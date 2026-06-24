Argentina será local en Neuquén en una serie histórica ante Turquía por la Copa Davis

El estadio Ruca Che, sede elegida para el cruce ante Turquía por la Copa Davis (Crédito: ECyDENSE / Provincia del Neuquén)

La Copa Davis llegará por primera vez a Neuquén. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) confirmó este miércoles que la serie entre la Selección Argentina de Tenis YPF y Turquía, correspondiente al Grupo Mundial I, se jugará el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, sobre superficie rápida y bajo techo.

El histórico cruce marcará el desembarco de la competencia más importante del tenis por equipos en una nueva provincia argentina. Además, será la primera serie de Copa Davis que se dispute en la Patagonia y la más austral organizada por el país desde su debut en el certamen.

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Después de dos años y medio sin actuar como local -la última presentación en casa fue en Rosario, en 2024-, el equipo nacional volverá a contar con el apoyo de su público en una serie que pondrá en juego un lugar en los Qualifiers 2027.

La superficie rápida bajo techo representa una novedad respecto de las condiciones elegidas históricamente por Argentina, que a lo largo de los años se caracterizó por ejercer la localía sobre polvo de ladrillo y al aire libre. La última vez que el conjunto nacional jugó bajo techo en sede propia fue en la final de la Copa Davis 2008, ante España, en Mar del Plata.

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El evento será organizado por la AAT junto con el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén. También representará el debut como local de Javier Frana desde que asumió la capitanía del equipo argentino.

La Copa Davis se jugará en la Patagonia por primera vez (Crédito: ECyDENSE / Provincia del Neuquén)

La serie se desarrollará en una temporada especial para el tenis nacional, a 10 años de la consagración en la Copa Davis en aquella final ante Croacia como visitante. Además, Argentina buscará alcanzar un nuevo hito: conseguir la victoria número 100 de su historia en la competencia. Actualmente acumula un récord de 99 triunfos y 75 derrotas.

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Con esta designación, Neuquén se convertirá en la sexta provincia argentina en albergar una serie de Copa Davis. Desde 1931, la Selección disputó encuentros en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan y Santa Fe.

“Para nosotros es un orgullo enorme llevar la Copa Davis a Neuquén. Muchos de nosotros somos del interior y sabemos perfectamente lo que significa para la gente de las provincias recibir eventos de este calibre y ver a sus ídolos en casa”, expresó el presidente de la AAT, Agustín Calleri.

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Y agregó: “A lo largo de estos años hemos demostrado que estamos siempre abiertos a explorar nuevas opciones, así que este anuncio nos entusiasma muchísimo”.

El estadio Rucha Che tiene capacidad para 3.500 espectadores (Crédito: ECyDENSE / Provincia del Neuquén)

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó el impacto que tendrá el evento para la provincia. “Neuquén siempre es mucho más que Vaca Muerta. Será una gran oportunidad para mostrarle al país y al mundo nuestros paisajes, nuestra gastronomía y, sobre todo, la calidez de nuestra gente”, señaló.

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Además, remarcó que la organización de la serie no demandará recursos provinciales. “Es un claro ejemplo de cómo el trabajo público-privado puede generar beneficios para todos. Tendrá costo cero para el Estado provincial y, al mismo tiempo, significará más actividad económica, más turismo y más trabajo para los neuquinos”, sostuvo.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, destacó el posicionamiento de la ciudad a nivel nacional: “Lo vivimos con orgullo. Con esto se demuestra nuevamente que la ciudad está preparada para recibir grandes eventos. Somos la capital que más crece y un ejemplo en el país”. Y puntualizó que “este logro internacional es fruto directo del trabajo en equipo con el gobernador Rolando Figueroa y con Horacio Marín de YPF. Esto es crecimiento para el turismo y un gran impulso para la economía neuquina. Viene a consolidar la ciudad de eventos turísticos, deportivos y culturales que planificamos desde el primer día”.

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Cómo llegan los equipos

Argentina, décima en el ranking de naciones de la Federación Internacional de Tenis (ITF), afrontará esta serie luego de caer como visitante frente a Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers 2026, en febrero pasado.

El equipo albiceleste atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años en cuanto a presencia en el circuito mayor: actualmente cuenta con 10 tenistas dentro del Top 100 del ranking ATP de singles, una cifra que solo superan Estados Unidos y Francia. Además, cuatro argentinos integran el Top 100 de dobles, entre ellos Horacio Zeballos, número 3 del mundo y vigente bicampeón de Roland Garros y US Open.

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Javier Frana, capitán del equipo argentino (Crédito: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Turquía, ubicada en el puesto 33 del ranking de naciones, llega tras derrotar por 3-1 a Eslovenia como visitante en la primera ronda del Grupo Mundial I. Ninguno de sus jugadores figura actualmente entre los 300 mejores del ranking mundial

El estadio Ruca Che es uno de los recintos deportivos más emblemáticos de la Patagonia. Con capacidad para 3.500 espectadores, fue sometido en los últimos años a un proceso de renovación y modernización.

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