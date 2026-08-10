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Sigue la cuarta fecha del Torneo Clausura con dos partidos: Belgrano visitará a Banfield y Unión recibirá a Central Córdoba

El Taladro abrirá el día contra el Pirata a partir de las 19:00 y, en último turno, Tatengues y Ferroviarios buscarán la victoria en Santa Fe desde las 21:15

Unión-Central Córdoba y Banfield-Belgrano
La cuarta fecha del campeonato continúa este lunes
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La cuarta fecha del Torneo Clausura seguirá este lunes con dos partidos en Buenos Aires y Santa Fe. Banfield saldrá a la cancha para medirse al campeón Belgrano y Unión se cruzará con Central Córdoba como local.

BANFIELD-BELGRANO

Banfield-Belgrano
Banfield y Belgrano chocan fuerzas en el Sur

Banfield y Belgrano, ambos igualados con cuatro puntos en la Zona B, se cruzarán en el Estadio Florencio Sola en busca de obtener un triunfo que los meta de lleno en los primeros lugares. Desde las 19:00 con arbitraje de Sebastián Martinez Beligoy, el VAR a cargo de Sebastián Habib y transmisión de TNT Sports.

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El Taladro de Pedro Troglio inició el semestre con una derrota 1-0 ante Huracán en Parque Patricios, se repuso en su casa para imponerse 3-2 a Sarmiento de Junín y se trajo un empate sin goles de Córdoba ante Estudiantes de Río Cuarto. Necesita sumar puntos con mucha urgencia para alejarse de los últimos lugares en la Tabla Anual y en los promedios.

Por otro lado, el Pirata atraviesa un semestre de preparación, luego de ser campeón del Torneo Apertura y obtener su boleto a la próxima Copa Libertadores. Su victoria 2-1 en el inicio contra Rosario Central parecía dar una sensación de continuidad, pero viene de perder contra Argentinos Juniors en Córdoba e igualar 0-0 ante Tigre en Victoria. No podrá contar con Adrián Sánchez, que se marchó expulsado frente al Matador.

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Probables formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti, Santiago Lopez Garcia, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Villegas, Tomás Adoryan; Thiago Perrotta, David Zalazar y Bruno Sepulveda. DT: Pedro Troglio.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Ramiro Hernandes o Santino Gatti, Francisco González Metilli, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Sebastián Martinez Beligoy

VAR: Sebastián Habib

Hora: 19:00

Estadio: Florencio Sola

TV: TNT Sports

UNIÓN - CENTRAL CÓRDOBA

Unión-Central Córdoba
Unión se enfrentará a Central Córdoba

Unión de Santa Fe y Central Córdoba de Santiago del Estero le bajarán el telón a la agenda del lunes a partir de las 21:15 en el Estadio 15 de Abril con el arbitraje de Nazareno Arasa, el VAR a cargo de Hernán Mastrángelo y televisación de ESPN Premium.

El Tatengue logró su primer triunfo del campeonato este jueves por 2-1 ante Lanús en el duelo pendiente de la segunda fecha y dejó atrás un irregular inicio ante Platense (2-2) y Gimnasia de Mendoza (0-2).

En la vereda opuesta, el Ferroviario está en pleno comienzo de un nuevo ciclo con Sebastián Domínguez al mando del primer equipo y el entrenador se llevó su primer triunfo el lunes pasado ante San Lorenzo (1-0) como local. El elenco santiagueño está obligado a sumar para alejarse del descenso.

Probables formaciones:

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Central Córdoba: Javier Vallejos; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Fernando Martinez; Lucas Gonzalez, Matias Vera, Marco Iacobellis; Horacio Tijanovich, Diego Barrera y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Hernán Mastrángelo

Hora: 21:15

Estadio: 15 de Abril

TV: ESPN Premium

La tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

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