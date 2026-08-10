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Ver televisión o usar la computadora: cómo se relaciona cada hábito con el riesgo de demencia

Dos investigaciones en adultos mayores hallaron diferencias según el tipo de actividad sedentaria: una se asoció con peores indicadores cerebrales, mientras la otra mostró un patrón distinto

Hombre de edad avanzada sentado en un sillón, cubierto con una manta, mirando una televisión. En la mesa auxiliar, una taza y un control remoto.
Las pantallas no impactan igual: la televisión se relaciona con peores marcadores cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La evidencia científica empezó a distinguir entre distintas formas de sedentarismo y su vínculo con la salud cerebral. Dos investigaciones recientes sugieren que ver televisión se asocia con peores indicadores neurológicos que usar una computadora, aunque los autores advierten que se trata de estudios observacionales y que no prueban una relación directa de causa y efecto.

La comparación surge de dos trabajos publicados en la revista científica Alzheimer’s & Dementia. Uno analizó el riesgo de demencia en 89.671 adultos de 55 años o más con baja actividad social o recreativa. El otro siguió a cerca de 1.700 adultos durante más de dos décadas y examinó cambios estructurales en el cerebro.

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Qué mostró el estudio sobre riesgo de demencia

Infografía sobre impacto del sedentarismo: dos mitades de cerebro, un hombre viendo televisión, otro usando computadora. Incluye datos, gráficos e imágenes cerebrales.
Una infografía compara los efectos del sedentarismo en el cerebro, destacando que el uso de televisión y computadora impactan de modo diferente la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera investigación evaluó dos conductas sedentarias: mirar televisión y usar la computadora. El seguimiento duró 12,2 años y permitió medir cómo variaba el riesgo de demencia según el tiempo dedicado a cada actividad.

Los autores hallaron que el uso de la computadora mostró una relación no lineal. Hasta cerca de 2,4 horas por día, esa actividad se asoció con menor riesgo de demencia total. A partir de ese umbral, la tendencia cambió y el riesgo aumentó.

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En el caso de la televisión, el patrón fue distinto. El estudio no detectó una asociación en niveles bajos de exposición, pero sí registró un aumento del riesgo cuando el tiempo diario superó las 2,06 horas.

Según el artículo, cada hora adicional frente al televisor se asoció con un aumento del 10% en el riesgo de demencia total y del 6% en el riesgo de demencia vascular.

Los resultados también mostraron matices por subtipo. La relación con la televisión siguió una tendencia aproximadamente lineal para demencia vascular. En la computadora, la curva en forma de J apareció tanto para demencia total como para enfermedad de Alzheimer y demencia vascular. El estudio no encontró una asociación clara con demencia frontotemporal.

Qué aportó el trabajo sobre imágenes cerebrales

Perfil de una persona adulta mayor con el cerebro translúcido, mostrando conexiones neuronales, ondas de sonido y el oído, en un entorno difuso.
Ver más televisión se asocia con mayor riesgo de demencia en mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo estudio, citado por la revista especializada Verywell Health, siguió a unos 1.700 adultos durante alrededor de 22 años y comparó dos formas de estar sentado: frente al televisor y frente a una computadora en el trabajo. Más tarde, los investigadores analizaron los escáneres cerebrales de los participantes.

Según ese trabajo, mirar televisión con frecuencia se asoció con volúmenes cerebrales más pequeños en regiones vulnerables al envejecimiento y a la enfermedad de Alzheimer, además de más daño en la sustancia blanca. Esa alteración funciona como un marcador de lesión en pequeños vasos cerebrales.

En cambio, estar sentado mientras se trabajaba se vinculó con un patrón diferente. Los autores observaron mayor volumen en varias regiones del cerebro y menos daño en la sustancia blanca. Esa diferencia reforzó la idea de que no todo tiempo sedentario impacta del mismo modo.

Qué dijeron la revista y el experto citado

A través del correo electrónico registrado en la plataforma de agendamiento de la Ventanilla Única de Servicios, se le informará cuando la solicitud haya sido validada para que pueda agendar su cita y realizar el pago correspondiente a través de la opción PSE. Cortesía: Ventanilla Única de Servicio.
El uso moderado de la computadora se vincula con menor demencia, según un estudio

El artículo destacó que el contexto del sedentarismo puede pesar tanto como la cantidad de tiempo sentado. Natan Feter, coautor del estudio e investigador posdoctoral de la Universidad del Sur de California, afirmó que “un mayor tiempo frente al televisor se asociaba con volúmenes cerebrales más pequeños en regiones particularmente vulnerables al envejecimiento y a la enfermedad de Alzheimer, así como con un rendimiento cognitivo más deficiente”.

Feter agregó que “otros comportamientos sedentarios, como estar sentado en el trabajo, mostraron el patrón inverso”. También señaló que mirar televisión suele ser una actividad pasiva, mientras que muchas tareas frente a una computadora exigen mayor participación mental.

El investigador advirtió que el estudio no permite afirmar que la televisión cause por sí sola esos cambios. “Nuestro estudio fue observacional”, indicó, y añadió que ese hábito puede funcionar como un posible indicador de un estilo de vida asociado con una peor salud cerebral.

Los autores también registraron asociaciones más fuertes en hombres, aunque aclararon que ese punto deberá ser examinado en estudios futuros.

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