La esposa del exjugador de la MLB, Gorkys Hernández, murió tras los terremotos de Venezuela

Pérdida y conmoción en el béisbol ante la tragedia que golpea a un reconocido pelotero y su entorno más cercano (@gorkyshernandez)

La esposa del exjugador de las Grandes Ligas Gorkys Hernández murió en los terremotos que sacudieron Venezuela durante la última semana de junio de 2026. El propio beisbolista confirmó la noticia este sábado en un mensaje publicado en Instagram, información que replicaron medios como New York Post y Fox News.

La víctima, Deisy Tovar de Hernández, de 36 años, se encontraba en el Hotel Eduards de Macuto, estado La Guaira, junto a familiares de jugadores de los Delfines de La Guaira, cuando se registraron dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5.

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El colapso de varias edificaciones obligó a suspender el partido que el equipo local iba a disputar ante los Aragua Tigres en el Estadio Forum de La Guaira, situado a pocos metros del hotel.

El plantel de jugadores se preparaba para el encuentro cuando ocurrieron los terremotos y, tras la suspensión, Hernández y sus compañeros corrieron hacia el hotel en busca de sus seres queridos.

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Dos sismos de alta intensidad provocaron derrumbes y dejaron cientos de víctimas en la región costera, con graves consecuencias materiales y humanas (REUTERS/Maxwell Briceno)

El testimonio de la familia y la búsqueda entre los escombros

En su despedida pública, Hernández escribió: “Tú eres y siempre serás la reina de mi vida: la mujer más hermosa, amorosa y preciosa del mundo”. Añadió: “Vuela alto, mi princesa, mi reina; que Dios te sostenga en su gloria. Guíame para seguir adelante y levantar a nuestra familia”. La publicación incluyó fotografías y recuerdos de su vida junto a Deisy, con quien se había casado en diciembre de 2025.

Deisy era madre de una hija, Vittoria Vásquez, de una relación anterior. Fue precisamente Vittoria quien, el viernes por la noche, utilizó sus redes sociales para pedir ayuda ante la dramática situación: “A las 16:00 de hoy todavía se pueden oír gritos desde el Hotel Eduards. Hay personas aún vivas dentro. Se necesita ayuda para mover los escombros; se requiere maquinaria pesada”, escribió la joven en una historia de Instagram.

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El impacto de los terremotos fue devastador. Según cifras publicadas por agencias internacionales y organismos de socorro, los sismos dejaron más de 1.400 fallecidos y cerca de 69.000 personas desaparecidas en todo el país. La zona costera de La Guaira resultó una de las más afectadas, con múltiples edificios colapsados y decenas de familias atrapadas bajo los escombros.

Relatos de allegados y llamados de auxilio se multiplicaron, mientras los sobrevivientes aguardaban entre ruinas la llegada de socorristas (@gorkyshernandez)

Trayectoria de Gorkys Hernández y la crisis humanitaria

Imágenes difundidas por medios locales mostraron al exprospecto de los Angelinos de Los Ángeles, Luis Viloria, frente a los restos del hotel, mientras Hernández fue visto sentado delante de la reja del edificio, observando su teléfono móvil.

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Paralelamente, equipos de rescate y voluntarios trabajaban en turnos continuos en la búsqueda de sobrevivientes y la recuperación de cuerpos.

El relator deportivo Raúl Zambrano informó en la red social X que este sábado los equipos de rescate seguían buscando a la esposa y la hija del exligamayorista y entrenador de los Delfines, Eliézer Alfonzo, también afectados por el derrumbe del hotel.

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La emergencia superó la capacidad local, generando pedidos de refuerzos internacionales para enfrentar la magnitud del desastre (Handout via REUTERS)

Gorkys Hernández, de 38 años, tuvo una carrera de una década en las Grandes Ligas, con pasos por equipos como Pittsburgh Pirates, San Francisco Giants y Boston Red Sox.

En los últimos años, había regresado a Venezuela para jugar y entrenar en la liga local, donde se consolidó como una figura respetada en el béisbol nacional.

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El exjardinero supo brillar en ligas mayores antes de regresar a su país, donde se convirtió en referente tanto dentro como fuera del campo (Steve Mitchell-USA TODAY Sports)

La tragedia que golpea a la familia Hernández se suma a la compleja situación humanitaria de Venezuela, donde los servicios de emergencia enfrentan serias limitaciones operativas debido a la magnitud del desastre y la precariedad de la infraestructura local.

Organizaciones internacionales y autoridades venezolanas solicitaron apoyo logístico y humanitario para atender a los damnificados y acelerar las tareas de rescate y recuperación.

Según el Departamento de Estado, Estados Unidos envió equipos de búsqueda y asistencia humanitaria para apoyar las labores de rescate en las zonas más afectadas.

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