Ciro Martínez y Luli Bass alentaron a la Selección Argentina en el duelo ante Jordania: el encuentro con la Mona Jiménez

Ciro y Los Persas ofreció un recital en Dallas ante seguidores llegados desde Estados Unidos y Argentina para acompañar a la Selección Argentina (Instagram)

Tras las primeras victorias ante Argelia y Austria, miles de hinchas de la Selección Argentina se trasladaron a Dallas para vivir cierre del grupo ante Jordania. En ese marco, Ciro Martínez también dijo presente junto a Luli Bass y los demás integrantes de su banda. El músico reflejó el momento a través de una serie de fotos en sus redes sociales donde también retrató el encuentro que vivió con la Mona Jiménez.

Tras el show de Ciro y Los Persas en Dallas, el cantante comenzó retratando el día con su encuentro con la figura cordobesa. “Gran encuentro con el máster en la previa, la Mona Jiménez”, escribió el artista junto a una imagen en la que posaba con el cuartero y con el productor José Palazzo. En el posteo, los tres sonreían ante la cámara luciendo la camiseta titular de la Selección Argentina. En la foto, la Mona se distinguía con unos lentes de sol de color azul, al tiempo que el cantante de Los Piojos resaltaba con una gorra de dicha banda.

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Ciro Martínez compartió en sus redes sociales su presencia en Dallas junto a Luli Bass y el encuentro que mantuvo con la Mona Jiménez (Instagram)

Ya una vez dentro del estadio, Ciro publicó una imagen en la previa del partido. Junto a su pareja, Luli Bass, y el resto de la banda, todos ansiaban el inicio ante Jordania. “Vamo, vamo, Selección”, escribió el artista.

El viernes por la noche, Ciro y Los Persas ofreció un recital ante una multitud compuesta por seguidores llegados desde distintos puntos de Estados Unidos y Argentina, convocados para acompañar a la Selección.

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El local de la avenida Pacific, en el centro de Dallas, se colmó de camisetas celestes y blancas desde las 20:00. El grupo liderado por Ciro Martínez desplegó su repertorio ante un público que acompañó con cánticos durante toda la noche, en una jornada extendida hasta la madrugada, previa al encuentro de la Selección ante el equipo asiático en el AT&T Stadium de Arlington, denominado Dallas Stadium para el torneo.

Entre los asistentes sobresalió Javier “Pupi” Zanetti, ex lateral derecho de la Selección argentina y actual vicepresidente del Inter de Milán. El exfutbolista, figura emblemática del fútbol argentino, se sumó a las muestras de apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni y fue recibido con los tradicionales cánticos de la hinchada.

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Ciro y Los Persas hicieron delirar a los hinchas argentinos en la previa del juego ante Jordania por el Mundial 2026

El banderazo del viernes en Klyde Warren Park, convocado de manera abierta y gratuita a través de las cuentas de Instagram @leomiamisports y @hinchas.argentinos, reunió a miles de personas con bombos, banderas y humo celeste y blanco. Desde las 17:30, la multitud ocupó el parque y se mantuvo hasta entrada la noche, con los cánticos como banda sonora constante.

En ese marco, comenzó a escucharse con fuerza “La Cuarta Estrella”, la nueva canción de los hinchas argentinos que busca transformarse en el himno del torneo. El tema, compuesto por Palmito, utiliza la melodía de “No me arrepiento de este amor” de Gilda y aspira a ocupar el lugar de “Muchachos”, que acompañó a la Selección en el Mundial de Qatar 2022.

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La letra alude a la memoria de Diego Maradona, a Malvinas y al sueño de un segundo título consecutivo para Lionel Messi: “Quiero ver la cuarta estrella / brilla en la camiseta / soy argentino de la cuna / hasta el cajón / por Malvinas / por el Diego / por la última de Leo / Argentina, quiero verte bicampeón”. También recuerda la Copa del Mundo de 1994, marcada por la descalificación de Maradona y la eliminación ante Rumania: “La copa que le robaron al diez / la que no nos dejaron levantar”.

El partido de este sábado entre Argentina y Jordania, el primero en la historia entre ambos equipos, se juega a las 23:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium. La Selección llega al encuentro con el primer puesto del Grupo J asegurado, tras las victorias 3-0 ante Argelia y 2-0 ante Austria. Lionel Scaloni confirmó que Messi, máximo goleador del torneo con cinco tantos, comenzará en el banco de suplentes. El equipo que avance se enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, en los dieciseisavos de final.

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