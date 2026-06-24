Granola y presión alta: lo que pocos advierten sobre el desayuno favorito

El consumo frecuente de granola en porciones grandes puede aumentar la presión arterial por su contenido de azúcar añadido, sodio, grasa y calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo frecuente de granola en porciones grandes puede aumentar la presión arterial por su contenido de azúcar añadido, sodio, grasa y calorías, advirtieron cardiólogos y especialistas en nutrición citados por la revista Parade.

El dato cobra peso porque, de acuerdo con la American Heart Association (AHA), la ingesta diaria de sodio no debería superar los 2.300 miligramos y, de forma ideal, tendría que acercarse a 1.500 miligramos. La entidad recomienda un patrón alimentario que limite carnes rojas, sodio y azúcares añadidos, y priorice frutas, verduras, cereales integrales, pollo, pescado, frutos secos, legumbres y lácteos bajos en grasa.

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Cheng-Han Chen, cardiólogo intervencionista y director médico del programa de corazón estructural del Memorial Care Saddleback Medical Center, centro médico de Laguna Hills, dijo que existen alimentos con “halo saludable” que no son tan convenientes como muchas personas creen. Advirtió que algunos de ellos concentran componentes que pueden ser perjudiciales para la salud cardiovascular.

Los especialistas advirtieron que la granola integra alimentos con “halo saludable” que pueden perjudicar la salud cardiovascular (Freepik)

Granola: más azúcar y sodio de lo esperado

Katherine N. Balantekin, profesora asistente del Departamento de Ciencias del Ejercicio y la Nutrición de la Universidad de Buffalo de Nueva York, explicó que la granola suele concentrar muchas calorías en una porción reducida. Eso facilita que se consuma en exceso.

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Mary Mosquera Cochran, dietista del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, precisó que muchas marcas aportan 10 gramos o más de azúcar añadido por cada media taza. En una porción mayor, añadió, ese total puede acercarse a entre 20 y 30 gramos si la persona no presta atención a la cantidad servida.

Cochran explicó que el consumo habitual de niveles altos de azúcar añadido puede favorecer una condición llamada resistencia a la insulina, en la que circulan niveles elevados de azúcar en sangre. Ese proceso impide que los riñones eliminen sodio a través de la orina, provoca retención de líquidos y puede aumentar directamente la presión arterial.

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La especialista agregó que el exceso de azúcar también puede promover inflamación en el organismo y alterar el funcionamiento de los vasos sanguíneos. Cuando los vasos tienen más dificultad para expandirse y relajarse, la presión puede aumentar con el tiempo.

Chen añadió que, según el tamaño de la porción, la granola también puede ser alta en grasa y calorías. Esa combinación incrementa el riesgo de aumento de peso y de presión arterial alta.

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La granola suele concentrar muchas calorías en una porción reducida, un factor que facilita el exceso de consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir granola sin riesgos

Los expertos no plantearon eliminar por completo la granola en personas con hipertensión o con riesgo de desarrollarla. La recomendación fue revisar su composición y moderar la cantidad consumida.

Cochran sugirió usar la mitad de la porción habitual y completar el desayuno con fruta fresca, frutos secos o semillas. También propuso emplearla como cobertura de otros alimentos más favorables para el corazón, como yogur sin azúcar o pudín de semillas de chía, en lugar de convertirla en el componente principal de la comida.

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Al comprarla, la dietista recomendó elegir opciones con menos de 200 miligramos de sodio por porción y menos de 6 gramos de azúcar añadido por porción. Balantekin, por su parte, planteó otra alternativa: prepararla en casa para controlar los ingredientes y reducir el contenido de sodio, azúcar y grasa.

La revista señaló que no existe una única dieta capaz de reducir por sí sola la presión arterial. Si una persona tiene dudas sobre sus valores de presión o sobre la forma de controlarlos, los especialistas recomendaron consultar con un profesional de salud para una evaluación y para definir los pasos a seguir.

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