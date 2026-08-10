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Fue presentando en su nuevo club, invitó a su pareja a la foto oficial y un incómodo gesto dio la vuelta al mundo

El uruguayo Luciano Rodríguez protagonizó un episodio que se volvió viral durante su fiichaje por el Cruzeiro

El incómodo momento que vivió un futbolista uruguayo con su novia durante su presentación
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El delantero uruguayo Luciano Rodríguez vivió su primera gran exposición mediática como nuevo refuerzo de Cruzeiro con un episodio inesperado durante su presentación oficial en Belo Horizonte. El futbolista protagonizó un blooper viral cuando su novia, la influencer uruguaya Antonela Ciavaglia, le negó involuntariamente un beso ante las cámaras, instante que fue replicado ampliamente por portales y usuarios en redes sociales. El incidente, que acaparó la atención por encima de los aspectos deportivos de su llegada, se produjo durante la tradicional sesión fotográfica posterior a la conferencia de prensa.

El acto se desarrollaba con normalidad hasta el momento en que los fotógrafos solicitaron una imagen de Rodríguez junto a su pareja, buscando resaltar el lado familiar de su desembarco en Brasil. Tras posar juntos, el futbolista intentó besar a Ciavaglia, pero la joven giró y abandonó rápidamente el escenario, quedando el atacante desconcertado y con el gesto del beso suspendido en el aire. Rodríguez, para disimular la incomodidad, se rascó la cabeza y acomodó su cabello, mientras un directivo de Cruzeiro retomó el foco hacia los temas deportivos.

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Plataformas como X (antes Twitter) e Instagram se inundaron con memes y videos que analizaron el gesto en detalle bajo el rótulo de “soldado caído”. Los usuarios bromearon al respecto y apuntaron que el delantero sufrió “su primer gran regate en territorio brasileño”. Ante la viralización, surgieron especulaciones sobre una supuesta crisis de pareja, aunque analistas de la escena y usuarios coincidieron en que se trató de un malentendido provocado por la presión mediática y la timidez de Ciavaglia.

La novia del futbolista Luciano Rodriguez en Instagram
El comunicado de su novia en redes

La propia Antonela Ciavaglia utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y responder a los comentarios surgidos. “Al entrar lo saludé y al salir estaba muy nerviosa. Me ganó el momento y preferí darle su espacio. No hubo ningún desplante ni nada de lo que intentan hacer parecer. La única mala intención es la de ustedes, sacando el momento totalmente de contexto para conseguir unos likes”, publicó la influencer, cuya relación con Rodríguez se hizo pública a principios de julio de 2026, semanas antes de acompañarlo a Brasil para formalizar su incorporación al club.

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Más allá del episodio extradeportivo, la llegada de Luciano Rodríguez al Cruzeiro representa una apuesta relevante del club de Belo Horizonte para reforzar su plantel en el tramo decisivo de la temporada. El delantero uruguayo de 23 años arriba a préstamo desde el Neom SC de Arabia Saudita hasta julio de 2027, con una opción de compra fijada en 15 millones de dólares. Rodríguez es el tercer refuerzo ofensivo del equipo este semestre, sumándose a Gabriel Pec, procedente de LA Galaxy, y Wesley, ex Al Nassr, junto al portugués Joao Costa, que llega cedido del Al-Ettifaq.

La novia del futbolista Luciano Rodriguez en Instagram
Ciavaglia compartió unas fotos posando con la remera de su novio

Durante su presentación ante los medios, el atacante aseguró: “De mi parte, la afición puede esperar muchas ganas, mucha lucha. El uruguayo tiene esas características; la garra charrúa. Pueden esperar eso de mí. No daré ninguna pelota por perdida, iré siempre para adelante, nunca dejaré de intentar”, palabras difundidas en un video publicado por las redes oficiales del club.

Formado en Progreso y con experiencia en Liverpool de Montevideo y en Bahía, club con el que disputó 69 partidos y anotó 20 goles, Rodríguez busca recuperar la continuidad competitiva tras su paso por el fútbol saudí, donde sumó seis goles en 31 encuentros, 28 de ellos como titular.

La contratación de Rodríguez responde a la necesidad de suplir las bajas por lesión de dos piezas clave del ataque: el colombiano Luis Sinisterra y el propio Gabriel Pec, ambos en proceso de recuperación tras haber sido sometidos a cirugía, situación que podría marginarlos de lo que resta de la Liga. Tal como detalló Ge, el delantero uruguayo llegó a Belo Horizonte durante la madrugada del martes y fue presentado oficialmente el viernes, con expectativas de debutar en el inminente cruce de octavos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo.

El incómodo momento que vivió un futbolista uruguayo con su novia durante su presentación
Rodriguez fue presentado como nuevo refuerzo del Cruzeiro

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