Ola de accidentes cobró la vida de cuatro salvadoreños durante las primeras horas de este lunes y deja múltiples lesionados

Los accidentes de tránsito en El Salvador dejaron al menos cuatro fallecidos y varios lesionados durante las primeras horas de este lunes. (Foto cortesía Comandos de Salvamentos)

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El incremento de accidentes en las carreteras salvadoreñas dejó durante las primeras horas de este lunes al menos cuatro personas fallecidas y múltiples lesionados en diferentes puntos del país, según el reporte de cuerpos de socorro. Las emergencias movilizaron a equipos de rescate y pusieron en alerta a las autoridades.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en el kilómetro 98 de la carretera Litoral, en el sector de Jiquilisco, Usulután, donde un motociclista perdió la vida tras impactar contra una rastra. El accidente sucedió en la madrugada, de forma inmediata dos personas que se acercaron para auxiliar al conductor accidentado; sin embargo, resultaron atropelladas por otro vehículo debido a la escasa iluminación de la zona.

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Una de las víctimas cayó a un barranco de aproximadamente ocho metros de profundidad y fue rescatada mediante maniobras especiales, mientras la otra persona quedó sobre la carretera. Ambas fueron estabilizadas y trasladadas a un centro asistencial por los equipos de emergencia.

En la Alameda Juan Pablo y Calle Concepción, cerca del emblemático reloj de flores, un hombre murió atropellado por un microbús particular cuando intentaba cruzar la vía. El impacto le provocó trauma craneoencefálico severo y fracturas. Técnicos en urgencias y médicos de diferentes cuerpos de socorro le brindaron asistencia, pero no lograron salvarle la vida. Según versiones recabadas en la zona, el peatón habría cruzado la arteria vial sin precaución, lo que generó el fatal desenlace.

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Un motociclista murió en la carretera Litoral, en Jiquilisco, Usulután, tras impactar contra una rastra. (Foto cortesía Comandos de Salvamentos)

Un hombre perdió la vida en la madrugada tras ser arrastrado y atropellado en la calle de Plan del Pino entre Soyapango y Ciudad Delgado, según informaron los socorristas. Testigos afirmaron que el lesionado se encontraba sentado a la orilla de la calle y un vehículo lo embistió y arrastró por varios metros.

Otro de los hechos con saldo mortal se registró en el kilómetro 46 de la carretera Litoral, en el sector de la Playa El Amatal, La Libertad, donde elementos de Cruz Verde Majahual asistieron a un hombre que ya no presentaba signos vitales al llegar al lugar. El atropello sumó una víctima más a la alarmante cifra de fallecidos en menos de un día.

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Entre los lesionados, destaca el caso de un joven motociclista que resultó con traumas luego de ser embestido por un vehículo particular en la carretera de Oro, a la altura de la residencial Los Almendros, Ilopango. El conductor relató que un automóvil le sobrepasó e impactó de costado, dejándolo tirado en el pavimento mientras el responsable se daba a la fuga. Una ambulancia de Comandos de Salvamento acudió para brindarle asistencia y trasladarlo a un centro médico.

Otro motociclista sufrió lesiones graves en el paso a desnivel entre Los Planes de Renderos y Comalapa tras chocar contra un vehículo particular. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

En el paso a desnivel que conecta Los Planes de Renderos con Comalapa, específicamente en el sentido hacia San Jacinto, otro motociclista sufrió lesiones graves al chocar contra un vehículo particular. De acuerdo con testimonios recabados en la zona, el conductor de la moto circulaba en sentido contrario y la escasa visibilidad provocada por la curva y el túnel habría dificultado que ambos conductores se percataran de la proximidad, originando el impacto.

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Además, en la calle antigua a Soyapango, en las cercanías del puente Agua Caliente, dos motocicletas chocaron de frente, dejando a tres personas lesionadas. Una de las víctimas contó que desconocía la habilitación de un doble carril en horas de tráfico, lo que provocó la confusión y el choque frontal. Los heridos fueron auxiliados por diferentes equipos de socorro y trasladados a hospitales para recibir atención especializada.

De forma paralela un tráiler volcó en la carretera a los chorros a la altura de los contenedores. Cuerpos de socorro indicaron que el conductor y el custodio resultaron con crisis nerviosa, según declaraciones del conductor el accidente se produjo debido al peso de la carga al llegar a una curva cerrada.

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Un choque frontal entre dos motocicletas en la calle antigua a Soyapango dejó tres lesionados cerca del puente Agua Caliente. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

La suma de estos accidentes refleja una jornada marcada por la tragedia en varios puntos estratégicos de El Salvador.