Qué dice la ciencia sobre la firma y la personalidad

La evidencia científica cuestiona que una firma revele la personalidad de quien la escribe (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la idea de que la firma permite conocer la personalidad de una persona alimentó libros de grafología, procesos de selección de personal y numerosas interpretaciones populares. Una inicial grande asociada con un ego elevado, una firma pequeña vinculada con timidez o una rúbrica ilegible interpretada como misterio son algunas de las creencias más difundidas.

Sin embargo, la evidencia científica acumulada durante las últimas décadas muestra un panorama muy distinto. Mientras que la grafología carece de respaldo para evaluar la personalidad, algunas investigaciones sí encontraron asociaciones muy concretas entre determinadas características de la firma y ciertos rasgos específicos, aunque lejos de las afirmaciones tradicionales.

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La grafología no cuenta con respaldo científico

La grafología sostiene que es posible inferir características psicológicas mediante el análisis de la escritura manuscrita y de la firma. Sin embargo, esta disciplina no ha logrado demostrar una capacidad consistente para evaluar la personalidad ni predecir el comportamiento humano.

Uno de los trabajos más influyentes sobre este tema fue el metaanálisis “The Predictive Validity of Graphological Inferences: A Meta-Analytic Approach”, realizado por Efrat Neter y Gershon Ben-Shakhar y publicado en Personality and Individual Differences.

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Tras analizar numerosos estudios, los autores concluyeron que las inferencias grafológicas no presentan capacidad predictiva significativa para evaluar la personalidad o el desempeño laboral.

Estudios científicos analizan qué puede decir —y qué no— una firma sobre una persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, la Sociedad Británica de Psicología (British Psychological Society, BPS) considera que la grafología carece de evidencia científica suficiente y no recomienda su utilización en procesos de selección de personal ni en evaluaciones psicológicas.

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El estudio que sí encontró una relación entre el tamaño de la firma y algunos rasgos

Aunque la grafología en conjunto no obtuvo respaldo científico, una investigación analizó una característica muy específica: el tamaño físico de la firma.

El estudio “Signature size signals sociable dominance and narcissism”, elaborado por Alvaro Mailhos, Abraham P. Buunk y Álvaro Cabana y publicado en el Journal of Research in Personality, utilizó mediciones computarizadas para analizar cientos de firmas y compararlas con pruebas psicológicas validadas.

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Los investigadores observaron que las firmas de mayor tamaño tendían a asociarse con mayores niveles de dominancia social, entendida como la tendencia a ocupar posiciones centrales dentro de los grupos y buscar protagonismo en las interacciones sociales.

Además, encontraron una asociación con rasgos narcisistas únicamente en mujeres, mientras que esa relación no apareció en los hombres.

Los propios autores remarcaron que estas asociaciones fueron modestas y que el tamaño de la firma no permite elaborar perfiles completos de personalidad.

Lo que el estudio no encontró

La forma y el tamaño de una firma pueden variar por múltiples factores, más allá de la personalidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los resultados más relevantes fue aquello que la investigación descartó.

Los autores no hallaron relación entre el tamaño de la firma y la autoestima; la agresividad; el éxito profesional; la inteligencia, y la fortaleza del carácter. Esto contradice muchas de las interpretaciones tradicionales difundidas por la grafología.

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Por qué muchas personas creen que la grafología funciona

La psicología también investigó por qué tantas personas consideran acertadas las interpretaciones grafológicas.

Una de las explicaciones proviene del estudio “Illusory correlations in graphological inference”, realizado por Roy N. King y Derek J. Koehler y publicado en Journal of Experimental Psychology: Applied.

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Los investigadores demostraron que las personas tienden a establecer relaciones entre determinados rasgos de la escritura y características psicológicas aunque esas asociaciones no existan realmente.

Este fenómeno, conocido como correlación ilusoria, lleva a interpretar que una letra pequeña refleja timidez, una firma grande denota liderazgo o un trazo inclinado expresa impulsividad, aun cuando esas relaciones no cuentan con evidencia científica.

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Según los autores, estas asociaciones surgen porque el cerebro busca patrones intuitivos entre características visuales y conceptos psicológicos, incluso cuando ambos fenómenos son independientes.

Qué puede decir realmente una firma

Desde la psicología actual, la firma puede entenderse como una forma de expresión personal e identidad gráfica más que como un instrumento para evaluar la personalidad.

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La grafología carece de respaldo científico para evaluar rasgos de personalidad, según la evidencia disponible (Imagen ilustrativa Infobae)

Su tamaño, forma o nivel de elaboración pueden verse influenciados por múltiples factores, como hábitos adquiridos desde la infancia; rapidez al firmar; contexto en el que se firma; estado de ánimo; aprendizaje motor, o preferencias estéticas.

Incluso investigaciones experimentales mostraron que una misma persona puede modificar temporalmente el tamaño de su firma después de recibir comentarios positivos sobre sí misma, lo que indica que no se trata de un rasgo completamente estable.