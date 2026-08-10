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Nueva polémica con Rosalía: agradeció a la Argentina tras sus shows y desató un reclamo inesperado

La intérprete dedicó palabras y fotos de despedida, mientras fanáticos de Chile y Colombia le pidieron trato igualitario

Fotografía en blanco y negro de Rosalía sentada en el escenario cantando en un micrófono, rodeada de sus bailarines
Rosalía canta sobre el escenario rodeada de sus bailarines durante su estadía en Buenos Aires, donde ofreció una serie de conciertos.
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Las palabras “Gracias, Argentina” resonaron en las redes sociales luego de que Rosalía culminara su serie de conciertos en el país y decidiera despedirse con un mensaje explícito de agradecimiento. La artista no solo expresó en letras mayúsculas su gratitud, sino que acompañó esas palabras con una galería de fotos que reflejaron diferentes momentos de su paso por Buenos Aires. Las imágenes, entre las que se destacan escenas del espectáculo, instantes de intimidad y detalles cotidianos, ofrecieron una crónica visual de su experiencia para los seguidores.

El gesto de la cantante fue rápidamente celebrado por el público argentino. Las redes se poblaron de mensajes de apoyo y emoción, en los que cientos de personas replicaron frases como “Nos regalaste uno de los shows más increíbles de nuestras vidas”, “¡Gracias por un show tan maravilloso! Te amo” y “Dios mío lo que te mandaste. Lo mejor de lo mejor. SOS Arte”. Para muchos, la despedida reafirmó el vínculo entre la artista y sus seguidores locales, quienes sintieron que el reconocimiento era recíproco y merecido.

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Una mujer con falda clara voluminosa y chaqueta oscura baila en una rampa de hormigón. Paredes blancas con franja amarilla, varias luces. Un vehículo al fondo
Rosalía transita una rampa de estacionamiento en Buenos Aires con un atuendo de falda vaporosa y zapatos negros, tras sus shows en la ciudad.

La reacción de Rosalía tras sus conciertos en la Argentina se convirtió en motivo de conversación internacional, ya que el tono afectuoso del mensaje y la selección de imágenes contrastaron con la ausencia de saludos similares hacia otros países visitados durante la gira. Fanáticos de Chile y Colombia utilizaron las mismas plataformas para manifestar su descontento, reclamando un trato equitativo y preguntándose por qué la artista no había dedicado un post especial a sus públicos. Entre los mensajes que circularon figuraron expresiones como: “Chile te ama y no te funa… pero tú igual decidiste dar explicaciones a los argentinos”, “Ah pesada, no subiste nada de Chile” y “¡En Colombia no hicimos lo suficiente pa que hiciera un post!”.

La expectativa de recibir una mención pública por parte de la cantante evidenció el peso simbólico que adquieren estos gestos en la era de las redes sociales. El debate se intensificó cuando algunos usuarios plantearon que, para obtener el reconocimiento de la artista, era necesario “funarla” o cuestionarla abiertamente, sugiriendo que el agradecimiento había sido motivado por la presión ejercida desde la Argentina. Otros seguidores, en cambio, defendieron la autenticidad de la relación entre Rosalía y el público argentino, subrayando que la conexión se había construido desde el escenario, independientemente de lo que sucediera en internet o una parte menor de la sociedad.

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Primer plano de dos manos sosteniendo una pila de billetes de cien pesos argentinos. Al fondo, un sillón verde, un suelo de madera y libros apilados
Manos cuentan una pila de billetes de mil pesos argentinos en Buenos Aires, parte de las imágenes compartidas por Rosalía tras su estadía.

En este contexto, la publicación de la cantante incluyó una serie de fotografías que no solo documentaron los shows, sino también momentos de la vida cotidiana en Buenos Aires. Entre ellas, una imagen captó particularmente la atención: el retrato de unas manos sosteniendo un fajo de billetes de 1000 pesos. Esta instantánea fue suficiente para desencadenar una nueva ronda de especulaciones y comentarios. Seguidores de la artista preguntaron insistentemente cuál era el significado de esa foto y si se trataba de una referencia al contexto económico argentino, a la experiencia de manejar efectivo en el país o simplemente a una anécdota personal durante su estadía.

La polémica en torno a la foto del dinero se sumó al clima de conversación cruzada entre seguidores de diferentes países. Mientras algunos interpretaron la imagen como una referencia irónica o crítica, otros optaron por buscarle un sentido anecdótico, vinculándola a la experiencia de cualquier extranjero en la Argentina frente a la inflación y el uso extendido del efectivo. Ante la falta de una explicación directa de la artista, el debate se mantuvo abierto y formó parte del fenómeno de interpretación colectiva que suele acompañar los movimientos de las celebridades en redes sociales.

Una mujer con vestido rosa y volantes blancos en un escenario, sosteniendo un micrófono, rodeada de personas con almohadas blancas y alas
Rosalía interpreta una canción en un escenario oscuro, rodeada de bailarines que lanzan almohadas blancas como parte de su espectáculo en Buenos Aires.

El fenómeno de Rosalía en la Argentina se vio multiplicado por la viralización de sus publicaciones y la repercusión de cada detalle compartido. Para los seguidores locales, el agradecimiento público fue un reconocimiento a la pasión y entrega del público durante los conciertos, mientras que para los fanáticos de otros países, la ausencia de un saludo similar se vivió como una omisión injusta.

La interacción de la artista con sus seguidores a través de imágenes y mensajes directos se transformó en un campo de disputa simbólica, donde cada gesto adquiere un valor y una interpretación propios. La publicación del fajo de billetes funcionó como un disparador adicional, al abrir un nuevo frente de debate sobre el sentido de la instantánea y su posible mensaje oculto.

Rosalía de pie con un vestido de encaje blanco transparente frente a una estantería metálica con múltiples botellas de vino apiladas horizontalmente
Rosalía, con un vestido blanco de encaje, posa de pie frente a una cava llena de botellas de vino durante su estadía en Buenos Aires.

Las fotos difundidas por Rosalía no solo documentaron los shows y los encuentros con el público, sino que también invitaron a recorrer distintos espacios de Buenos Aires. Entre las imágenes, se aprecian escenas de una multitud en estadio, coreografías junto al cuerpo de baile, momentos distendidos en librerías y restaurantes, y retratos en ambientes urbanos.

La selección de imágenes mostró una experiencia que va más allá del show: incluyó paseos por la ciudad, visitas a comercios culturales y situaciones cotidianas, como la elección de postres típicos o la exploración de una librería repleta de ejemplares. De este modo, la narrativa construida por la artista a través de su cuenta social integró tanto la espectacularidad del evento como la cotidianidad de la vida en la capital argentina.

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