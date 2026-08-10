Calendario 2026: cuántos fines de semana largos y feriados quedan hasta fin de año

El próximo lunes 17 de agosto se conmemorará un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El próximo lunes 17 de agosto se conmemorará un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y con ello habrá un feriado nacional. De acuerdo con el calendario oficial, hasta fin de año quedan 5 feriados nacionales y 4 fines de semana largos.

La fecha gana peso en la planificación de viajes, actividad comercial y cronogramas laborales porque septiembre no tendrá feriados nacionales. Según argentina.gob.ar, el feriado del 17 de agosto cae lunes y configura un fin de semana largo de tres días entre el sábado 15 y el lunes 17.

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El esquema previsto para la segunda parte del año combina feriados inamovibles, feriados trasladables y un día no laborable con fines turísticos en diciembre. Esa diferencia legal incide sobre el alcance de cada jornada.

En los feriados nacionales, la norma obliga al descanso o al pago correspondiente si hay prestación de tareas. En cambio, en los días no laborables turísticos, la decisión queda en manos del empleador.

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Cuántos feriados quedan en 2026

Desde este 10 de agosto, el calendario oficial mantiene 5 feriados nacionales hasta fin de año. El próximo será el 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Después llegarán otras cuatro fechas entre octubre, noviembre y diciembre, con impacto directo en la planificación de descansos y movimientos turísticos del último tramo del año.

17 de agosto — Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre — Día del Respeto a la Diversidad Cultural

23 de noviembre — Día de la Soberanía Nacional

8 de diciembre — Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre — Navidad

La secuencia muestra que septiembre no tendrá feriados nacionales. El siguiente corte aparecerá recién en octubre, con el feriado del lunes 12. Luego llegará noviembre con el traslado del Día de la Soberanía Nacional al lunes 23, mientras que diciembre aportará dos feriados nacionales en el tramo final del año.

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El calendario también contempla otras jornadas no laborables para grupos religiosos específicos, como festividades de las comunidades judía e islámica. Esas fechas integran el esquema anual oficial, aunque no modifican el conteo general de feriados nacionales para la mayoría de los trabajadores.

De acuerdo con el calendario oficial, hasta fin de año quedan 5 feriados nacionales y 4 fines de semana largos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántos fines de semana largos quedan en 2026

Con el feriado de julio ya superado y a la espera del próximo descanso, restan 4 fines de semana largos en lo que queda de 2026. Tres de ellos se apoyan en feriados nacionales de lunes o viernes, mientras que uno depende de la aplicación de un día no laborable con fines turísticos.

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El primero de ese tramo será en agosto, entre el sábado 15 y el lunes 17, por el feriado de San Martín. Más adelante, el lunes 12 de octubre volverá a generar una pausa de tres días. El mismo formato se repetirá en noviembre, con el feriado del lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional.

El bloque más extenso del cierre del año se concentrará en diciembre. El lunes 7 de diciembre fue fijado como día no laborable con fines turísticos y se enlaza con el martes 8 de diciembre, feriado por la Inmaculada Concepción de María. Si el empleador concede esa jornada, se forma un descanso de cuatro días entre el sábado 5 y el martes 8 de diciembre.

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El último fin de semana largo del año llegará con Navidad. En 2026, el 25 de diciembre cae viernes, de modo que el descanso se extenderá hasta el domingo 27. De acuerdo con argentina.gob.ar, esa combinación deja el cierre del calendario con un nuevo bloque de tres días para buena parte de los trabajadores.