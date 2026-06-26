Dos páncreas, dos hígados y un riñón en 24 horas: nuevo éxito del sistema de trasplantes español en el Hospital 12 de Octubre

El nuevo hospital 12 de Octubre (Raúl Terrel / Europa Press)

La Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital 12 de Octubre ha completado con éxito cuatro trasplantes de órganos sólidos en 24 horas, una secuencia asistencial que ha exigido operar de forma simultánea, mantener abierta la actividad ordinaria del centro y coordinar a varios servicios del sistema madrileño de trasplantes. Según ha informado el propio centro, los cuatro pacientes intervenidos han evolucionado favorablemente tras la intervención y ya se recuperan en sus casas.

En concreto, los equipos del 12 de Octubre han realizado un trasplante de páncreas-riñón a un paciente de 43 años, un retrasplante hepático a un paciente de 31 años, otro retransplante de páncreas en un receptor de 38 años y un último trasplante de hígado a un hombre de 65 años. El centro ha precisado que tres de los cuatro injertos procedían de dos donantes distintos y que el cuarto trasplante hepático ha cerrado el operativo dentro de ese plazo de un día.

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Este despliegue ha logrado un nuevo “hito”, según el hospital, que refleja el alto grado de especialización de la Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital 12 de Octubre y su compromiso con la excelencia clínica.

Un “hito” para el sistema de trasplantes

Todos ellos son procedimientos que exigen un elevado nivel de engranaje, coordinación y colaboración entre los profesionales del centro. En concreto, han intervenido sanitarios del Programa de Trasplantes del Hospital 12 de Octubre, junto con el Summa 112, la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la Comunidad de Madrid y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

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Durante todo el proceso, el hospital ha mantenido plenamente operativa su actividad asistencial. El centro ha señalado que las consultas externas hospitalarias han seguido funcionando con normalidad, tanto para pacientes trasplantados como para quienes presentan patología hepatobiliopancreática y son atendidos por miembros de Cirugía de Trasplante.

Quirófano del Hospital 12 de Octubre. (Europa Press)

La actividad ordinaria también ha continuado en la planta de hospitalización, donde permanecían ingresados pacientes complejos a los que se han realizado los controles rutinarios. En paralelo, se ha supervisado a los pacientes trasplantados ingresados en unidades críticas y de soporte.

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Las unidades de UVI, Reanimación y Diálisis han seguido su funcionamiento habitual mientras se desarrollaba el operativo de trasplantes. El hospital ha enmarcado esa continuidad en un trabajo multidisciplinar que ha implicado a profesionales de Cirugía, Anestesia, Cuidados Intensivos, Coordinación de Trasplantes, Enfermería y otros servicios de apoyo.

España, 30 años liderando la donación de órganos

El Modelo Español de Donación y Trasplante es un referente internacional desde hace más de tres décadas. En 2024, alcanzó su récord histórico, al superar la barrera de los 6.400 trasplantes en un solo año. Este éxito se debe, en parte, al altruismo de los ciudadanos: en España, hay 51 donantes de órganos por cada millón de habitantes, según los últimos datos de la ONT.

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Pese al gran volumen de actividad que registran los hospitales españoles, el trabajo no es suficiente para cerrar las listas de espera: a finales de 2025, un total de 5.165 personas esperaban un trasplante, de las que 77 eran niños.