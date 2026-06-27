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Tras la victoria de Inglaterra, así quedaron los cruces de 16avos de final del Mundial: días, horarios y la agenda completa

Tras la victoria de Inglaterra, y a la espera de los últimos cuatro partidos, el mapa de los playoffs de la Copa del Mundo 2026

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Inglaterra clasificó como líder de su grupo (Foto: Reuters/Jeenah Moon)
Inglaterra clasificó como líder de su grupo (Foto: Reuters/Jeenah Moon)

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin este sábado y el cuadro completo de los playoffs queda definido con todos los cruces de 16avos de final que dejarán el camino marcado para cada una de las 32 selecciones rumbo a la soñada final del domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium desde las 16.00 (hora de Argentina).

Los cruces comenzarán este domingo 28 de junio con el partido en Los Angeles Stadium de Sudáfrica y Canadá, uno de los anfitriones. Entre los enfrentamientos más apasionantes de la primera instancia de los mano a mano aparece el duelo de Alemania con Paraguay del lunes 29 de junio desde las 17.30 en el Boston Stadium. También se destacan choques de jerarquía ese día con la presentación de Brasil ante Japón en Houston (14.00hs) y Países Bajos contra Marruecos en Monterrey (22.00).

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Francia, uno de los candidatos, irá el martes 30 de junio frente a Suecia en New York/New Jersey con un condimento extra: podría enfrentar a Alemania en octavos de final si ambos ganan sus respectivos cruces contra dos de los mejores terceros luego de ser ambos líderes de sus zonas.

Argentina, último campeón del mundo en Qatar 2022, jugará el viernes 3 de julio en Miami (a partir de las 19.00) ante una de las grandes sorpresas del evento: Cabo Verde. En caso de superar esa instancia, jugará en la siguiente ronda el martes 7 de julio en Atalanta ante el vencedor de Australia-Egipto.

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Por un lado del cuadro quedaron posicionadas potencias como Alemania, Francia, Países Bajos y España. Del otro lado, Argentina, Brasil e Inglaterra figuran como los seleccionados más fuertes. La Albiceleste sólo podría toparse con ingleses o brasileños en una hipotética semifinal.

LA AGENDA DE LOS CRUCES DE 16AVOS DEL MUNDIAL 2026

Domingo 28 de junio

16.00hs: Sudáfrica (2°A) vs. Canadá (2°B)

Lunes 29 de junio

14.00hs: Brasil (1°C) vs. Japón (2°F)

17.30hs: Alemania (1°E) vs. Paraguay (3° Grupo D)

22.00hs: Países Bajos (1°F) vs. Marruecos (2°C)

Martes 30 de junio

14.00hs: Costa de Marfil (2°E) vs. Noruega (2°I)

18.00hs: Francia (1°I) vs. Suecia (3° Grupo F)

22.00hs: México (1°A) vs. Ecuador (3° Grupo E)

Miércoles 1 de julio

13.00hs: Inglaterra (1°L) vs. 3° (Senegal/RD Congo)

17.00hs: Bélgica (1°G) vs. 3° (Corea del Sur/Senegal/Argelia)

21.00hs: Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia y Herzegovina (3°B)

Jueves 2 de julio

16.00hs: España (1°H) vs. 2°J (Austria/Argelia)

20.00hs: 2°K (Portugal/Colombia/RD Congo) vs. Croacia (2°L)

Viernes 3 de julio

00.00hs: Suiza (1°B) vs. 3° (Argelia/Irán)

15.00hs: Australia (2°D) vs. Egipto (2°G)

19.00hs: Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H)

22.30hs: 1°K (Colombia/Portugal) vs. Ghana (3° Grupo L)

*Horarios de Argentina

EL CUADRO DE PLAYOFF DEL MUNDIAL 2026

LA TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS

* Clasificarán los 8 mejores terceros de los 12 grupos

* Senegal, Bosnia y Herzegovina, Paraguay, Ghana, Ecuador y Suecia ya se clasificaron

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026

LAS 13 SELECCIONES ELIMINADAS EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL

  • Uruguay
  • Arabia Saudita
  • Escocia
  • República Checa
  • Qatar
  • Haití
  • Turquía
  • Curazao
  • Túnez
  • Irak
  • Jordania
  • Panamá
  • Nueva Zelanda

LA AGENDA DE PARTIDOS

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