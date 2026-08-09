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La oferta que recibió un histórico de La Scaloneta para jugar en la Premier League: “Hay cuatro clubes más en la carrera”

Exequiel Palacios está cerca de dejar el Bayer Leverkusen tras seis años en el club. El panorama de las negociaciones

Exequiel Palacios, con la indumentaria de Argentina, durante el Mundial (Reuters/Jay Biggerstaff)
Exequiel Palacios, con la indumentaria de Argentina, durante el Mundial (Reuters/Jay Biggerstaff)
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Exequiel Palacios, el mediocampista argentino del Bayer Leverkusen, lleva semanas en el centro del mercado europeo. Pero este domingo la situación escaló: Ipswich Town presentó una oferta formal al club alemán por su pase, según confirmó el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de X. La propuesta convierte lo que hasta ahora eran rumores y sondeos en una negociación concreta, y confirma que se trata de un verano agitado para el tucumano de 27 años.

El anuncio de Romano llegó acompañado de una revelación que amplía el panorama. “En la carrera hay cuatro clubes más, de la Premier League y la Bundesliga”, subrayó Romano. Y están dispuestos a pujar si las negociaciones con Ipswich no prosperan. El periodista italiano no precisó los montos de la oferta ni los nombres de los otros interesados, pero dejó en claro que Palacios está listo para dejar Leverkusen tras más de seis años en el club.

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El contexto que rodea la posible salida tiene una explicación económica concreta. Después de que Leverkusen no lograra clasificarse para la Champions League, Palacios aceptó una reducción salarial de aproximadamente el 25% sobre su contrato, vigente hasta junio de 2030. El recorte, confirmado por el diario alemán Bild, fue uno de los detonantes del deseo de cambio. El propio medio germano adelantó que el agente del jugador presentó formalmente la solicitud de traspaso ante las autoridades del club.

La cifra que circula como referencia para una eventual venta ronda los 40 millones de euros, aunque desde Alemania se habló en algún momento de un umbral cercano a los 50 millones para abrir negociaciones. Hasta ahora, Leverkusen no emitió una respuesta oficial a la propuesta de Ipswich.

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Un nombre que ya sonó en los grandes de Inglaterra

Antes de que Ipswich diera el paso formal, otros clubes de mayor peso habían puesto los ojos en Palacios. Manchester United y Manchester City realizaron seguimientos sobre el mediocampista durante la primera parte del mercado, atraídos por su intensidad, su capacidad de recuperación y su versatilidad para moverse en distintas zonas del mediocampo. Chelsea también apareció en la ecuación, con un vínculo particular: Xabi Alonso, actual técnico de los Blues, conoce a Palacios mejor que nadie después de haberlo dirigido en Leverkusen y convertirlo en pieza fija del equipo que ganó la Bundesliga en 2023/24.

Según Bild, la prioridad del jugador pasa por aterrizar en un equipo grande de la Premier League. Ipswich, recién ascendido desde la Championship en junio, no termina de convencerlo. El propio medio alemán llegó a señalar que un traspaso al conjunto de las Tractoras estaba “descartado” porque el jugador se ve a sí mismo en un club de mayor envergadura. Aun así, la oferta formal ya fue enviada y el nombre del argentino ya está formalmente sobre la mesa.

La temporada de Palacios y su paso por el Mundial

El rendimiento de Palacios en la última temporada con Leverkusen estuvo marcado por una lesión en los aductores que lo mantuvo fuera de las canchas durante 22 partidos en el último trimestre de 2025. Una vez recuperado, el volante mixto recuperó su lugar en el once del técnico noruego Kasper Hjulmand y terminó el semestre con 25 partidos disputados —17 como titular—, 1.580 minutos en cancha y una asistencia.

En el Mundial 2026, disputado en Norteamérica, Palacios llegó como uno de los 17 campeones de Qatar que Lionel Scaloni convocó para la cita mundialista. Su participación, no obstante, fue acotada: el único partido en el que sumó minutos fue el último de la fase de grupos, frente a Jordania, con la Selección Argentina ya clasificada a los dieciseisavos de final. Allí jugó los 90 minutos, pero en una posición inusual: lateral derecho, una de las apuestas sorpresivas de Scaloni aquella noche en el Dallas Stadium.

Argentina llegó hasta la final del torneo, donde cayó ante su rival. Palacios regresó a Europa con el subcampeonato y con un futuro que, desde entonces, comenzó a definirse lejos de Leverkusen.

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