Panamá

Panamá recibe 2.5 veces más lluvia que el promedio del planeta, por lo que el reto no es el agua, es la gestión gubernamental, afirma la Cámara de Comercio

Propone la reactivación del Comité Intergremial del Agua, que reúna a todos los sectores para construir una hoja de ruta con soluciones concretas y sostenibles

Guardar
Google icon
Panamá cuenta con aproximadamente 500 ríos, 67 sistemas lacustres y 52 cuencas hidrográficas. (MiAmbiente)
Panamá cuenta con aproximadamente 500 ríos, 67 sistemas lacustres y 52 cuencas hidrográficas. (MiAmbiente)

Redes obsoletas, altos niveles de perdida, interrupciones frecuentes, potabilizadoras sobrecargadas, rezagos en saneamiento, contaminación de fuentes hídricas y una institucionalidad que no responde a las necesidades del país.

Esa es, según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la radiografía actual que presenta la administración y distribución del agua en Panamá, un país que anualmente recibe 2.5 veces más lluvia que el promedio del planeta.

El reto no es la falta de agua; es la falta de gestión”, no duda en afirmar el organismo empresarial, que agrega que “sin agua no hay salud, productividad, competitividad y progreso”.

PUBLICIDAD

Panamá cuenta con aproximadamente 500 ríos, 67 sistemas lacustres y 52 cuencas hidrográficas, cuya conservación es clave para garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, la producción agrícola, la generación de energía y la conservación de la biodiversidad, revela los datos del Ministerio de Ambiente.

En una nota firmada por su presidente, Aurelio Barría Pino, la Cámara de Comercio manifiesta que Panamá es una nación privilegiada, en donde “hemos convertido el agua en nuestro mayor activo estratégico a través del Canal de Panamá, “una obra que demuestra que la visión, la planificación y una gestión de excelencia transforman un recurso natural en desarrollo, competitividad y prosperidad”.

PUBLICIDAD

El país garantiza el abastecimiento de agua para el consumo humano, la producción agrícola, la generación de energía y la conservación de la biodiversidad. (MiAmbiente)
El país garantiza el abastecimiento de agua para el consumo humano, la producción agrícola, la generación de energía y la conservación de la biodiversidad. (MiAmbiente)

Por ello, agrega que el proyecto del embalse de Río Indio garantizará agua para el consumo humano y la operatividad de Canal para las próximas décadas., lo que a su entender “es una decisión acertada”, aunque aclara que “asegurar el recurso no basta”, toda vez que “el verdadero desafío es administrarlo y distribuirlo eficientemente para todos los panameños”.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha explicado en reiteradas ocasiones que el lago Río Indio se presenta como la opción más viable para garantizar el abastecimiento de agua a más del 50% de la población y para apoyar las actividades productivas de la región, incluyendo la operación del Canal, durante los próximos 50 años.

Este proyecto, que comenzará en 2027 mediante una inversión estimada en $1.500 millones, se proyecta que genere más de 1.000 empleos directos y miles de empleos indirectos.

De la misma manera que Panamá fue capaz de construir un modelo de clase mundial para operar el Canal, agrega la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, debe construir uno igual de eficiente para el agua potable y el uso comercial e industrial.

Esto, añade, exige modernizar la infraestructura, reducir las pérdidas, proteger las cuencas y, sobre todo, impulsar una transformación institucional que permita una gestión técnica, autónoma, transparente y de largo plazo.

El país ha convertido el agua en su mayor activo estratégico a través del Canal de Panamá, indica la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.
El país ha convertido el agua en su mayor activo estratégico a través del Canal de Panamá, indica la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá propone la reactivación del Comité Intergremial del Agua, organismo que reúna al sector público, los gremios, la academia, especialistas y expertos de la sociedad civil para construir una hoja de ruta con soluciones concretas y sostenibles.

Panamá cuenta actualmente con 44 comités de cuencas hidrográficas, 43 comités de subcuencas y dos comités de microcuencas, integrados por representantes de instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones comunitarias, productores, usuarios del agua, centros académicos, organizaciones no gubernamentales y otros actores vinculados a la gestión hídrica.

Estas entidades impulsan la gestión integrada de los recursos hídricos y contribuyen a la identificación de prioridades ambientales dentro de cada territorio, indica el Ministerio de Ambiente.

Temas Relacionados

AguaCanal de PanamáRetoAbastecimientoGubernamentalComitéCuencasHidrográficasPanamáCámaraComercio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Misión salvadoreña rescata con vida a mujer tras 86 horas bajo los escombros en Venezuela

La mujer de 60 años fue rescatada en Caraballeda después de once horas continuas de trabajo entre equipos salvadoreños y apoyo peruano, antes de ser estabilizada y llevada en helicóptero a una clínica de Caracas

Misión salvadoreña rescata con vida a mujer tras 86 horas bajo los escombros en Venezuela

Fiscal advierte que el narcotráfico podría converger con el tráfico de fauna en Costa Rica

El funcionario de la Fiscalía Ambiental señaló en un seminario que las redes de captura y venta de animales ya replican patrones del crimen organizado, y pidió reforzar normas y fiscalización

Fiscal advierte que el narcotráfico podría converger con el tráfico de fauna en Costa Rica

Panamá reunirá a líderes regionales para analizar la accesibilidad, educación y el turismo inclusivo de las personas con discapacidad

El tema central es la sostenibilidad social como factor de competitividad para los destinos turísticos

Panamá reunirá a líderes regionales para analizar la accesibilidad, educación y el turismo inclusivo de las personas con discapacidad

República Dominicana realizará una radioteletón para enviar ayuda a las familias afectadas en Venezuela

El evento “Hoy por Venezuela” se celebrará el lunes 29 de junio y convocará a ciudadanos, empresas e instituciones a entregar insumos básicos, con centros de acopio en RTVD y Sans Soucí

República Dominicana realizará una radioteletón para enviar ayuda a las familias afectadas en Venezuela

Honduras sugiere período de seis meses para salida ordenada de tepesianos

El Gobierno de Honduras buscará que los beneficiarios del TPS dispongan de un período de seis meses para organizar su retorno, ante la incertidumbre generada por un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que podría sentar precedentes para este programa migratorio.

Honduras sugiere período de seis meses para salida ordenada de tepesianos

TECNO

Mark Zuckerberg está creando una plataforma de apuestas y quiere que la uses en Facebook y Messenger

Mark Zuckerberg está creando una plataforma de apuestas y quiere que la uses en Facebook y Messenger

Partidos de hoy 28 de junio del Mundial 2026: dónde verlos sin usar Roja directa o Pirlo TV

Tesla alcanza la conducción autónoma total: así mejoran los carros para que el conductor haga menos

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este domingo 28 de junio

Uno de cada 10 jóvenes de la Generación Z lo tiene claro: los jefes deben ser reemplazados por la IA

ENTRETENIMIENTO

Annie Knight, estrella de OnlyFans, reveló que intentar salvar sola a su prometido fue el error que la quebró

Annie Knight, estrella de OnlyFans, reveló que intentar salvar sola a su prometido fue el error que la quebró

Gene Simmons explica por qué no se rinde a los 76 años: “Mucha gente mayor simplemente se rinde y yo creo que no entendieron el punto”

Matt Damon confiesa que no tuvo privilegios en el rodaje de ‘La Odisea’: “Todos en igualdad de condiciones”

Las declaraciones de los hijos de Clint Eastwood desataron la confusión sobre su retiro

Stevie Nicks y Tim McGraw serían los artistas elegidos para actuar en la boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden

MUNDO

Putin admitió que Rusia sufre “problemas” ante la intensificación de ataques ucranianos

Putin admitió que Rusia sufre “problemas” ante la intensificación de ataques ucranianos

Ucrania lanzó ataques nocturnos contra dos refinerías de petróleo en Rusia

Se estrelló un helicóptero de la petrolera saudita Aramco: hay 14 muertos

La UE condenó los ataques iraníes con drones y misiles contra Bahréin y Kuwait: “Son inaceptables e injustificados”

El gobierno de Israel aprobó la propuesta para reconocer el genocidio armenio: “Nunca es tarde para hacer lo correcto”