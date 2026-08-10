ANSES: cuándo cobro en agosto 2026 si mi DNI termina en 5

ANSES aplicará en agosto de 2026 un aumento de 1,89% en jubilaciones, pensiones y asignaciones según la fórmula de movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en agosto de 2026 un aumento de 1,89% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Para los beneficiarios con DNI terminado en 5, la fecha de cobro se define según el calendario oficial de pagos del organismo.

El ajuste responde al mecanismo establecido por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, la suba de agosto se calculó a partir del dato de junio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Además, ANSES confirmó un bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben haberes mínimos. El refuerzo alcanza a jubilaciones y pensiones mínimas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) incluidas en la medida. Para los haberes que superan ese piso, el adicional se paga de forma proporcional hasta el tope previsto para este mes.

Jubilaciones y pensiones mínimas

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán en agosto $419.775,93. Con la incorporación del bono extraordinario, el total asciende a $489.775,93.

Para los beneficiarios con DNI finalizado en 5, la fecha de acreditación será el 18 de agosto, según el calendario mensual de ANSES.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo también recibirán el incremento de 1,89% previsto para agosto.

En estos casos, el bono no siempre se paga en su totalidad. ANSES informó que el refuerzo se otorga de forma proporcional para los haberes que superan la mínima, hasta alcanzar el tope de $489.775,93. Para los titulares con DNI terminado en 5, el cobro será el 27 de agosto.

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Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La PUAM tendrá en agosto un haber de $335.820,74. Con el bono extraordinario de $70.000, el monto total llegará a $405.820,74.

Esta prestación también se paga según la terminación del DNI. Para quienes tengan documento terminado en 5, la fecha de cobro será el 18 de agosto.

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Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez pasarán a $293.843,15 en agosto. Con el bono extraordinario, el ingreso total quedará en $363.843,15.

Para los titulares con DNI finalizado en 5, la fecha de pago será el 12 de agosto.

La jubilación mínima de ANSES llegará a $419.775,93 en agosto y ascenderá a $489.775,93 con el bono extraordinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubicará en $150.848 durante agosto de 2026, tras la actualización mensual por movilidad.

Las familias alcanzadas por esta prestación y con DNI terminado en 5 cobrarán el 18 de agosto.

AUH por Hijo con Discapacidad

La AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará un valor de $491.173 en agosto, de acuerdo con los montos informados por ANSES.

Como ocurre con el resto de las asignaciones, la acreditación se organiza por terminación de documento. Para DNI finalizado en 5, la fecha de cobro será el 18 de agosto.

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Asignación Familiar por Hijo

La Asignación Familiar por Hijo, en el primer rango de ingresos, tendrá un monto de $75.433 durante agosto.

Los beneficiarios con DNI terminado en 5 cobrarán esta prestación el 18 de agosto, de acuerdo con el calendario oficial.

Pensión para madres de siete hijos

La pensión para madres de siete hijos se encuentra atada al haber mínimo. Durante agosto, el monto base se ubica en línea con esa referencia y puede alcanzar un total similar al de la jubilación mínima cuando corresponde la liquidación del bono extraordinario.

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Para las titulares con DNI finalizado en 5, la fecha de cobro será el 18 de agosto.

Otras prestaciones de ANSES

Además de jubilaciones, pensiones y asignaciones, ANSES incluye en su calendario mensual otras prestaciones como la Asignación por Embarazo, las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de pago único por nacimiento, matrimonio y adopción, y la Prestación por Desempleo.

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En estos casos, las fechas para DNI terminado en 5 son las siguientes:

Asignación por Embarazo: 18 de agosto

Asignaciones Familiares de PNC: del 10 de agosto al 11 de septiembre

Asignaciones de pago único (nacimiento, matrimonio y adopción): del 11 de agosto al 11 de septiembre, o del 24 de agosto al 11 de septiembre, según corresponda

Prestación por Desempleo Plan 1: 26 de agosto

Prestación por Desempleo Plan 2: del 30 de julio al 11 de agosto