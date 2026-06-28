Nicaragua

En Nicaragua, los finqueros deben buscar cortadores casa por casa para la cosecha de café

La falta de personal en el campo cambió por completo la contratación y obligó a ofrecer mejores pagos, comida y transporte, mientras una actividad clave para las exportaciones intenta sostenerse con menos manos

Guardar
Google icon
Cultivadores de café
La producción de café en Nicaragua enfrenta una escasez de cortadores que obliga a los productores a reclutar jornaleros casa por casa. (COLPRENSA).

La producción de café en Nicaragua enfrenta una transformación forzada. La combinación de escasez de cortadores, el aumento de las remesas y la migración ha llevado a los productores a reducir áreas de cultivo y a buscar jornaleros casa por casa. Esta situación amenaza directamente la sostenibilidad de una actividad que en 2025 generó USD 918.4 millones en exportaciones.

Los trabajadores agrícolas ya no acuden espontáneamente a las fincas. Ahora, los productores deben salir a reclutarlos uno por uno, un cambio que ha modificado el equilibrio en el campo. Elvin Barrera, técnico en una finca del sur, relató que antes los jornaleros buscaban empleo en el sitio, pero hoy deben ser persuadidos para aceptar la labor.

PUBLICIDAD

En Nicaragua, la escasez de mano de obra en la caficultura ha obligado a los productores a negociar condiciones más favorables para atraer trabajadores. La oferta incluye no solo un salario mayor, sino también alimentación, transporte y horarios flexibles. Según describió Confidencial. digital, la dificultad para conseguir suficientes cortadores ha llevado a muchos a optar por sembrar menos tierra, priorizando las zonas más productivas y plantas jóvenes.

Los productores se ven obligados a reducir la superficie cultivada

La reducción de áreas de café se ha convertido en la salida más inmediata para muchos finqueros. Productores como Braulio han decidido eliminar decenas de manzanas de cultivo, limitándose a las extensiones que pueden atender con la mano de obra disponible. En su finca, la cantidad de trabajadores cayó de 80 a solo 11 durante la temporada más exigente, lo que obligó a dejar partes de la propiedad sin atender.

PUBLICIDAD

Los productores de café en Nicaragua ofrecen salarios más altos, alimentación, transporte y horarios flexibles para atraer mano de obra. (REUTERS/Luisa González)
Los productores de café en Nicaragua ofrecen salarios más altos, alimentación, transporte y horarios flexibles para atraer mano de obra. (REUTERS/Luisa González)

Esta tendencia a recortar superficie cultivada responde a la imposibilidad de realizar tareas clave como la fertilización y el cuidado de los cultivos si no se consigue personal suficiente. Los productores argumentan que mantener tierra sin el manejo adecuado solo genera pérdidas.

En respuesta a la crisis, algunos finqueros evalúan diversificar su producción, sembrando pasto o cultivos menos demandantes de mano de obra, como plátanos o cítricos. La presión es especialmente alta en el café, que depende de un gran número de jornaleros, a diferencia de otros cultivos que pueden ser manejados por familias o están más mecanizados. Confidencial. digital reunió testimonios sobre esta diversificación y la estrategia de priorizar solo las áreas mejor manejables.

El peso de las remesas y la migración en la escasez de jornaleros

La disminución de trabajadores en el campo está relacionada con el efecto de las remesas y la migración. Según datos del Banco Central de Nicaragua, entre 2018 y 2025, el flujo de remesas creció de 1,501 millones a 6,167 millones de dólares, alterando los incentivos para trabajar en la agricultura.

El fenómeno ha cambiado la dinámica laboral: muchos prefieren vivir de las remesas enviadas por familiares en el exterior antes que dedicarse a las tareas rurales. Algunos optan por alquilar sus tierras en vez de trabajarlas directamente.

El economista Néstor Avendaño señaló que entre enero de 2021 y junio de 2025, 446,651 nicaragüenses emigraron a Estados Unidos. Además, el 35.0 % de la población en edad de trabajar está desempleada y no busca empleo, según datos oficiales, lo que reduce aún más la oferta de mano de obra disponible para la caficultura.

Las remesas en Nicaragua crecieron de 1,501 millones a 6,167 millones de dólares entre 2018 y 2025 y cambiaron los incentivos para trabajar en el campo. (REUTERS/Roosevelt Cassio)
Las remesas en Nicaragua crecieron de 1,501 millones a 6,167 millones de dólares entre 2018 y 2025 y cambiaron los incentivos para trabajar en el campo. (REUTERS/Roosevelt Cassio)

La migración también afecta directamente a las familias agrícolas. Hijos que antes trabajaban en el campo ahora envían dinero desde países como España, Costa Rica o Estados Unidos. Muchas familias que antes participaban en las cosechas han dejado el país por períodos prolongados, priorizando otras actividades fuera de Nicaragua.

Jornada y condiciones de trabajo: la nueva negociación en el cafetal

El esquema tradicional de contratación se ha transformado. Ahora, los trabajadores son quienes fijan condiciones, exigiendo salarios superiores y mejores beneficios. Barrera explicó que, aunque puede ofrecer 268 córdobas (USD 7.30) por día, muchos rechazan la oferta y buscan fincas donde se paga entre 300 córdobas (USD 8.20) y 320 córdobas (USD 8.70), incluso si eso implica renunciar a algunas comidas incluidas, según información de Confidencial. digital.

La modalidad de pago y la alimentación ofrecida en la finca se han vuelto puntos clave en la negociación. Algunos productores ofrecen pollo, horarios flexibles o transporte para hacer más atractiva su oferta. Otros recurren a intermediarios, conocidos como contratistas, que reúnen grupos de jornaleros. Sin embargo, ni siquiera estos intermediarios logran cubrir siempre la demanda de personal.

La crisis de mano de obra afecta no solo la cosecha, sino también labores esenciales como la fertilización y el mantenimiento del café. Si no se logra reunir la cantidad necesaria de trabajadores, los productores se ven obligados a priorizar ciertas áreas y dejar otras sin atención, lo que podría afectar la productividad en el futuro.

Temas Relacionados

NicaraguaMigraciónRemesasCaféMano de obrasEscasezSiembra

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Misión salvadoreña rescata con vida a mujer tras 86 horas bajo los escombros en Venezuela

La mujer de 60 años fue rescatada en Caraballeda después de once horas continuas de trabajo entre equipos salvadoreños y apoyo peruano, antes de ser estabilizada y llevada en helicóptero a una clínica de Caracas

Misión salvadoreña rescata con vida a mujer tras 86 horas bajo los escombros en Venezuela

Fiscal advierte que el narcotráfico podría converger con el tráfico de fauna en Costa Rica

El funcionario de la Fiscalía Ambiental señaló en un seminario que las redes de captura y venta de animales ya replican patrones del crimen organizado, y pidió reforzar normas y fiscalización

Fiscal advierte que el narcotráfico podría converger con el tráfico de fauna en Costa Rica

Panamá reunirá a líderes regionales para analizar la accesibilidad, educación y el turismo inclusivo de las personas con discapacidad

El tema central es la sostenibilidad social como factor de competitividad para los destinos turísticos

Panamá reunirá a líderes regionales para analizar la accesibilidad, educación y el turismo inclusivo de las personas con discapacidad

República Dominicana realizará una radioteletón para enviar ayuda a las familias afectadas en Venezuela

El evento “Hoy por Venezuela” se celebrará el lunes 29 de junio y convocará a ciudadanos, empresas e instituciones a entregar insumos básicos, con centros de acopio en RTVD y Sans Soucí

República Dominicana realizará una radioteletón para enviar ayuda a las familias afectadas en Venezuela

Honduras sugiere período de seis meses para salida ordenada de tepesianos

El Gobierno de Honduras buscará que los beneficiarios del TPS dispongan de un período de seis meses para organizar su retorno, ante la incertidumbre generada por un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que podría sentar precedentes para este programa migratorio.

Honduras sugiere período de seis meses para salida ordenada de tepesianos

TECNO

Mark Zuckerberg está creando una plataforma de apuestas y quiere que la uses en Facebook y Messenger

Mark Zuckerberg está creando una plataforma de apuestas y quiere que la uses en Facebook y Messenger

Partidos de hoy 28 de junio del Mundial 2026: dónde verlos sin usar Roja directa o Pirlo TV

Tesla alcanza la conducción autónoma total: así mejoran los carros para que el conductor haga menos

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este domingo 28 de junio

Uno de cada 10 jóvenes de la Generación Z lo tiene claro: los jefes deben ser reemplazados por la IA

ENTRETENIMIENTO

Annie Knight, estrella de OnlyFans, reveló que intentar salvar sola a su prometido fue el error que la quebró

Annie Knight, estrella de OnlyFans, reveló que intentar salvar sola a su prometido fue el error que la quebró

Gene Simmons explica por qué no se rinde a los 76 años: “Mucha gente mayor simplemente se rinde y yo creo que no entendieron el punto”

Matt Damon confiesa que no tuvo privilegios en el rodaje de ‘La Odisea’: “Todos en igualdad de condiciones”

Las declaraciones de los hijos de Clint Eastwood desataron la confusión sobre su retiro

Stevie Nicks y Tim McGraw serían los artistas elegidos para actuar en la boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden

MUNDO

Putin admitió que Rusia sufre “problemas” ante la intensificación de ataques ucranianos

Putin admitió que Rusia sufre “problemas” ante la intensificación de ataques ucranianos

Ucrania lanzó ataques nocturnos contra dos refinerías de petróleo en Rusia

Se estrelló un helicóptero de la petrolera saudita Aramco: hay 14 muertos

La UE condenó los ataques iraníes con drones y misiles contra Bahréin y Kuwait: “Son inaceptables e injustificados”

El gobierno de Israel aprobó la propuesta para reconocer el genocidio armenio: “Nunca es tarde para hacer lo correcto”