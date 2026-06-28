Múltiples accidentes de tránsito dejan dos muertos y un lesionado en El Salvador

Dos personas murieron y una resultó lesionada en un accidente de tránsito en la carretera entre San Salvador y Sonsonate, a la altura de Piedras Pachas, en Izalco. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

La madrugada de este domingo, dos personas murieron y una resultó lesionada tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que conecta San Salvador con Sonsonate, a la altura de Piedras Pachas, en el municipio de Izalco. Según información brindada por Comandos de Salvamento, el conductor del vehículo involucrado perdió el control, impactó contra la barrera de seguridad de un puente y volcó sobre la vía. Las autoridades no han divulgado las identidades de las víctimas ni han confirmado la causa exacta del siniestro, aunque se presume que la velocidad excesiva pudo haber influido en el desenlace.

De acuerdo con los reportes oficiales, equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a los afectados. El personal realizó labores de rescate y brindó atención prehospitalaria a la persona lesionada, quien fue trasladada a un centro asistencial de la zona. Hasta el cierre de esta nota, no se han proporcionado detalles adicionales sobre el estado de salud del sobreviviente ni sobre el avance de las investigaciones. La zona permaneció acordonada durante varias horas para facilitar el trabajo de los socorristas y de la Policía Nacional Civil.

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Comandos de Salvamento informó que el conductor perdió el control del vehículo, chocó contra la barrera de un puente y volcó sobre la vía. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Una rastra volcó en la curva El Papaturro

La noche del sábado se registró otro accidente relevante, esta vez en la carretera que va del Puerto de La Libertad hacia Santa Tecla, en el sector conocido como la Curva del Papaturro. Una rastra de placas guatemaltecas volcó tras perder el control en esa pronunciada curva, bloqueando uno de los carriles de circulación. Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), el vehículo de carga quedó atravesado sobre la vía, lo que obligó a las autoridades a habilitar un carril reversible para restablecer parcialmente el tránsito.

El Viceministerio de Transporte (VMT) coordinó el flujo vehicular mientras se mantenían las labores de remoción de la rastra. De acuerdo con datos proporcionados por la Cruz Roja Salvadoreña, una persona recibió atención médica tras el incidente, aunque el percance dejó fundamentalmente daños materiales en el vehículo. La rastra transportaba agua embotellada al momento del accidente. Equipos de emergencia se mantuvieron en la zona para evitar mayores complicaciones y garantizar la seguridad de los automovilistas.

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Un camión perdió el control y volcó sobre el asfalto, derramando toda su carga y obstruyendo el paso vehicular. El suceso requirió la intervención inmediata de la Cruz Roja y autoridades locales para gestionar la situación.

Más de 11 mil accidentes se han registrado en El Salvador

Entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó 11,264 siniestros viales en el país. En este período, 7,694 personas resultaron lesionadas y 713 fallecieron a causa de accidentes de tránsito. Además, las autoridades registraron 1,123 detenciones por conducción peligrosa. Estas cifras reflejan un incremento respecto al año anterior: los siniestros aumentaron un 12%, los lesionados un 23%, los fallecidos un 23% y las detenciones un 11%.

El promedio nacional indica que diariamente se producen 64 accidentes de tránsito, con 44 personas lesionadas y casi dos fallecidos al día. Entre las principales causas identificadas figuran la distracción del conductor (2,942 accidentes), invasión de carril (2,359), no guardar la distancia reglamentaria (1,478). En cuanto a los fallecidos, la distracción del conductor provocó 237 muertes, la velocidad excesiva 172, invadir carril 112 y la inexperiencia 52.

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Los departamentos con mayor cantidad de accidentes fueron San Salvador (3.239), La Libertad (1.421) y Santa Ana (1.024), concentrando la mayor parte de los incidentes viales a nivel nacional. Las autoridades continúan implementando operativos y campañas de concientización para reducir los índices de siniestralidad en estas zonas.