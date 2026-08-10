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Turismo internacional en El Salvador crece 5.2% en el último periodo vacacional, según datos oficiales

La llegada de visitantes del exterior alcanzó 95,159 personas en la temporada, con Guatemala, Estados Unidos y Honduras como principales mercados emisores, de acuerdo con datos divulgados por la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo

El turismo en El Salvador creció 5.2 % en el último periodo vacacional con la llegada de 95,159 visitantes internacionales. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El turismo en El Salvador creció 5.2 % en el último periodo vacacional con la llegada de 95,159 visitantes internacionales. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
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El turismo en El Salvador registró un aumento del 5.2 % durante el último periodo vacacional, con la llegada de 95,159 visitantes internacionales, según Eny Aguiñada, presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU). Entre los países que más turistas aportaron se encuentran Guatemala con más de 32,000, Estados Unidos con 31,000 y Honduras con más de 19,000. También se contabilizaron 10,969 visitantes de otras nacionalidades. En paralelo, los parques y sitios públicos administrados por el ISTU sumaron 3,266,000 asistentes, cifra mayor a los 2,870,000 del año anterior, lo que indica una mayor preferencia por el turismo interno durante estas fechas.

Aguiñada señaló, durante la entrevista en YSKL, que este comportamiento podría estar relacionado con la confianza de la población en las condiciones de seguridad y en la calidad de los servicios. Tanto el turismo internacional como el nacional muestran, a juicio de la funcionaria, una tendencia positiva en el uso y disfrute de los espacios públicos.

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Parques nacionales y programas turísticos

El parque recreativo Apulo se ubicó entre los destinos con mayor afluencia durante las vacaciones. En la lista de parques más visitados también figuran Amapulapa en San Vicente, el parque natural Cerro Verde, Puerta del Diablo y Ichán Michán en Zacatecoluca. De acuerdo con el ISTU, distintas acciones coordinadas con el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones han incidido en la mejora de infraestructura y en la experiencia de los visitantes. Por otro lado, un número importante de salvadoreños optó por playas públicas como las de La Libertad, destacando la cercanía y el acceso sencillo a estos lugares.

Durante la temporada, el ISTU reportó que no se registraron incidentes graves en los parques nacionales, en parte por la labor de Protección Civil y de guardavidas en parques acuáticos. Desde 2019, estos espacios son libres de bebidas alcohólicas, una medida que, según la gestión, busca fortalecer la convivencia familiar y la seguridad. El sello Family Friendly, impulsado por la primera dama Gabriela de Bukele, promueve la accesibilidad y la inclusión de servicios y áreas pensadas para toda la familia.

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Guatemala, Estados Unidos y Honduras encabezaron el ingreso de turistas a El Salvador durante las vacaciones, según datos del ISTU. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Guatemala, Estados Unidos y Honduras encabezaron el ingreso de turistas a El Salvador durante las vacaciones, según datos del ISTU. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El programa Buses Alegres también movilizó a más de 1,500 usuarios durante la temporada, con rutas multidestino y unidades renovadas. Entre los proyectos en desarrollo, Aguiñada mencionó los avances en el parque recreativo Costa del Sol, donde se prevé habilitar el estero de Jaltepeque para actividades acuáticas y deportivas.

Centro Histórico de San Salvador: revitalización, cultura y récord de visitas

En el mismo periodo vacacional, el flujo de visitantes también se concentró en el centro de la capital. Adriana Larín, directora general de la Autoridad del Centro Histórico, detalló en la entrevista en Diálogo, que esta zona superó el millón de visitantes durante las vacaciones agostinas. Según Larín, el centro histórico se posicionó como uno de los principales atractivos turísticos, impulsado por la política de seguridad, la recuperación de espacios públicos y los trabajos de transformación urbana.

Durante la temporada, el centro histórico fue escenario de actividades religiosas y culturales, como procesiones, misas, presentaciones de danza folclórica, música en vivo y galerías de arte salvadoreño. Espacios como el Palacio Nacional, el Teatro Nacional y la Biblioteca Nacional ofrecieron recorridos y una agenda diversa para todas las edades. Larín indicó que el área de intervención abarca 80 manzanas, con un avance del 40 % en cableado subterráneo y renovaciones. Las actividades y eventos están previstas a lo largo del año, incluyendo festivales gastronómicos y la futura apertura del Cine Libertad y el proyecto de aerocable.

El centro histórico de San Salvador superó el millón de visitantes en vacaciones y consolidó su peso turístico con seguridad, cultura, comercio y transformación urbana. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El centro histórico de San Salvador superó el millón de visitantes en vacaciones y consolidó su peso turístico con seguridad, cultura, comercio y transformación urbana. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Larín señaló que este flujo de visitantes ha generado un impacto positivo en empresas, comercios, restaurantes y mercados de la zona. Además del arte y la cultura, destacó que la gastronomía de los mercados es un atractivo cada vez más valorado tanto por nacionales como por extranjeros, mientras que el clima de seguridad ha favorecido el regreso de negocios históricos al centro de la capital.

También mencionó que en el centro histórico se mantiene un museo al aire libre sobre la evolución de sus plazas y edificios, además de charlas con historiadores para acercar la historia a las nuevas generaciones. Se destaca, además, la conexión del centro histórico con el Parque Cuscatlán a través de ciclorrutas, lo que fomenta el turismo activo y familiar. Entre los retos señalados está el de seguir innovando en experiencias para consolidar la zona como referente del turismo nacional.

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