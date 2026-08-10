Lionel Messi y su familia permanecen en Rosario tras la íntima despedida a su padre Jorge

La familia Messi permanece en el barrio cerrado Kentucky de Funes (RSFotos)

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Luego de la íntima ceremonia de la que participó solamente la familia Messi en el cementerio El Prado de la localidad de Pérez, aledaña a Rosario, el futbolista de Inter Miami tomó la decisión de postergar su regreso a Estados Unidos para permanecer unas horas más junto a su círculo tras darle el último adiós a su padre Jorge. El capitán de la selección argentina arribó a Argentina el sábado por la noche, permaneció toda la madrugada en el Parque Privado donde despidieron a su papá y recién pasado el mediodía del domingo salió de ese predio y horas más tarde se internó en la casa que tiene en el barrio cerrado Kentucky, de Funes.

La escena tuvo un rasgo inusual para una figura de su dimensión pública: casi no se filtraron datos sobre su llegada ni sobre la ceremonia. El vuelo chárter partió al mediodía del sábado 8 desde Fort Lauderdale, aterrizó en el aeropuerto Islas Malvinas de Fisherton y desde allí, Messi junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, fueron directamente al cementerio en Pérez, donde se reunió con sus hermanos y el resto del círculo íntimo. El adiós transcurrió con puertas cerradas, con pocos curiosos en las inmediaciones y apenas algunas ofrendas dejadas por niños en señal de afecto. También pudieron verse coronas de flores enviadas por la AFA y por el cuerpo técnico de la selección argentina.

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Cuando la camioneta negra que trasladó a la familia Messi ingresó al predio, un visitante alcanzó a gritarle “¡Fuerza, Leo!”. La frase también apareció en alguna pancarta colocada sobre las rejas laterales del cementerio. La noche fría de invierno en Rosario ayudó a vaciar la zona y reforzó el clima de silencio. El resultado fue una despedida sin exposición pública masiva, en una ciudad que acompañó sin invadir y respetó a rajatabla el hermetismo que la familia consideró necesario. El domingo a la mañana, pasadas las 8, hubo nuevos movimientos en El Prado. Se especuló con un regreso antes del mediodía a Estados Unidos, pero el avión partió vacío y recién después de las 15 la comitiva apareció en el barrio cerrado Kentucky, donde la familia reside en Rosario desde hace años. En esa zona, la única alteración visible fue la presencia de una decena de periodistas apostados en el ingreso del country.

Los vecinos, aun sabiendo dónde está la casa familiar, evitaron acercarse a pedir fotos o interrumpir la intimidad del momento.

La puerta de ingreso del cementerio El Prado, en la localidad de Pérez, aledaña a Rosario (RS Fotos)

Jorge Messi arrastraba desde hacía largos meses una enfermedad que ya era conocida en el entorno más próximo aunque no había tomado estado público masivo. Esa reserva se mantuvo incluso durante la Copa del Mundo, cuando Lionel jugó mientras su padre había cancelado a último momento el viaje por su estado de salud y gran parte de la familia permanecía a la distancia para acompañarlo. La relación entre Jorge y Lionel estuvo unida al fútbol desde el comienzo. Jorge lo dirigió de niño en Abanderado Grandoli, lo vio crecer en el predio Malvinas de Newell’s y fue una brújula para su hijo desde que debutó en Barcelona y la selección argentina hasta los últimos días. “Sé lo que él disfruta con el fútbol, viéndome jugar, sufriendo muchísimo”, había dicho Messi al recordar un gol ante Uruguay que le dedicó con una remera que decía “Te amo papi” en el año 2008.

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Ese respeto con el que se manejaron internamente y también para el afuera llevó a que sea recíproco en este duro momento: durante todo el fin de semana, todos los clubes del fútbol argentino tuvieron algún gesto para con Messi y su familia ante la pérdida, así como también equipos del exterior, como por ejemplo Real Madrid, le dieron sus condolencias. El plantel de Newell’s, que ayer visitó a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura, posó con una pancarta en alusión a Jorge, que era confeso hincha.

El plantel de Newell's mostró una pancarta de apoyo a la familia Messi en el partido ante Defensa y Justicia

Tal fue el grado de reserva de los Messi que ni siquiera fue posible constatar la presencia de algunos compañeros de selección argentina que intentarían llegar a Rosario este domingo, luego de que Leandro Paredes comentara ante la prensa, tras jugar para Boca ante Vélez, que estaban en comunicación varios subcampeones del mundo que pretendían ponerle el hombro a su capitán. Hubo una procesión de autos que ingresó al Country Kentucky ayer por la tarde, pero no fueron visualizados “externos” y solamente figuró el núcleo familiar.

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Inter Miami volverá a presentarse este miércoles ante León de México por la Leagues Cup, compromiso en el que Messi no estará ausente. El siguiente match será el sábado contra Nashville por la MLS, pero todavía no se sabe con exactitud si el astro argentino estará a disposición o siquiera en suelo norteamericano para afrontar esa cita. Por primera vez en su vida, Lionel paró la pelota. El adiós a su padre, maestro y guía es mucho más importante para él en este momento.