España

Dos páncreas, dos hígados y un riñón en 24 horas: nuevo éxito del sistema de trasplantes español en el Hospital 12 de Octubre

El centro madrileño ha cerrado con éxito cuatro trasplantes en cuatro pacientes, que ya se recuperan en sus domicilios

Guardar
Google icon
El nuevo hospital 12 de Octubre (Raúl Terrel / Europa Press)
El nuevo hospital 12 de Octubre (Raúl Terrel / Europa Press)

La Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital 12 de Octubre ha completado con éxito cuatro trasplantes de órganos sólidos en 24 horas, una secuencia asistencial que ha exigido operar de forma simultánea, mantener abierta la actividad ordinaria del centro y coordinar a varios servicios del sistema madrileño de trasplantes. Según ha informado el propio centro, los cuatro pacientes intervenidos han evolucionado favorablemente tras la intervención y ya se recuperan en sus casas.

En concreto, los equipos del 12 de Octubre han realizado un trasplante de páncreas-riñón a un paciente de 43 años, un retrasplante hepático a un paciente de 31 años, otro retransplante de páncreas en un receptor de 38 años y un último trasplante de hígado a un hombre de 65 años. El centro ha precisado que tres de los cuatro injertos procedían de dos donantes distintos y que el cuarto trasplante hepático ha cerrado el operativo dentro de ese plazo de un día.

PUBLICIDAD

Este despliegue ha logrado un nuevo “hito”, según el hospital, que refleja el alto grado de especialización de la Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital 12 de Octubre y su compromiso con la excelencia clínica.

Un “hito” para el sistema de trasplantes

Todos ellos son procedimientos que exigen un elevado nivel de engranaje, coordinación y colaboración entre los profesionales del centro. En concreto, han intervenido sanitarios del Programa de Trasplantes del Hospital 12 de Octubre, junto con el Summa 112, la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la Comunidad de Madrid y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

PUBLICIDAD

Durante todo el proceso, el hospital ha mantenido plenamente operativa su actividad asistencial. El centro ha señalado que las consultas externas hospitalarias han seguido funcionando con normalidad, tanto para pacientes trasplantados como para quienes presentan patología hepatobiliopancreática y son atendidos por miembros de Cirugía de Trasplante.

Quirófano del Hospital 12 de Octubre. (Europa Press)
Quirófano del Hospital 12 de Octubre. (Europa Press)

La actividad ordinaria también ha continuado en la planta de hospitalización, donde permanecían ingresados pacientes complejos a los que se han realizado los controles rutinarios. En paralelo, se ha supervisado a los pacientes trasplantados ingresados en unidades críticas y de soporte.

Las unidades de UVI, Reanimación y Diálisis han seguido su funcionamiento habitual mientras se desarrollaba el operativo de trasplantes. El hospital ha enmarcado esa continuidad en un trabajo multidisciplinar que ha implicado a profesionales de Cirugía, Anestesia, Cuidados Intensivos, Coordinación de Trasplantes, Enfermería y otros servicios de apoyo.

España, 30 años liderando la donación de órganos

El Modelo Español de Donación y Trasplante es un referente internacional desde hace más de tres décadas. En 2024, alcanzó su récord histórico, al superar la barrera de los 6.400 trasplantes en un solo año. Este éxito se debe, en parte, al altruismo de los ciudadanos: en España, hay 51 donantes de órganos por cada millón de habitantes, según los últimos datos de la ONT.

Pese al gran volumen de actividad que registran los hospitales españoles, el trabajo no es suficiente para cerrar las listas de espera: a finales de 2025, un total de 5.165 personas esperaban un trasplante, de las que 77 eran niños.

Temas Relacionados

Trasplante de órganosDonación de órganosHospitales EspañaSanidad EspañaComunidad de MadridMadridÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juez Calama ofrece a Hacienda personarse como “potencial perjudicada” en la investigación de las joyas de Zapatero

El magistrado considera que lo investigado “revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT”

El juez Calama ofrece a Hacienda personarse como “potencial perjudicada” en la investigación de las joyas de Zapatero

Cómo hacer granizado de tinto de verano en casa: la receta del combinado más refrescante

Un clásico con un giro refrescante; este tinto de verano granizado es perfecto para un picoteo en los días de calor intenso

Cómo hacer granizado de tinto de verano en casa: la receta del combinado más refrescante

Un hombre acaba tetrapléjico después de una operación de vértebra en un hospital italiano: se estima una indemnización de millones de euros

Una infección bacteriana provocó la tetraplejia de un hombre y el hospital, que no acreditó el cumplimiento de los protocolos sanitarios, deberá pagar una indemnización de más de 1,4 millones de euros

Un hombre acaba tetrapléjico después de una operación de vértebra en un hospital italiano: se estima una indemnización de millones de euros

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 26 junio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 26 junio

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama ofrece a Hacienda personarse como “potencial perjudicada” en la investigación de las joyas de Zapatero

El juez Calama ofrece a Hacienda personarse como “potencial perjudicada” en la investigación de las joyas de Zapatero

Luis Arce, expresidente de Bolivia, niega haber tratado con Zapatero “ningún litigio judicial” con el Grupo Gloria y rechaza su implicación en “ningún tráfico de influencias ”

Enma López (PSOE) quiere ser alcaldesa de Madrid y disputará las primarias a Reyes Maroto, la candidata de Pedro Sánchez

Vídeo: La UME vuela hacia Venezuela y otros seis países europeos se unen a las ayudas para las labores de rescate tras los terremotos

El PP reconoce que “hoy el contexto en Cataluña es otro” y que “la amenaza no es el secesionismo”: “Lo que sucedió en el 2017 sucedió en 2017″

ECONOMÍA

Las mujeres no saben menos de finanzas, solo dicen “no sé” con más frecuencia

Las mujeres no saben menos de finanzas, solo dicen “no sé” con más frecuencia

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Llenar el depósito cuesta menos: el diésel y la gasolina caen a niveles previos a la guerra de Irán y siguen por debajo de la media europea

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

DEPORTES

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Luis de la Fuente y el secreto para ganar a una Uruguay desesperada por pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026

Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Japón sella el pase a octavos como segundo del Grupo F tras empatar con Suecia y se enfrentará a Brasil: el resumen y los goles, en vídeo

Nicolas Pépé lidera el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao para lograr la clasificación como segunda de grupo a la siguiente ronda del Mundial 2026