Un senador libertario reveló que Adorni les explicó cuál es su situación judicial durante las reuniones en la Rosada

La idoneidad de Manuel Adorni como jefe de Gabinete abrió un debate interno en el oficialismo por el impacto del caso en el bloque

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni recibió a grupos de legisladores del oficialismo en Casa Rosada a fin de coordinar la agenda legislativa que se impulsa desde el Senado. Mientras, se mantiene el foco en la denuncia por enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario. Bruno Olivera, representante por San Juan, dialogó con Infobae en Vivo Al Mediodía y brindó detalles de la reunión.

Olivera confirmó que la situación judicial de Manuel Adorni se trató en la reunión. El jefe de Gabinete enfrenta una denuncia por enriquecimiento ilícito presentada por una diputada, aunque, según Olivera, “no está imputado, no lo han llamado a testificar, no le han pedido que presente documentación”. Olivera aseguró que la causa permanece en la justicia a la espera de resolución.

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Respecto a la declaración jurada patrimonial, Olivera explicó que “todos los senadores, todos los diputados, todos los funcionarios tienen que cumplir con esas obligaciones” y subrayó que Adorni “legal y contablemente ya cumplió”.

Sin embargo, admitió que existió una omisión formal relacionada con una propiedad declarada a nombre de la esposa de Adorni, lo que obligó a rectificar presentaciones anteriores. “Hubo una omisión formal que fue una casa que él tiene en un country, que había declarado a nombre de la mujer. Corresponde que, al estar casado, se declare cincuenta y cincuenta”, explicó el senador.

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Manuel Adorni recibió a legisladores del oficialismo en Casa Rosada para coordinar la agenda legislativa impulsada desde el Senado

El tema principal de controversia, según Olivera, radica en la omisión de USD 506 mil en la declaración inicial de Adorni. El jefe de Gabinete reconoció públicamente este error y explicó que el monto representa ahorros de veinticinco años. Olivera señaló: “Lo que hizo fue una omisión formal. Tuvo que declarar ese ahorro, que debió haberlo hecho al inicio de gestión y no esperar que salga”.

La idoneidad de Manuel Adorni para ejercer el cargo de jefe de Gabinete generó debate interno. En este sentido, Olivera reconoció la incomodidad que el caso genera en el bloque, pero sostuvo su confianza en la gestión presidencial. “Confío en el presidente y confío en la gestión que viene”, afirmó.

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También destacó que la investigación judicial corresponde exclusivamente a la justicia y que el bloque oficialista espera que el proceso se resuelva para “salir fortalecidos”.

Consultado sobre la posibilidad de que la omisión de activos afecte la legitimidad de Adorni, Olivera sostuvo que el funcionario cumplió con sus obligaciones formales. “Como funcionario, cumplió con las declaraciones juradas. Lo que hizo anterior a la función pública con su vida privada, es un tema de él y, en el caso de que la justicia detecte algo, tendrá que responder”, resaltó.

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La situación judicial de Manuel Adorni por la denuncia por enriquecimiento ilícito se trató en la reunión con senadores libertarios Jaime Olivos

Por otra parte, según precisó el senador, la cita sirvió para fortalecer el diálogo y debatir sobre los proyectos enviados por el Ejecutivo, en un contexto de creciente atención sobre la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales.

“La idea principal era poder tener una reunión con el jefe de Gabinete, pulir la relación que tenemos con el Ejecutivo para todos los temas que vayan surgiendo con estos proyectos, poder debatirlos, hablarlos y que cada senador también pueda proponer alguna modificación o mejora", indicó Olivera. La coordinación entre los distintos ministerios y el Senado se mantiene como un punto clave, según el legislador.

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El senador afirmó que Manuel Adorni resulta el interlocutor adecuado para canalizar las demandas legislativas del oficialismo. “Manuel es el jefe de Gabinete, con lo cual es el jefe de todos los ministros. Los proyectos vienen de los ministerios, con lo cual él tiene que ser el interlocutor”, sostuvo Olivera, quien remarcó la importancia de contar con un enlace directo para la gestión de iniciativas y propuestas.

Situación económica y percepciones ciudadanas

Al mismo tiempo, el funcionario abordó el impacto de la economía en la vida cotidiana. Destacó el crecimiento de la actividad minera y el aumento del 12% interanual en el consumo de supermercados como señales de mejora. “Para que el ciudadano de a pie lo perciba, necesitamos tener una macro ordenada. Esos indicadores ya se empiezan a percibir en la micro”, afirmó.

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El senador diferenció la situación actual de políticas económicas previas, donde el gasto sin respaldo generaba inflación y desequilibrios. “Hoy tenemos un crecimiento sostenido. Si logramos tres años de crecimiento económico seguido, es algo que no hemos visto en los últimos veinte años”, analizó Olivera.

El senador sostuvo que Manuel Adorni ya cumplió en términos legales y contables con su declaración jurada patrimonial REUTERS/Irina Dambrauskas

Coordinación política y gestión legislativa

El vínculo entre el bloque oficialista y la mesa política del Ejecutivo se mantiene, según Olivera. Destacó la labor de Patricia Bullrich como jefa de bloque y la articulación en la aprobación de leyes clave. “Esa articulación con el Ejecutivo, esos proyectos que van enviando y esa jefa de bloque que coordina los 21 senadores, estamos trabajando de la mejor manera para llevar adelante los proyectos que plantea el presidente”, remarcó.

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Entre otras cosas, negó que existan tensiones internas en el Senado por la gestión política de Bullrich y valoró la dinámica de trabajo en bloques reducidos para mejorar el diálogo durante las reuniones.

Presentación de Adorni en el Senado y debate institucional

El Senado citó a Manuel Adorni para responder preguntas sobre su gestión, pero la sesión prevista para el 2 de julio podría postergarse. Según Olivera, “ningún senador le había hecho absolutamente ninguna pregunta”, por lo que el encuentro se reprogramaría para permitir la elaboración de consultas. El legislador explicó que la oposición se centró en otros temas y que el procedimiento de interpelación requiere mayoría especial.

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Olivera recordó que, en ocasiones anteriores, otros jefes de Gabinete también postergaron visitas o presentaciones, pero consideró inusual la ausencia total de preguntas. “El deseo del jefe de Gabinete es ir al Senado, responder y hacer su informe de gestión, con lo cual él está a disposición”, concluyó.