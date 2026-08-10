Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Los desgarradores gritos de la figura de Racing que sufrió una dura lesión en la derrota con Argentinos

Marcos Di Césare fue protagonista de una jugada desafortunada que terminó con la fractura de peroné de su pierna derecha

El defensor de Racing se rompió el peroné en el duelo contra Argentinos

Guardar

Los gritos de dolor eran desgarradores. Corría el segundo tiempo cuando Marcos Di Césare sufrió la fractura de peroné en la pierna derecha en La Paternal durante la caída de Racing por 2-1 ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura. El defensor mendocino de 24 años será operado y quedará inactivo durante varios meses.

La acción ocurrió cuando Di Césare intentó despejar un centro: se trabó el tobillo derecho en el césped, giró sobre su eje y de inmediato comenzó a gritar de dolor. Rápidamente, el arquero Facundo Cambseses se acercó a ver qué le había sucedido, lo mismo que otros compañeros y varios jugadores del Bicho, entre ellos Alan Lezcano. Una vez que ingresó el equipo médico de la Academia, el marcador central fue retirado en ambulancia a un sanatorio cercano y los estudios confirmaron la fractura.

PUBLICIDAD

La lesión requerirá intervención quirúrgica y una rehabilitación de unos tres meses, lo que se plantea como un problema para el entrenador Juan Pablo Vojvoda, que deberá buscar un reemplazo para el defensor. Fue el propio Cambeses quien contó qué le dijo su compañero apenas se lesionó: “Escuché el grito. Marcos me decía ‘me rompí todo’. Son cosas del fútbol muy feas, que no se las deseamos a nadie y nos tocó con un compañero”, comentó junto a los medios presentes en el estadio Diego Armando Maradona.

Jugador de fútbol con camiseta celeste y blanca boca arriba en carrito médico, personal sanitario a su lado, otro jugador de pie, césped de estadio
Di Césare recibe atención médica tras sufrir una grave lesión (fotobaires)

Durante la mañana de este lunes, Racing publicó en sus redes el parte médico de la lesión que padeció el futbolista. “Los estudios realizados a Marco Di Césare arrojaron como diagnóstico la fractura del peroné del tobillo derecho. Los plazos de recuperación se irán determinando a medida de la propia evolución del caso”, citaron.

PUBLICIDAD

Más allá de la grave lesión que sufrió Di Césare, Racing también tuvo la ausencia durante parte importante del juego de uno de sus mejores jugadores. La expulsión de Maravilla Martínez a los 20 minutos cambió el partido: el delantero vio la roja directa tras un codazo a Kevin Gutiérrez revisado en el VAR, dejó a su equipo con un jugador menos desde el primer tiempo y quedó expuesto a una posible sanción que también lo afectaría de cara al cruce con Banfield y podría dejarlo fuera del clásico contra Boca Juniors si el Tribunal de Disciplina le otorga más de una fecha de suspensión.

La jugada que derivó en la expulsión se produjo cerca de la mitad de la cancha. Martínez fue a disputar una pelota aérea, extendió el codo izquierdo e impactó en el rostro de Gutiérrez, que sufrió un corte cerca de la ceja, necesitó atención médica inmediata y siguió en el partido con un vendaje. La acción no fue sancionada en primera instancia por el árbitro Pablo Dóvalo. La revisión cambió la decisión: el VAR, encabezado por Diego Ceballos, convocó al juez principal al monitor y, después de observar la secuencia, Dóvalo mostró la tarjeta roja directa.

“Después me pidió disculpas, me dijo que fue sin intención. Obviamente le acepté las disculpas, pero tengo un tajo enorme”, contó Kevin Gutiérrez sobre el codazo de Maravilla. El delantero también habló y fue contundente: “Me siento en falta con el club, con los compañeros, que en el partido dejaron todo, así que quería pedirle disculpas al cuerpo técnico, a mis compañeros y también a los dirigentes. Estamos haciendo un esfuerzo bárbaro, las cosas no están saliendo”, dijo el número 9 de la Acamedia.

“A los hinchas también porque es una falta de respeto, le pedí disculpas a Kevin, no quise chocarlo de esa manera, pero venía desde 20 metros y lo rocé justo. Si le pegaba en otra parte y no le salía sangre, no era para roja”, agregó un Martínez que se mostró arrepentido.

Temas Relacionados

Marcos Di CésareRacing ClubArgentinos JuniorsTorneo ClausuraLiga Profesional de Fútbol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Thiago Almada firmó el contrato con River Plate: sus primeras fotos con la camiseta del club

El mediocampista de la selección argentina rubricó su vínculo hasta 2030

Thiago Almada firmó el contrato con River Plate: sus primeras fotos con la camiseta del club

El video repleto de guiños a Franco Colapinto que publicó Alpine a la espera de la confirmación de su continuidad en la F1

Con la expectativa puesta en su permanencia como titular en 2027, la escudería francesa compartió un contenido con el argentino como protagonista

El video repleto de guiños a Franco Colapinto que publicó Alpine a la espera de la confirmación de su continuidad en la F1

Las señales que acercan a Neymar al Inter Miami para reeditar el tridente con Messi y Suárez: la voz que sacudió el mercado

El delantero brasileño tiene contrato con el Santos hasta diciembre. Su nombre viene sonando en la MLS desde hace tiempo

Las señales que acercan a Neymar al Inter Miami para reeditar el tridente con Messi y Suárez: la voz que sacudió el mercado

La estrella argentina que el Barcelona tiene como alternativa a Julián Álvarez para reforzar el ataque: “Presencia y gol”

Ante la complejidad de la negociación con el Atlético de Madrid por la Araña, el cuadro catalán tiene en carpeta a otro delantero del combinado albiceleste

La estrella argentina que el Barcelona tiene como alternativa a Julián Álvarez para reforzar el ataque: “Presencia y gol”

El reencuentro entre una actriz y una figura del fútbol que reavivó el triángulo amoroso con un campeón de la F1

Magui Corceiro y Joao Félix, quienes fueron pareja en 2024, fueron vistos juntos en Praia na Villa, meses después de la separación de la influencer con Lando Norris

El reencuentro entre una actriz y una figura del fútbol que reavivó el triángulo amoroso con un campeón de la F1

MALDITOS NERDS

THQ Nordic trabaja en 12 proyectos secretos además de 17 juegos ya conocidos

THQ Nordic trabaja en 12 proyectos secretos además de 17 juegos ya conocidos

Yu-Gi-Oh! Master Duel alcanza 100 millones y estrena una campaña temporal

El final de The Witcher con Liam Hemsworth se retrasaría hasta 2027

Round 8 cambia su nombre a Nough Studio con ‘Lies of P 2′ en producción

The Eternal Life of Goldman estrena tráiler con un pollo volador y un bastón mejorable

ENTRETENIMIENTO

La estrella de Bollywood, Nikita Rawal, fue besada en los labios por una fan y su reacción se volvió viral

La estrella de Bollywood, Nikita Rawal, fue besada en los labios por una fan y su reacción se volvió viral

Anne Hathaway presume su embarazo con un atrevido conjunto y divide opiniones en redes sociales: “Muy de mal gusto”

Brad Pitt confesó haber recaído en el alcohol tras siete años de sobriedad: "No es bueno para mí"

Detienen a sospechoso tras robo en casa de Kim Kardashian en California

“House of the Dragon”: final explicado de la temporada 3 de la serie

INFOBAE AMÉRICA

Panamá registra mil 900 millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre de 2026, señala un informe

Panamá registra mil 900 millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre de 2026, señala un informe

El 22.5% de los hogares salvadoreños vive en pobreza, según economista

El régimen de Irán nombró a un militar sancionado por Estados Unidos como nuevo jefe del Estado Mayor

Senado de Estados Unidos introduce un proyecto para reactivar y ampliar sanciones de la NICA Act contra Ortega y Murillo

Localizan con vida a niña de 11 años desaparecida durante más de 20 días en Honduras