiples traumatismos y requirió intubación.

El operativo de emergencia involucró la coordinación entre dotaciones de bomberos voluntarios, servicios médicos y efectivos de la Unidad Regional IV. A su vez, ninguno de los ocupantes llevaba puesto el cinturón de seguridad, circunstancia que podría haber agravado las consecuencias del accidente. Y esta mañana se confirmó la muerte de Sabrina Correa.

La tragedia generó conmoción en las comunidades de la región y reabrió el debate sobre la seguridad vial y la prevención de siniestros en rutas provinciales. Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasSanta FeAccidenteSiniestro VialTránsito

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Homicidio en José C. Paz: estaba reunido con sus amigos y lo mataron a balazos

Tras una investigación de la Policía bonaerense, se detuvo a un hombre y se secuestró un revólver

Homicidio en José C. Paz: estaba reunido con sus amigos y lo mataron a balazos

Emerenciano Sena habló desde la cárcel: cuestionó la condena, se declaró inocente y dijo que César “no es el chico que criamos”

El dirigente social condenado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski sostuvo que recibió una condena a prisión perpetua “sin una prueba” y aseguró que su hijo, sentenciado como autor del crimen, atraviesa un grave deterioro en su salud mental

Emerenciano Sena habló desde la cárcel: cuestionó la condena, se declaró inocente y dijo que César “no es el chico que criamos”

Un hombre murió tras ser atropellado y abandonado en Bariloche: hay un sospechoso detenido

Un hombre atropelló a un hombre cerca del centro de Bariloche y huyó. La víctima murió en el hospital y la investigación judicial intenta reconstruir el siniestro

Un hombre murió tras ser atropellado y abandonado en Bariloche: hay un sospechoso detenido

Murió un joven músico en un choque frontal entre su auto y un camión, en Neuquén

De acuerdo con las primeras pericias, el automóvil habría cruzado hacia el carril contrario en la ruta 22, cuando circulaba en dirección a Cutral Co e impactó contra el transporte de carga que se desplazaba hacia Zapala

Murió un joven músico en un choque frontal entre su auto y un camión, en Neuquén

Un triple choque y vuelco en la avenida General Paz dejó al menos tres heridos

El siniestro provocó la intervención de equipos de emergencia y la restricción de carriles, mientras tres personas con lesiones menores fueron asistidas en el lugar

Un triple choque y vuelco en la avenida General Paz dejó al menos tres heridos

DEPORTES

Del “completo desastre” en la largada al “balance terrible”: el diálogo de Colapinto con su ingeniero tras el GP de Austria

Del “completo desastre” en la largada al “balance terrible”: el diálogo de Colapinto con su ingeniero tras el GP de Austria

El alocado festejo de los hinchas de Argelia tras recibir el gol de Austria que los salvó de enfrentar a España en el Mundial

El comunicado de Racing de Córdoba en apoyo al futbolista Lucas Trejo tras la muerte de su familia en los terremotos de Venezuela

La esposa del exjugador de la MLB, Gorkys Hernández, murió tras los terremotos de Venezuela

Argentina, un equipo competitivo con respuestas y la diferencia que mostró con otros candidatos

TELESHOW

Romina Gaetani habló de los últimos momentos de Ernestina Pais antes de su muerte: “Ella estaba muy feliz”

Romina Gaetani habló de los últimos momentos de Ernestina Pais antes de su muerte: “Ella estaba muy feliz”

El funeral de Ernestina Pais: el último adiós de familiares y amigos durante la emotiva ceremonia en el cementerio

La conmovedora despedida a Ernestina Pais: el dolor de familiares, colegas y amigos

La K’onga celebró 23 años de carrera: del recuerdo de los comienzos al éxito de su gira internacional

De Sergio Denis a la gloria de México 86: la canción que se convirtió en cábala de los campeones del mundo

INFOBAE AMÉRICA

En Nicaragua, los finqueros deben buscar cortadores casa por casa para la cosecha de café

En Nicaragua, los finqueros deben buscar cortadores casa por casa para la cosecha de café

Panamá recibe 2.5 veces más lluvia que el promedio del planeta, por lo que el reto no es el agua, es la gestión gubernamental, afirma la Cámara de Comercio

Múltiples accidentes de tránsito dejan dos muertos y un lesionado en El Salvador

Un siglo de Mel Brooks: de combatir en la Segunda Guerra a genio del humor

Putin admitió que Rusia sufre “problemas” ante la intensificación de ataques ucranianos