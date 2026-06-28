Estados Unidos

La esposa del exjugador de la MLB, Gorkys Hernández, murió tras los terremotos de Venezuela

El exbeisbolista confirmó este sábado en Instagram el fallecimiento de Deisy Tovar de Hernández, de 36 años, tras el derrumbe del Hotel Eduards en Macuto, estado La Guaira, luego de dos sismos consecutivos

Guardar
Un hombre y una mujer sonrientes posan en la cubierta de un yate, con un cartel de Feliz Cumple. Hay personas en el agua de fondo
Pérdida y conmoción en el béisbol ante la tragedia que golpea a un reconocido pelotero y su entorno más cercano (@gorkyshernandez)

La esposa del exjugador de las Grandes Ligas Gorkys Hernández murió en los terremotos que sacudieron Venezuela durante la última semana de junio de 2026. El propio beisbolista confirmó la noticia este sábado en un mensaje publicado en Instagram, información que replicaron medios como New York Post y Fox News.

La víctima, Deisy Tovar de Hernández, de 36 años, se encontraba en el Hotel Eduards de Macuto, estado La Guaira, junto a familiares de jugadores de los Delfines de La Guaira, cuando se registraron dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5.

PUBLICIDAD

El colapso de varias edificaciones obligó a suspender el partido que el equipo local iba a disputar ante los Aragua Tigres en el Estadio Forum de La Guaira, situado a pocos metros del hotel.

El plantel de jugadores se preparaba para el encuentro cuando ocurrieron los terremotos y, tras la suspensión, Hernández y sus compañeros corrieron hacia el hotel en busca de sus seres queridos.

PUBLICIDAD

Dos sismos de alta intensidad provocaron derrumbes y dejaron cientos de víctimas en la región costera, con graves consecuencias materiales y humanas (REUTERS/Maxwell Briceno)
Dos sismos de alta intensidad provocaron derrumbes y dejaron cientos de víctimas en la región costera, con graves consecuencias materiales y humanas (REUTERS/Maxwell Briceno)

El testimonio de la familia y la búsqueda entre los escombros

En su despedida pública, Hernández escribió: “Tú eres y siempre serás la reina de mi vida: la mujer más hermosa, amorosa y preciosa del mundo”. Añadió: “Vuela alto, mi princesa, mi reina; que Dios te sostenga en su gloria. Guíame para seguir adelante y levantar a nuestra familia”. La publicación incluyó fotografías y recuerdos de su vida junto a Deisy, con quien se había casado en diciembre de 2025.

Deisy era madre de una hija, Vittoria Vásquez, de una relación anterior. Fue precisamente Vittoria quien, el viernes por la noche, utilizó sus redes sociales para pedir ayuda ante la dramática situación: “A las 16:00 de hoy todavía se pueden oír gritos desde el Hotel Eduards. Hay personas aún vivas dentro. Se necesita ayuda para mover los escombros; se requiere maquinaria pesada”, escribió la joven en una historia de Instagram.

El impacto de los terremotos fue devastador. Según cifras publicadas por agencias internacionales y organismos de socorro, los sismos dejaron más de 1.400 fallecidos y cerca de 69.000 personas desaparecidas en todo el país. La zona costera de La Guaira resultó una de las más afectadas, con múltiples edificios colapsados y decenas de familias atrapadas bajo los escombros.

Hombre y mujer posan sonrientes en la playa, sentados en la arena. El hombre tiene tatuajes, gafas de sol y shorts rojos. La mujer viste bikini azul, gafas de sol y pendientes grandes
Relatos de allegados y llamados de auxilio se multiplicaron, mientras los sobrevivientes aguardaban entre ruinas la llegada de socorristas (@gorkyshernandez)

Trayectoria de Gorkys Hernández y la crisis humanitaria

Imágenes difundidas por medios locales mostraron al exprospecto de los Angelinos de Los Ángeles, Luis Viloria, frente a los restos del hotel, mientras Hernández fue visto sentado delante de la reja del edificio, observando su teléfono móvil.

Paralelamente, equipos de rescate y voluntarios trabajaban en turnos continuos en la búsqueda de sobrevivientes y la recuperación de cuerpos.

El relator deportivo Raúl Zambrano informó en la red social X que este sábado los equipos de rescate seguían buscando a la esposa y la hija del exligamayorista y entrenador de los Delfines, Eliézer Alfonzo, también afectados por el derrumbe del hotel.

La emergencia superó la capacidad local, generando pedidos de refuerzos internacionales para enfrentar la magnitud del desastre (Handout via REUTERS)
La emergencia superó la capacidad local, generando pedidos de refuerzos internacionales para enfrentar la magnitud del desastre (Handout via REUTERS)

Gorkys Hernández, de 38 años, tuvo una carrera de una década en las Grandes Ligas, con pasos por equipos como Pittsburgh Pirates, San Francisco Giants y Boston Red Sox.

En los últimos años, había regresado a Venezuela para jugar y entrenar en la liga local, donde se consolidó como una figura respetada en el béisbol nacional.

El exjardinero supo brillar en ligas mayores antes de regresar a su país, donde se convirtió en referente tanto dentro como fuera del campo (Steve Mitchell-USA TODAY Sports)
El exjardinero supo brillar en ligas mayores antes de regresar a su país, donde se convirtió en referente tanto dentro como fuera del campo (Steve Mitchell-USA TODAY Sports)

La tragedia que golpea a la familia Hernández se suma a la compleja situación humanitaria de Venezuela, donde los servicios de emergencia enfrentan serias limitaciones operativas debido a la magnitud del desastre y la precariedad de la infraestructura local.

Organizaciones internacionales y autoridades venezolanas solicitaron apoyo logístico y humanitario para atender a los damnificados y acelerar las tareas de rescate y recuperación.

Según el Departamento de Estado, Estados Unidos envió equipos de búsqueda y asistencia humanitaria para apoyar las labores de rescate en las zonas más afectadas.

Temas Relacionados

TerremotosVenezuelaCaracasInstagramEstados UnidosGrandes LigasMlbLa GuairaVíctimasEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EEUU enfría las negociaciones de paz con Irán por los enfrentamientos militares para controlar Ormuz

Hasta que Teherán no permita la libre navegación del Estrecho, Washington ha cancelado los contactos oficiales para avanzar en la ejecución del Memorando de Entendimiento que firmaron hace apenas 11 días

EEUU enfría las negociaciones de paz con Irán por los enfrentamientos militares para controlar Ormuz

Temporada de impuestos 2026: el IRS mejoró con la tecnología, pero miles quedaron sin ayuda

Los trámites digitales avanzaron con rapidez para millones de personas, mientras otra parte quedó atrapada entre llamadas interrumpidas, controles extra y devoluciones demoradas

Temporada de impuestos 2026: el IRS mejoró con la tecnología, pero miles quedaron sin ayuda

Cómo erradicó Estados Unidos al gusano barrenador en 1966 y qué se debilitó para que su regreso reactivara las alarmas sanitarias y económicas

Tras años de control sostenido, la detección reciente reabre el debate sobre la vigilancia transfronteriza, la continuidad del financiamiento y la coordinación binacional, mientras el sector ganadero evalúa el riesgo y las autoridades rastrean el origen del ingreso

Cómo erradicó Estados Unidos al gusano barrenador en 1966 y qué se debilitó para que su regreso reactivara las alarmas sanitarias y económicas

La administración Trump anunció más de 10.000 detenciones de presuntos pandilleros en Estados Unidos

El gobierno resalta el endurecimiento de los operativos contra presuntos miembros de pandillas y extranjeros con antecedentes penales, mientras crecen las advertencias sobre el impacto social y humanitario de la estrategia

La administración Trump anunció más de 10.000 detenciones de presuntos pandilleros en Estados Unidos

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del sábado 27 de junio de 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del sábado 27 de junio de 2026

TECNO

Tesla alcanza la conducción autónoma total: así mejoran los carros para que el conductor haga menos

Tesla alcanza la conducción autónoma total: así mejoran los carros para que el conductor haga menos

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este domingo 28 de junio

Uno de cada 10 jóvenes de la Generación Z lo tiene claro: los jefes deben ser reemplazados por la IA

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

ENTRETENIMIENTO

Matt Damon confiesa que no tuvo privilegios en el rodaje de ‘La Odisea’: “Todos en igualdad de condiciones”

Matt Damon confiesa que no tuvo privilegios en el rodaje de ‘La Odisea’: “Todos en igualdad de condiciones”

Las declaraciones de los hijos de Clint Eastwood desataron la confusión sobre su retiro

Stevie Nicks y Tim McGraw serían los artistas elegidos para actuar en la boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden

Jeremy Allen White se refirió al final de “El Oso” y habló del legado que deja la serie

Harry Styles se desplomó en el escenario de Wembley durante la ola de calor en Londres

MUNDO

Putin admitió que Rusia sufre “problemas” ante la intensificación de ataques ucranianos

Putin admitió que Rusia sufre “problemas” ante la intensificación de ataques ucranianos

Ucrania lanzó ataques nocturnos contra dos refinerías de petróleo en Rusia

Se estrelló un helicóptero de la petrolera saudita Aramco: hay 14 muertos

La UE condenó los ataques iraníes con drones y misiles contra Bahréin y Kuwait: “Son inaceptables e injustificados”

El gobierno de Israel aprobó la propuesta para reconocer el genocidio armenio: “Nunca es tarde para hacer lo correcto”