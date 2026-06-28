Panamá recibe 2.5 veces más lluvia que el promedio del planeta, por lo que el reto no es el agua, es la gestión gubernamental, afirma la Cámara de Comercio

Panamá cuenta con aproximadamente 500 ríos, 67 sistemas lacustres y 52 cuencas hidrográficas. (MiAmbiente)

Redes obsoletas, altos niveles de perdida, interrupciones frecuentes, potabilizadoras sobrecargadas, rezagos en saneamiento, contaminación de fuentes hídricas y una institucionalidad que no responde a las necesidades del país.

Esa es, según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la radiografía actual que presenta la administración y distribución del agua en Panamá, un país que anualmente recibe 2.5 veces más lluvia que el promedio del planeta.

“El reto no es la falta de agua; es la falta de gestión”, no duda en afirmar el organismo empresarial, que agrega que “sin agua no hay salud, productividad, competitividad y progreso”.

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Panamá cuenta con aproximadamente 500 ríos, 67 sistemas lacustres y 52 cuencas hidrográficas, cuya conservación es clave para garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, la producción agrícola, la generación de energía y la conservación de la biodiversidad, revela los datos del Ministerio de Ambiente.

En una nota firmada por su presidente, Aurelio Barría Pino, la Cámara de Comercio manifiesta que Panamá es una nación privilegiada, en donde “hemos convertido el agua en nuestro mayor activo estratégico a través del Canal de Panamá, “una obra que demuestra que la visión, la planificación y una gestión de excelencia transforman un recurso natural en desarrollo, competitividad y prosperidad”.

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El país garantiza el abastecimiento de agua para el consumo humano, la producción agrícola, la generación de energía y la conservación de la biodiversidad. (MiAmbiente)

Por ello, agrega que el proyecto del embalse de Río Indio garantizará agua para el consumo humano y la operatividad de Canal para las próximas décadas., lo que a su entender “es una decisión acertada”, aunque aclara que “asegurar el recurso no basta”, toda vez que “el verdadero desafío es administrarlo y distribuirlo eficientemente para todos los panameños”.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha explicado en reiteradas ocasiones que el lago Río Indio se presenta como la opción más viable para garantizar el abastecimiento de agua a más del 50% de la población y para apoyar las actividades productivas de la región, incluyendo la operación del Canal, durante los próximos 50 años.

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Este proyecto, que comenzará en 2027 mediante una inversión estimada en $1.500 millones, se proyecta que genere más de 1.000 empleos directos y miles de empleos indirectos.

De la misma manera que Panamá fue capaz de construir un modelo de clase mundial para operar el Canal, agrega la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, debe construir uno igual de eficiente para el agua potable y el uso comercial e industrial.

Esto, añade, exige modernizar la infraestructura, reducir las pérdidas, proteger las cuencas y, sobre todo, impulsar una transformación institucional que permita una gestión técnica, autónoma, transparente y de largo plazo.

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El país ha convertido el agua en su mayor activo estratégico a través del Canal de Panamá, indica la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá propone la reactivación del Comité Intergremial del Agua, organismo que reúna al sector público, los gremios, la academia, especialistas y expertos de la sociedad civil para construir una hoja de ruta con soluciones concretas y sostenibles.

Panamá cuenta actualmente con 44 comités de cuencas hidrográficas, 43 comités de subcuencas y dos comités de microcuencas, integrados por representantes de instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones comunitarias, productores, usuarios del agua, centros académicos, organizaciones no gubernamentales y otros actores vinculados a la gestión hídrica.

Estas entidades impulsan la gestión integrada de los recursos hídricos y contribuyen a la identificación de prioridades ambientales dentro de cada territorio, indica el Ministerio de Ambiente.

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