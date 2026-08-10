La tragedia vial no da tregua en Honduras: 11 muertos en 44 accidentes en el fin de semana

Los operativos de la DNVT detectan a más de 100 conductores ebrios durante el fin de semana

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Al menos 11 personas perdieron la vida en 44 accidentes de tránsito registrados durante el fin de semana en diferentes puntos de Honduras, según informó César Aguilar, portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

En los operativos, además, los agentes detectaron a más de 100 conductores bajo los efectos del alcohol y decomisaron más de 100 motocicletas. Aguilar lamentó que continúen registrándose hechos viales con consecuencias mortales, pese a las campañas de prevención y a los controles que desarrollan las autoridades.

Las autoridades insistieron en la necesidad de que los conductores mantengan una conducta responsable al desplazarse por las carreteras y calles del país, especialmente durante los fines de semana, cuando se incrementa el movimiento vehicular.

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El llamado también incluye el respeto de los límites de velocidad, el cumplimiento de las señales de tránsito y la prohibición de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Controles por consumo de alcohol

Como parte de los operativos desplegados durante el fin de semana, los agentes de la DNVT identificaron a más de 100 conductores que manejaban bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Aguilar señaló que algunos de los conductores detectados en los controles, además de encontrarse bajo los efectos del alcohol, tampoco portaban el permiso de conducir correspondiente.

Durante las mismas acciones de control, se reportó el decomiso de más de 100 motocicletas por diferentes infracciones a la normativa de tránsito. Los operativos se desarrollaron en distintos puntos del país como parte de las acciones destinadas a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de los usuarios de las vías.

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Las autoridades advirtieron que los fines de semana aumenta el movimiento vehicular y con ello el riesgo de accidentes de tránsito. Imagen Ilustrativa Infobae

Las motocicletas representan una parte del parque vehicular hondureño y sus conductores se encuentran entre los usuarios más expuestos cuando ocurre un accidente de tránsito.

La institución busca detectar y sancionar conductas que puedan poner en peligro la seguridad vial, entre ellas conducir bajo los efectos del alcohol, circular sin el permiso correspondiente y cometer otras infracciones contempladas en la Ley de Tránsito.

Los operativos también tienen un componente preventivo, mediante el cual las autoridades buscan generar conciencia entre los conductores sobre las consecuencias que puede provocar el incumplimiento de las normas.

Un informe de la Policía Nacional, elaborado con datos de 2022 a 2025, señala que los conductores de motocicleta representaron el 39 % de las personas fallecidas en accidentes de tránsito, convirtiéndose en el grupo de usuarios de la vía con mayor proporción de víctimas mortales.

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La DNVT decomisa más de 100 motocicletas en controles tras un fin de semana con 11 fallecidos.

Los más afectados

La misma estadística ubica a los peatones en segundo lugar, con el 27 % de las muertes, mientras que los pasajeros representan el 15 %, los conductores de vehículos otro 15 % y los ciclistas el 4 %. Los datos muestran la particular vulnerabilidad de quienes se desplazan en motocicleta frente a los impactos y otros tipos de siniestros registrados en las carreteras y calles del país.

En el pasado mes de mayo de 2026, las autoridades señalaron que Honduras cuenta con un parque vehicular cercano a los 3.5 millones de automotores, de los cuales aproximadamente 1.5 millones son motocicletas, lo que evidencia el peso que estos vehículos tienen actualmente en la movilidad nacional.

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La DNVT también ha intensificado las medidas preventivas para este sector, entre ellas los controles sobre el uso del chaleco reflectivo, documentación y permisos de conducir. En abril de 2026, la Policía Nacional informó además sobre al menos 227 personas fallecidas en accidentes de motocicleta.