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“Obra de arte”, “historia” y “genio”: así reflejaron los medios del mundo el gol de Messi en el triunfo de Argentina ante Jordania

Las portadas de los principales portales deportivos hicieron foco en el capitán. “Cuesta encontrar un candidato más firme al título”, resaltó el diario Sport sobre Argentina

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Argentina venció 3-1 a Jordania en Dallas y cerró el Grupo J del Mundial 2026 con puntaje ideal, logro que solo alcanzaron también México y Francia en sus respectivas zonas. La Albiceleste abrió el marcador con un tiro libre de Giovani Lo Celso a los 18 minutos y amplió la ventaja con un penal de Lautaro Martínez a los 30, pero en el segundo tiempo sufrió el descuento de Mousa Altamari, quien aprovechó una desatención de Otamendi y Paredes para poner el 2-1.

Ante ese escenario, Lionel Scaloni envió al campo a Lionel Messi para disputar la última media hora del partido. El capitán no tardó en responder: a los 79 minutos ejecutó un tiro libre con un zurdazo al palo del arquero y selló el 3-1 definitivo. Con ese gol, la Pulga llegó a seis tantos en el Mundial 2026 y elevó su marca histórica a 19 gritos en Copas del Mundo. Argentina volverá a jugar el viernes 3 de julio ante Cabo Verde, desde las 19:00 (hora argentina), en el Estadio Miami, por los 16avos de final.

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Los medios del mundo reaccionaron ante otra victoria del campeón defensor y, sobre todo, a la impactante racha del capitán a los 39 años: marcó en los últimos siete partidos en Mundiales.

El diario Marca de España, por ejemplo, tituló: “Messi brilla con otro gol (en media hora de juego) y la Argentina ‘B’ vence”. Hizo hincapié en los 9 cambios que realizó Scaloni, que no hicieron menguar el rendimiento del equipo.

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Portadas medios del mundo - Argentina Jordania
Sport ubicó a Argentina como máxima candidata al título

“Era una Argentina diferente, un ‘equipo B’ en el que también reside su fortaleza, con jugadores de mucho nivel para cubrir utilidades en los cinco partidos que esperan a la Albiceleste de cara a la inédita misión del bicampeonato en el fútbol moderno. Y una de las conclusiones del partido es que este equipo de Scaloni no es sólo Messi; no es sólo el once titular; sino que tiene madera para sostener el nivel. Y hoy jugó a media máquina, ésa es la verdad”, subrayó la crónica firmada por Juan Castro.

El diario As, también de Madrid, también ensalzó al máximo anotador del Mundial: “Messi retrata a Julián”. “El 10 marca su sexto gol, su decimonoveno en Mundiales, pese a jugar sólo media hora. Lo Celso y Lautaro también anotan. La Araña, bajo la lupa, horrible”, sorprendió con la crítica al atacante del Atlético de Madrid.

“Para Argentina no hay trámites ni partidos irrelevantes. Incluso con un once lleno de suplentes, en un día en el que Messi no salió de inicio aunque acabó siendo protagonista, la Albiceleste pasó por encima de la débil Jordania sin miramientos”, añadió.

En Barcelona, Sport puso la lupa sobre el gran ídolo blaugrana, hoy líder del Inter Miami: “Otra obra de arte de Messi sentencia una fase de grupos perfecta”. “Cuesta encontrar un candidato más firme al título”, sumó con un elogio altisonante.

Portadas medios del mundo - Argentina Jordania
Mundo Deportivo también hizo foco en Messi, ídolo del Barcelona

Mundo Deportivo, en tanto, planteó: “Argentina firma una fase de grupos perfecta con otro golazo de Messi”. “Como se suponía, el campeón del mundo ganó con comodidad, pero lo más importante fue todo lo otro… El genio. El capitán. El 10. Entró desde el banco y siguió alimentando su leyenda con otro gol, esta vez con un tiro libre delicioso y pensado, con una minibarrera que tapó al arquero", resaltó.

En Italia, Gazzetta dello Sport, “el equipo de Scaloni pasea en Dallas. Marcan Lo Celso y Lautaro antes de la joya de récord del diez: para Leo Messi este es el séptimo gol consecutivo (récord), el sexto en esta edición, en la que es el máximo goleador”.

L’Equipe de Francia fue más mesurado: “Con un equipo muy renovado respecto a los dos primeros partidos y sin Lionel Messi durante una hora, Argentina encadenó una tercera victoria en tres partidos frente a Jordania (3-1). El capitán de los campeones del mundo vigentes volvió a marcar, de tiro libre”.

Portadas medios del mundo - Argentina Jordania
La Gazzetta señaló que Argentina "paseó en Dallas"

RMC remarcó que Argentina “cierra con broche de oro la fase de grupos”. Una Argentina renovada superó ampliamente a Jordania (1-3). “Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez inauguraron su cuenta goleadora en este Mundial. Mousa Al Tamari devolvió algo de esperanza a su equipo al reducir la diferencia, pero Lionel Messi acabó con ella al anotar un nuevo gol, esta vez de tiro libre. Con confianza, la Albiceleste se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final”, apuntó.

Por último, A Bola de Portugal también hizo foto en el capitán: “30 minutos alcanzaron: Messi continúa escribiendo historia y Argentina consigue el pleno”.

Portadas medios del mundo - Argentina Jordania
As elogió a Messi y fustigó a Julián Álvarez: "Horrible"
Portadas medios del mundo - Argentina Jordania
RMC de Francia resaltó la confianza de Argentina
Portadas medios del mundo - Argentina Jordania
"Continúa escribiendo historia", martilló A Bola sobre Messi

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