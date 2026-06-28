Dolor en el costado izquierdo: las causas más frecuentes y cuándo puede ser una señal de alarma

El dolor en el costado izquierdo puede tener causas digestivas, urinarias o musculoesqueléticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor en el costado izquierdo (también descrito como dolor de flanco o dolor lateral del abdomen) puede tener causas digestivas, urinarias o musculoesqueléticas. La clave para orientarlo no es solo la ubicación, sino cómo empieza, cuánto dura y con qué síntomas aparece: fiebre, náuseas, vómitos, cambios en el ritmo intestinal o molestias al orinar. En la práctica, la evaluación médica se vuelve prioritaria cuando el dolor es intenso, persistente o se acompaña de signos de alarma.

En el enfoque clínico, el dolor de flanco puede asociarse a problemas renales o urinarios, sobre todo si se presenta con sangre en la orina, fiebre o cambios al orinar, según la Enciclopedia Médica de MedlinePlus. También puede explicarse por cuadros digestivos —como estreñimiento y trastornos intestinales— o por lesiones y sobrecargas musculares, de acuerdo con la guía de síntomas de Apollo Hospitals.

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Cuando el dolor se concentra en el costado —entre las costillas inferiores y la cadera—, el patrón puede dar pistas. Si aparece en “oleadas” o tipo cólico suele asociarse, con más frecuencia, a procesos que irritan o bloquean un conducto (por ejemplo, el urinario), mientras que si se trata de una molestia continua, que empeora con las horas o suma fiebre, puede sugerir inflamación o infección.

También importa si el dolor cambia con el movimiento: si aumenta al girar el tronco, toser o respirar profundo, el origen puede ser musculoesquelético.

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Causas digestivas: del colon a la inflamación intestinal

Apollo Hospitals vincula el dolor en el costado izquierdo con síndrome del intestino irritable, gastroenteritis, estreñimiento, diverticulitis e intolerancias alimentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las causas frecuentes del dolor lateral izquierdo aparecen trastornos funcionales y problemas del colon que pueden dar dolor abdominal, sensación de distensión y cambios en las deposiciones.

La información clínica sobre espasmos de colon de Apollo Hospitals señala que estas contracciones involuntarias pueden provocar calambres y molestias, y menciona como posibles causas el síndrome del intestino irritable, la gastroenteritis, el estreñimiento y la diverticulitis, además de intolerancias alimentarias.

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En el mismo sentido, la inflamación intestinal crónica también puede manifestarse con dolor abdominal, diarrea, fiebre y fatiga, con variaciones según el cuadro, de acuerdo a la descripción de Apollo Hospitals.

En la práctica, cuando el dolor del lado izquierdo se acompaña de cambios intestinales sostenidos, fiebre o sangre en las heces, la recomendación general es consultar para una evaluación completa, porque el síntoma puede corresponder a condiciones de distinta gravedad y manejo.

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Causas urinarias y musculares: cuándo sospechar del riñón y señales de alarma

La evaluación médica del dolor en el costado izquierdo es prioritaria cuando el cuadro es intenso, persistente o presenta signos de alarma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de costado también puede relacionarse con el sistema urinario. La Enciclopedia Médica de MedlinePlus advierte que, si la molestia se acompaña de fiebre, escalofríos, sangre en la orina o necesidad urgente y frecuente de orinar, “es probable que la causa sea un problema en los riñones”. Ese conjunto de síntomas orienta la consulta porque sugiere un compromiso del aparato urinario y, en la práctica, suele requerir estudios para precisar el origen del dolor y descartar complicaciones.

En estos casos, el dato no es solo “dónde duele”, sino el contexto: si el dolor apareció de manera súbita o progresiva, si se mantiene constante o va y viene, y si cambia con la hidratación, el reposo o la micción. También suma información describir si el dolor se percibe como punzante, tipo cólico o como una presión sostenida. Para el médico, esos matices ayudan a construir un diagnóstico diferencial y a decidir qué pruebas pedir primero, en especial cuando hay síntomas urinarios asociados.

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Además, el dolor lateral no siempre proviene de órganos internos. Apollo Hospitals incluye dentro de las causas del dolor de flanco las tensiones musculares y las lesiones en las costillas, con molestias que pueden empeorar al moverse, toser o respirar profundo.

En esos escenarios, el dolor suele “responder” al movimiento: se intensifica con ciertos giros del tronco, al incorporarse de la cama o al levantar peso, y puede localizarse con más precisión al tocar la zona o al contraer los músculos del abdomen y la espalda.

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