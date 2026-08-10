La revelación sobre el pase de Julián Álvarez del Atlético de Madrid al Barcelona que da que hablar en Europa: “Se lo prometieron”

El futbolista llegó a Madrid y espera una reunión con los directivos (Reuters)

Guardar

El futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid atraviesa uno de sus momentos más críticos. La semana comenzó con el regreso del delantero al club para reincorporarse a los entrenamientos, en medio de un clima de máxima tensión entre la dirigencia del ambos clubes. El argentino, que volvió tras sus vacaciones luego del Mundial 2026, mostró profesionalismo al presentarse en las instalaciones del Aleti para cumplir con las primeras obligaciones de la pretemporada.

Sin embargo, el reconocido periodista catalán Jota Jordi difundió en las últimas horas un mensaje en su cuenta de Instagram que resume el estado actual de la relación entre el jugador y la cúpula del club. “Empieza el lunes 10, empieza una semana divertida. Julián hoy va a acudir a entrenar porque es un gran profesional. Está muy agradecido al Atlético de Madrid y hoy es el día que en teoría se tendría que reunir con el Cholo o con Gil Marín”, expresó el comunicador ante sus más de 500 mil seguidores.

PUBLICIDAD

El pedido de Julián Álvarez a la directiva del Atlético de Madrid se remonta a hace más de una semana. Según detalló Jota Jordi, el futbolista solicitó una reunión con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, para discutir su situación y buscar una salida consensuada. La respuesta fue contundente: “No tengo nada que hablar contigo, nos vemos el día 10”.

La expectativa se centra ahora en el cumplimiento de esa cita. El periodista relató que Gil Marín se encuentra de vacaciones en Marbella y que, en principio, interrumpiría su descanso para viajar a Madrid y concretar el encuentro pendiente: “Entiendo yo que después de todo lo que ha pasado el último mes, no hay nada más importante por proyecto, por club, por jugador, que reunirse con Julián”. El entorno de Álvarez interpreta que una eventual ausencia del directivo representaría una nueva señal de desinterés hacia el jugador.

PUBLICIDAD

La revelación sobre el posible fichaje de Julián Álvarez por Barcelona

“El único deseo de Julián es cumplir un sueño, que en febrero se le prometió que le ayudarían a cumplir ese sueño, que todo el club sabe eso y el Cholo también, desde febrero”, enfatizó Jota Jordi en su mensaje. Además, remarcó que el delantero siempre mantuvo una postura conciliadora: “Julián es un buen chico, Julián no quiere problemas, Julián no quiere malos rollos. Julián lo único que quiere es cumplir un sueño”.

Según el periodista, en febrero pasado, tanto Gil Marín como Diego Simeone habrían dado su palabra al futbolista de facilitar su salida si se presentaba una oportunidad adecuada. El club recibió una oferta del FC Barcelona por 100 millones de euros, pero la dirigencia rojiblanca rechazó negociar y reiteró públicamente que el jugador no está en venta. Esta negativa ha mantenido estancada la situación, mientras Álvarez sostiene su postura de buscar una transferencia.

PUBLICIDAD

La jornada del lunes dejó en evidencia la distancia entre las partes. El Atlético de Madrid optó por un blindaje total y no difundió imágenes ni comunicados oficiales sobre la reincorporación de su delantero estrella. Medios españoles interpretaron este silencio como un reflejo de las tensiones internas y el quiebre institucional.

En el entorno de Álvarez recalcan que el delantero mantendrá una actitud profesional hasta el final, pero insisten en que la clave para destrabar el conflicto está en el cumplimiento de la promesa realizada meses atrás. “No creo que sea bueno ni para Julián estar en un club en el que no quiere estar ya, por diferentes motivos, que no vienen al caso, ni para un club como el Atlético de Madrid, que aspira a todo un año más, tener un jugador que cobra dinero y que no va a dar ni el cincuenta por cien porque tiene la cabeza en otro lado”, reflexionó Jota Jordi.

PUBLICIDAD

La próxima instancia decisiva será el miércoles, cuando está previsto que Álvarez tenga una reunión cara a cara con Simeone. El técnico argentino buscará convencerlo de continuar en el proyecto deportivo del club, que debutará en la liga española el próximoo 19 de agosto. Mientras tanto, la directiva del club catalán continúa a la espera, consciente de que la única vía posible para lograr el fichaje es que el Atlético acepte negociar por una cifra inferior a la cláusula de rescisión, cifrada en 500 millones de euros.

“Julián, de buenas maneras, lo único que va a hacer es pedir que respeten la palabra y que cumplan lo prometido desde el mes de febrero”, concluyó Jota Jordi. El desenlace de la semana marcará el rumbo del delantero argentino y podría definir uno de los movimientos más relevantes del mercado europeo.

PUBLICIDAD