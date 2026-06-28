Murió una adolescente que estaba internada por el vuelco de un auto en el sur de Santa Fe y ya son tres los fallecidos

Los fallecidos son dos adolescentes de 17 años y un joven de 24

Este domingo se informó la muerte de uno de los cuatro jóvenes que permanecían internados, luego del vuelco de un automóvil ocurrido ayer en la ruta provincial S26, en proximidades de la ciudad de Casilda, en el sur de la provincia de Santa Fe. En un primer momento el siniestro había dejado como saldo dos víctimas mortales por lo que ya eran tres los fallecidos.

Según informó el diario La Capital, fuentes oficiales confirmaron el deceso de Sabrina Correa, de 17 años, quien se encontraba internada con graves lesiones. De esta manera, su fallecimiento se suma al de Lola Gironacchi, de 17 años, y Ramiro Tripiana, de 24 años, que viajaban en el mismo Peugeot 208. En tanto, Mora W. (17), Zaira L. (17) y Fausto G. (20), permanecen internados en grave estado.

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El incidente vial ocurrió en la madrugada de ayer, al volcar un automóvil en la mencionada ruta provincial, en las afueras de la ciudad de Casilda, a unos 56 kilómetros de Rosario. El siniestro tuvo lugar poco después de las 5 de la mañana, cuando un grupo de amigos regresaba de una fiesta en el boliche Mona, ubicado en Casilda, y se dirigía hacia Carcarañá.

Lola Gironacchi y Sabrina Correa eran oriundas de la localidad de Zavalla, en tanto que Ramiro Tripiana residía en Pérez, ambos distritos del sur santafesino. Los seis ocupantes del automóvil (cuatro mujeres y dos varones) viajaban en un Peugeot 208 cuyo conductor perdió el control al tomar una curva, salió de la calzada y dio varios vuelcos sobre la banquina. El impacto fue de tal magnitud que varios de los ocupantes salieron despedidos del auto.

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De acuerdo con medios santafesinos y las primeras pericias, no habría otros vehículos involucrados en el siniestro, y una de las principales hipótesis apunta a que el automóvil circulaba a alta velocidad al momento del accidente. Las causas aún están bajo investigación y se esperan los resultados de las pericias técnicas para determinar la mecánica exacta del hecho.

Una de las jóvenes fue trasladada ayer en un helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario

Al llegar al lugar, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Casilda encontró a una de las víctimas atrapada dentro del vehículo, mientras que el resto de los ocupantes se hallaban dispersos en distintos sectores de la banquina. Los cuatro heridos fueron trasladados con heridas de diversa consideración al Hospital San Carlos y al Sanatorio Julián Moreno, ambos en Casilda.

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Debido a la gravedad de algunos de los pacientes, se activó el protocolo UTV para el traslado en helicóptero sanitario: uno de los lesionados, con una grave lesión medular, fue derivado al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA) de Rosario. Posteriormente, se realizó un segundo vuelo para evacuar a otro paciente que presentaba múltiples traumatismos y requirió intubación.

El operativo de emergencia involucró la coordinación entre dotaciones de bomberos voluntarios, servicios médicos y efectivos de la Unidad Regional IV. A su vez, ninguno de los ocupantes llevaba puesto el cinturón de seguridad, circunstancia que podría haber agravado las consecuencias del accidente. Y esta mañana se confirmó la muerte de Sabrina Correa.

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La tragedia generó conmoción en las comunidades de la región y reabrió el debate sobre la seguridad vial y la prevención de siniestros en rutas provinciales. Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.