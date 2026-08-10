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Un estudio global suma una clave sobre los factores de riesgo asociados al cáncer de mama

La investigación estimó que más de una cuarta parte de la carga global de la enfermedad se vincula con seis factores potencialmente modificables

Cinta rosa, ganglios linfáticos, copa de vino, botella de licor, tostada quemada, tinte de cabello, reloj, árbol genealógico, señal riesgo cero, botella sin BPA, recipiente.
Un estudio de The Lancet Oncology estimó que el cáncer de mama causó 2,3 millones de casos nuevos y 764.000 muertes en 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cáncer de mama podría seguir aumentando en el mundo si se mantienen las tendencias actuales. En ese contexto, un nuevo análisis internacional aportó un dato que refuerza la discusión sobre la prevención: más de una cuarta parte de la carga global de esta enfermedad se asocia con factores de riesgo potencialmente modificables.

Ese hallazgo desplaza parte del foco hacia una pregunta concreta de salud pública: cuánto del impacto total de este tumor podría reducirse con estrategias orientadas a hábitos, condiciones metabólicas y exposiciones cotidianas.

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Durante años, la conversación sobre detección temprana y antecedentes familiares quedó concentrada sobre todo en esos dos ejes. Si bien siguen siendo centrales, no alcanzan para describir todo el problema ni para ordenar qué puede decir hoy la evidencia sobre prevención.

Una doctora con bata azul y estetoscopio habla con una mujer sentada en una silla, quien muestra una expresión de preocupación; la doctora sostiene un portapapeles.
La carga del cáncer de mama vinculada a factores modificables incluyó alcohol, tabaquismo, glucosa elevada en sangre, índice de masa corporal alto, baja actividad física y carne roja (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, un estudio publicado en la revista The Lancet Oncology, calculó 2,3 millones de casos nuevos, 764.000 muertes y 24,1 millones de años de vida ajustados por discapacidad por cáncer de mama en 2023.

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Qué muestra el estudio sobre prevención

Según se detalla en el trabajo, esa medida refleja el peso sanitario total de la enfermedad y no solo la cantidad de diagnósticos. Dentro de esa carga, 6,8 millones de años de vida saludable perdidos se asociaron a seis factores potencialmente modificables: alcohol, tabaquismo, glucosa elevada en sangre, índice de masa corporal alto, baja actividad física y carne roja.

El consumo elevado de carne roja explicó la mayor proporción dentro de ese grupo, con cerca del 11% de la carga total, seguido por el tabaquismo, con 8%, la glucosa alta en sangre, con 6%, el índice de masa corporal elevado, con 4%, y el alto consumo de alcohol junto con la baja actividad física, ambos con 2%.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo elevado de carne roja explicó cerca del 11% de la carga total del cáncer de mama, por delante del tabaquismo y la glucosa alta en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Women’s Health UK, Christine Lai, cirujana y especialista en salud mamaria, retomó esa misma discusión y señaló también al consumo de alcohol como un punto de atención.

Además mencionó las partes quemadas de la comida, que pueden formar compuestos químicos vinculados con un mayor riesgo de cáncer, y la alteración prolongada del ritmo circadiano, el sistema que organiza los ciclos de sueño y vigilia, como una exposición que merece cautela al pensar el riesgo.

La investigación no plantea que todos esos casos puedan evitarse ni que un solo hábito determine por sí mismo la aparición de la enfermedad. Lo que muestra es una asociación a nivel poblacional entre ciertos factores y una parte relevante del daño total causado por el cáncer de mama.

Micrografía realista de una célula tumoral grande y roja con núcleo azul y puntos verdes, rodeada por pequeñas células rosadas inmunitarias y glóbulos rojos, sobre una superficie oscura.
Christine Lai señaló que el consumo de alcohol, las partes quemadas de la comida y la alteración prolongada del ritmo circadiano merecen atención en la prevención del cáncer de mama (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las referencias sumadas por Lai, la publicación no las presentó como causas lineales o definitivas de cáncer de mama, sino como temas a considerar con prudencia dentro de una conversación más amplia sobre prevención.

Qué datos no están confirmados

Lai también se refirió a los tintes para el cabello. Según la nota, la evidencia sobre su relación con cáncer de mama es mixta y los productos temporales o semipermanentes muestran señales bajas o nulas, por lo que este punto quedó planteado como una exposición no confirmada por la evidencia disponible.

Otro caso es el del bisfenol A, conocido como BPA, una sustancia presente en algunos plásticos. De acuerdo con esa publicación, la especialista lo describió como un disruptor hormonal, aunque aclaró que la evidencia en humanos sobre cáncer de mama no está cerrada.

La mastectomía implica la extracción total del tejido mamario y puede incluir la remoción de la piel y el pezón, recomendándose tanto para tratar como para prevenir el cáncer de mama - crédito Visuales IA
La evidencia sobre tintes para el cabello y bisfenol A en relación con el cáncer de mama sigue abierta y no confirma esos factores como riesgos establecidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos ejemplos suelen circular como certezas cuando en realidad permanecen en una zona de duda. La diferencia entre una sospecha en estudio y un factor confirmado resulta central para no sobredimensionar riesgos ni convertir la prevención en una lista de prohibiciones.

Qué mitos conviene descartar

Entre los temas que repasó, Lai incluyó la creencia de que el cáncer de mama se inicia en los ganglios linfáticos. Según explicó, la enfermedad comienza en la mama y luego puede extenderse a esos tejidos, de modo que esa idea corresponde a un error frecuente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La prevención del cáncer de mama puede reducir la exposición a factores asociados, pero no elimina por completo la posibilidad de desarrollar la enfermedad ni depende de los antecedentes familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista también cuestionó la falsa idea de que reducir el riesgo equivale a eliminarlo. La prevención puede disminuir parte de la exposición a factores asociados, pero no borra por completo la posibilidad de desarrollar cáncer de mama.

Otro punto frecuente es pensar que la ausencia de antecedentes familiares funciona como garantía. Lai advirtió que no tener esa historia no implica inmunidad, porque muchas mujeres diagnosticadas no reportan antecedentes de ese tipo.

Por qué esta discusión importa ahora

El trabajo en The Lancet Oncology añade además una dimensión de agenda global. Las naciones de ingresos bajos y medios-bajos reunieron alrededor del 27% de los casos nuevos registrados en 2023, pero concentraron más del 45% de los años de vida saludable perdidos por esta enfermedad.

Una médica con bata blanca apunta con un bolígrafo a un monitor que muestra una mastografía digital con áreas resaltadas por análisis de IA.
The Lancet Oncology advirtió que, si continúan las tendencias actuales, los casos de cáncer de mama llegarían a 3,56 millones y las muertes a 1,37 millones en 2050 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según se detalla en el trabajo, si continúan las tendencias actuales, los casos anuales subirían de 2,3 millones a 3,56 millones y las muertes llegarían a 1,37 millones hacia 2050. Ese escenario vuelve más urgente una conversación pública mejor ordenada sobre prevención.

Los datos del estudio no reemplazan la importancia del diagnóstico temprano, pero sí amplían el marco. Permiten discutir con mayor precisión qué factores se asocian al riesgo, qué temas siguen abiertos y qué mitos conviene dejar atrás al hablar de cáncer de mama.

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