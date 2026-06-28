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El alocado festejo de los hinchas de Argelia tras recibir el gol de Austria que los salvó de enfrentar a España en el Mundial

Los argelinos vivieron momentos de tensión hasta el final y saltaron de alegría tras el empate del rival en tiempo de descuento. Se medirán ante Suiza en la siguiente ronda

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Los argelinos festejaron el gol de Austria y accedieron como mejores terceros a la siguiente ronda

El empate agónico entre las selecciones de Austria y Argelia en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 desató una celebración sin precedentes entre los aficionados argelinos, quienes festejaron el gol de su rival como propio tras sellar su clasificación a los dieciseisavos de final. El episodio, registrado en el Estadio de Kansas City, dejó imágenes que recorrieron el mundo y motivó un debate sobre la estrategia y el peso de los cruces en la siguiente ronda.

La última fecha del Grupo J enfrentó a Austria y Argelia con escenarios muy distintos para cada equipo. Mientras Argentina ya había asegurado el primer puesto, el duelo en tierras estadounidenses definía el resto de la clasificación. Un empate le permitía a Austria mantener el segundo lugar y medirse contra España, mientras que Argelia necesitaba puntuar para no quedar eliminada.

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El encuentro comenzó con ventaja europea, cuando Marko Arnautović abrió el marcador a los 28 minutos tras un pase de David Alaba. La respuesta argelina llegó cerca del descanso con un tanto de Rafik Belghali, quien igualó las acciones y revitalizó a los suyos.

En el complemento, Marcel Sabitzer volvió a poner arriba a Austria, pero Riyad Mahrez, histórico capitán de Argelia, volvió a empatar tras una jugada individual de Houssem Aouar. El ambiente en el estadio se transformó: ambos equipos sabían que el empate los favorecía, aunque el resultado seguía abierto.

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A partir de ese momento, la tensión y la estrategia dominaron la escena. Los minutos finales ofrecieron un desenlace inesperado: Mahrez anotó el 3-2 para Argelia en tiempo adicionado, una ventaja que momentáneamente los ubicaba segundos y los ponía frente a España en la próxima ronda. El gol, lejos de desatar la euforia habitual, generó rostros de preocupación en la tribuna argelina, conscientes de lo que implicaba ese resultado.

La resolución llegó en la última jugada. Sasa Kalajdzić, delantero austríaco, conectó un cabezazo a los 96 minutos y estableció el empate definitivo. En ese instante, decenas de hinchas argelinos celebraron con efusividad el tanto rival. Un usuario argelino compartió a través de redes sociales el video del momento, acompañado por la frase: “La alegría de las masas argelinas tras el gol de Austria que igualó el marcador en el minuto 90 + 6”.

El festejo argelino tuvo un trasfondo puramente estratégico. El empate relegó a Argelia al tercer puesto del grupo, lo que le permitió evitar a la potencia de Europa en la siguiente instancia y le otorgó un enfrentamiento contra Suiza. La reacción de la afición argelina fue interpretada como un alivio colectivo al sortear un cruce que consideraban mucho más complejo.

El Grupo J cerró con Argentina como líder absoluto con nueve unidades, Austria en segunda posición y Argelia clasificada como uno de los mejores terceros, ambas con cuatro puntos. Jordania quedó eliminada sin sumar.

Los cruces de los dieciseisavos de final quedaron definidos. Austria enfrentará a España el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, mientras que Argelia se medirá con Suiza en el BC Place de Vancouver. Para los Zorros del Desierto, esta clasificación representa una de sus mejores actuaciones históricas en la Copa del Mundo, superando la fase de grupos por segunda vez tras el antecedente de Brasil 2014.

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