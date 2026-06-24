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Duki cumple 30 años: la romántica foto que eligió Emilia Mernes para saludarlo y el curioso detalle del festejo

El artista celebró el cambio de década mientras regresaba al país. El encuentro con su familia y la dedicatoria de su novia

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Este video presenta al artista Duki en diferentes momentos. Incluye una escena cno sus padres. El material visual, que contiene textos de agradecimiento y afecto, documenta aspectos de su vida pública y privada.

La jornada del 24 de junio marcó un nuevo hito para Duki, quien celebró sus 30 años rodeado de muestras de afecto que inundaron sus redes sociales. Desde el primer minuto del día, la efusividad de sus seguidores y el cariño de sus amigos quedaron plasmados en una serie de publicaciones que el propio artista replicó y agradeció públicamente.

El comienzo del cumpleaños del cantante estuvo lejos de ser convencional. Lo sorprendió en pleno vuelo, regresando a la Argentina. Compartió una imagen en la que se observa la pantalla de su teléfono con la notificación de su cumpleaños, acompañada de un mensaje directo a sus seguidores: “Acá en el avión, gracias por los saludos y el amor que me mandan, los amo, dale que 30 no son nada”. Este gesto evidenció el vínculo cercano que mantiene con su público, incluso en situaciones cotidianas y fuera del escenario.

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Duki en un escenario oscuro sujetando un micrófono. Al fondo se distingue una multitud. Texto de agradecimiento en la parte inferior de la imagen
Duki cumple 30 años en un gran momento profesional

Apenas aterrizó en Buenos Aires, compartió un video junto a sus padres mientras regresaban a su domicilio. En ese trayecto, mostró con entusiasmo dos cartas de Pokémon que recibió como regalo de cumpleaños, acompañadas de una dedicatoria espontánea: “Jajajajaa los amo”. El detalle, lejos de ser trivial, refleja la importancia de los pequeños gestos y la complicidad familiar en una fecha significativa.

Cerca del mediodía, llegó el saludo más esperado: el de su novia Emilia Mernes. Luego de un tiempo dominado por rumores en torno a la pareja, todo parece haber retomado el carril del amor. “Y te sigo eligiendo aunque pasen los años. Feliz cumple mi amor”, escribió al pie de una foto romántica.

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El impacto del cumpleaños de Duki se multiplicó a través de las redes sociales. Amigos, colegas y fanáticos publicaron mensajes y fotografías, recordando momentos compartidos y anécdotas que dan cuenta de la trayectoria personal y profesional del artista. Entre las imágenes más destacadas, aparecen compilados de fotos en conciertos, partidos de básquet y reuniones con amigos cercanos, todas acompañadas por textos cargados de afecto y agradecimiento.

Captura de video con un joven de cabello oscuro hablando, texto superpuesto de agradecimiento, usuario dukichileoficial y marcador de tiempo 0:43
Un joven Duki en un video, con un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido con motivo de su cumpleaños
El saludo de Emilia para Duki
El saludo de Emilia para Duki

Una de las publicaciones más replicadas fue la de un amigo que, con tono cómplice, escribió: “Bienvenido a los 30 bb, gracias por siempre brindarme una mano, nunca me voy a olvidar lo que hiciste por mi, ni de todas las misiones secundarias que metimos, feliz vida, tamos viejos”. Este tipo de mensajes evidencian el reconocimiento por la generosidad de Duki y la profundidad de los lazos que mantiene con su entorno.

Desde distintos puntos del país, seguidores y conocidos compartieron recuerdos de encuentros pasados. Se viralizó una imagen tomada en un barrio de Buenos Aires durante una visita de Duki, acompañada por la frase: “Cuando viniste al barrio.. inolvidable”. Otras imágenes muestran al artista interactuando con el público, firmando autógrafos y celebrando junto a quienes lo acompañan desde sus inicios.

Cuatro niños pequeños juegan al aire libre, uno viste camiseta negra, otro camiseta azul. Hay vegetación de fondo y texto sobre la imagen
El artista Duki comparte una fotografía de su infancia junto a otros niños

Lejos de la distancia que a veces separa a las figuras públicas de su audiencia, optó por responder y compartir muchos de los mensajes recibidos. En varias historias de Instagram, se lo ve replicando videos y fotografías en las que lo mencionan, sumando comentarios de gratitud.

En un video difundido por una cuenta de seguidores, Duki expresa: “Gracias a ustedes mis diablos y diablas por regalarme este sueño hermoso, por más años juntos, los amo”. Esta frase, repetida a lo largo del día en diferentes formatos, condensó el espíritu de la jornada: la celebración fue tanto personal como colectiva, y el artista se encargó de subrayar el papel clave de su comunidad en el recorrido de estos treinta años.

Collage de tres fotos. Duki actuando ante fans con móviles, Duki con un amigo en una foto de 2017, Duki saludando al público
El cantante Duki conmemora su trigésimo cumpleaños a través de un montaje fotográfico que ilustra el apoyo de sus fans

La interacción constante con sus seguidores se traduce en una relación bidireccional, en la que el reconocimiento y el afecto fluyen en ambos sentidos. El día estuvo marcado por el intercambio de mensajes emotivos, anécdotas de la infancia y videos de sus primeras presentaciones, que circularon con fuerza en las redes y reforzaron el sentido de pertenencia dentro de la comunidad de fans.

El regreso de Duki a Argentina coincidió con su cumpleaños, lo que le permitió compartir el día con su familia. En una de las historias compartidas, se lo ve en el asiento trasero de un auto junto a sus padres, disfrutando del trayecto hacia su casa. La imagen de las cartas de Pokémon, mostradas con orgullo ante la cámara, agregó un matiz lúdico y personal a la celebración, alejándose del protocolo habitual de los saludos públicos.

Collage de cuatro fotografías. Duki aparece con amigos en un salón, al aire libre y en una cancha de baloncesto, posando con camisetas deportivas
El artista Duki celebra su cumpleaños número 30 y sus amigos comparten imágenes que incluye actividades deportivas en cancha de baloncesto y reuniones casuales.

La cotidianeidad de estos momentos resalta la importancia que el artista le otorga a la familia y a los pequeños detalles. La elección de compartir estos fragmentos de su día refuerza la percepción de cercanía y transparencia que lo caracteriza ante su público.

El cumpleaños de Duki funcionó como punto de encuentro para amigos de la infancia, colegas de la música y fanáticos de distintas generaciones. Las imágenes y mensajes distribuidos en redes sociales reflejan el recorrido colectivo que acompaña al artista desde sus primeros pasos. Fotografías de partidos de básquet, saludos de compañeros de ruta y recuerdos de presentaciones en barrios populares componen el mosaico de afectos que marcaron la jornada.

A lo largo de todo el día, la narrativa se centró en el agradecimiento: tanto en los mensajes replicados por Duki como en las publicaciones originales de su entorno. La jornada concluyó con la reafirmación de ese lazo colectivo, expresado en palabras como “Gracias a ustedes mis diablos y diablas por regalarme este sueño hermoso, por más años juntos, los amo”.

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