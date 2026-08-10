Más de 240 mil conductores con multas pendientes no podrán realizar trámites policiales en Honduras

Las multas pendientes impedirán realizar diversos trámites policiales. (FOTO: Infobae)

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Más de 240 mil conductores hondureños con multas de tránsito pendientes de pago enfrentarán nuevas restricciones para acceder a diversos servicios policiales, luego de que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT)anunciara medidas que condicionan estos trámites al cumplimiento de las obligaciones por infracciones viales.

La disposición fue confirmada por el jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), Darwin Hernández, quien explicó que la medida busca reducir la elevada mora acumulada por multas de tránsito y fomentar una mayor responsabilidad entre los conductores que circulan por las carreteras del país.

Las autoridades señalaron que la decisión forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el cumplimiento de la normativa vial y evitar que miles de sanciones permanezcan sin ser canceladas durante años.

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Trámites quedarán condicionados al pago de multas

De acuerdo con Darwin Hernández, los ciudadanos que mantengan multas pendientes no podrán gestionar documentos y servicios que emite la Policía Nacional hasta solventar su situación.

Entre los trámites que estarán restringidos se encuentran la hoja de antecedentes policiales, el récord de manejo, certificaciones relacionadas con accidentes de tránsito y otros documentos solicitados por diferentes instituciones públicas y privadas.

El funcionario explicó que el objetivo no es únicamente recuperar los montos adeudados, sino también generar una mayor cultura de cumplimiento de las normas de tránsito.

Asimismo, indicó que quienes tengan infracciones pendientes deberán realizar el pago correspondiente antes de iniciar cualquiera de estos procedimientos administrativos.

La hoja de antecedentes policiales estará condicionada al pago de infracciones.(FOTO: Proceso HN)

También afectará solicitudes de permisos de armas

La medida también alcanzará otros servicios vinculados con la Policía Nacional, incluyendo las solicitudes relacionadas con permisos para portar armas de fuego y otros trámites que requieren certificaciones emitidas por la institución.

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Según Hernández, el sistema verificará automáticamente si el ciudadano mantiene multas pendientes antes de autorizar la emisión de cualquier documento.

En caso de registrar deudas, el trámite permanecerá bloqueado hasta que el conductor cancele la totalidad de las infracciones registradas en la base de datos institucional.

Las autoridades consideran que este mecanismo contribuirá a disminuir significativamente la mora acumulada en los últimos años.

Más de 240 mil conductores serán afectados por la nueva disposición de la DNVT. (FOTO: La Prensa)

Sistema conserva multas desde 2013

Uno de los aspectos destacados por la DNVT es que la base de datos conserva el historial de infracciones registradas desde 2013, por lo que las multas antiguas que nunca fueron canceladas continúan apareciendo en el sistema.

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Esto significa que algunos ciudadanos podrían descubrir que mantienen deudas por infracciones cometidas hace varios años cuando intenten realizar un trámite policial.

El subcomisario Hernández explicó que la antigüedad de la infracción no elimina automáticamente la obligación de pago, por lo que los registros permanecerán activos hasta que cada multa sea cancelada conforme a los procedimientos establecidos.

Por ello, recomendó a los conductores verificar previamente su situación para evitar retrasos o inconvenientes al momento de solicitar documentos oficiales.

El récord de manejo también será restringido para quienes mantengan deudas. (FOTO: El Heraldo)

La Policía Nacional indicó que la medida responde al elevado número de multas que permanecen sin pagar y al impacto que esta situación genera en la administración del sistema de tránsito.

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Además de recuperar recursos económicos, las autoridades consideran que el cumplimiento oportuno de las sanciones puede contribuir a fortalecer el respeto por las normas de circulación y reducir la incidencia de conductas imprudentes en las vías públicas.

La DNVT reiteró que continuará impulsando acciones encaminadas a mejorar la seguridad vial y promover una conducción responsable entre los usuarios de la red carretera nacional.

Asimismo, hizo un llamado a los conductores para revisar su historial de infracciones y ponerse al día con sus obligaciones, con el fin de evitar restricciones al momento de gestionar documentos o realizar otros trámites ante la Policía Nacional.

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