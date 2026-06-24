Costa Rica

Autoridades de Costa Rica vinculan a dos exfutbolistas y a una reina de belleza con la red de “Pecho de Rata”

La policía judicial de Costa Rica confirmó que figuras del deporte y el modelaje aparecen como sospechosas en una causa por tráfico internacional de drogas y lavado, expuesta tras el operativo Riverside

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Collage de cuatro fotografías con oficiales de Policía OIJ que escoltan a individuos arrestados y esposados; el texto OPERACIÓN RIVERSIDE aparece en rojo.
Oficiales de la Policía OIJ detienen a varios individuos esposados en diferentes escenarios, como parte de la Operación Riverside. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) confirmó la vinculación de dos exfutbolistas de la Primera División y una reconocida reina de belleza nacional con la estructura criminal liderada por Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

La inclusión de estas figuras en la investigación por narcotráfico y legitimación de capitales fue revelada tras el megaoperativo realizado ayer en varias regiones del país, calificado como el mayor en la historia policial costarricense, según datos difundidos por medios como amprensa.com, Teletica y Diario Extra.

La modelo Chonta Mullins, quien participó en Miss Costa Rica 2019 y logró posicionarse como finalista en Miss Universe Costa Rica 2024, figura entre las 27 personas que el OIJ mantiene como prófugas. Según declaraciones del director del OIJ, Michael Soto, recogidas por amprensa.com, la modelo se encontraría fuera del país, específicamente en Suiza, acompañando a la esposa de López Vega.

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Por el momento, las autoridades no han detallado el nivel de participación de Mullins dentro de la presunta organización criminal, aunque sí confirmaron su inclusión en la lista de colaboradores investigados.

En el mundo deportivo, Elking Scoby y Ronald Corrales, ambos exjugadores de la Primera División, también aparecen entre los sospechosos vinculados a la estructura de “Pecho de Rata”. Teletica precisó que Elking Scoby, quien tuvo paso por equipos como Limón FC, Municipal Liberia y Universidad de Costa Rica, fue arrestado durante el operativo denominado Riverside.

Corrales, exmediocampista de Limón FC, permanece pendiente de captura, según explicó el OIJ en la conferencia de prensa del martes. El organismo detalló que la investigación apunta a su presunta colaboración en el tráfico de drogas y la movilización de recursos económicos para la organización.

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Las autoridades vinculan a la modelo Chonta Mullins con la estructura criminal de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”./ (Redes sociales)
Las autoridades vinculan a la modelo Chonta Mullins con la estructura criminal de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”./ (Redes sociales)

Diario Extra agregó que la estructura investigada mantenía alianzas con el grupo colombiano “Los Costeños” para el tráfico internacional de drogas. Durante el operativo, realizado ayer, se involucró a 1,500 agentes judiciales y abarcó 96 propiedades de manera simultánea en el Caribe y el Valle Central de Costa Rica, interviniendo bienes de lujo como hoteles, restaurantes, redondeles de toros y fincas ganaderas, cuyo valor real podría rondar los 10,000 millones de colones (USD 21,985.18)

De acuerdo con el reporte de amprensa.com, las pesquisas comenzaron en julio de 2024, tras detectarse que la organización criminal seguía operando pese al arresto de su líder. El OIJ identificó que familiares directos, allegados y colaboradores mantenían las actividades ilícitas, extendiendo su influencia en el ámbito nacional e internacional. En palabras de Michael Soto, “la estructura quedó bajo el control de familiares y un grupo selecto de allegados, incluidos exjugadores de fútbol profesional y figuras del modelaje”.

El despliegue policial permitió la detención de 58 personas, entre ellas dos policías penitenciarios acusados de facilitar dispositivos móviles a los líderes de la organización. Además, durante la jornada se logró capturar a tres sospechosos de apellido López y uno de apellido Cameron, quienes no habían sido localizados en el inicio de los allanamientos. “Esta fue la operación más grande en la historia policial del país”, destacó el OIJ, según Teletica.

El operativo realizado ayer por las autoridades se concentró en Limón y Cahuita, donde la organización de Pecho de Rata mantenía control territorial en el Caribe Sur./ (LaTeja.cr)
El operativo realizado ayer por las autoridades se concentró en Limón y Cahuita, donde la organización de Pecho de Rata mantenía control territorial en el Caribe Sur./ (LaTeja.cr)

La investigación involucra delitos como narcotráfico internacional, legitimación de capitales y una privación de libertad registrada en enero de 2025. El caso Riverside, como fue denominado, se mantiene abierto y la búsqueda de los prófugos, entre ellos la modelo Chonta Mullins y el exjugador Ronald Corrales, continúa activa en coordinación con organismos internacionales.

Las autoridades judiciales subrayaron la magnitud de la red desarticulada y el impacto que sus operaciones tuvieron en distintos sectores sociales, deportivos y de entretenimiento de Costa Rica. La colaboración de figuras reconocidas en certámenes de belleza y en el fútbol profesional ha generado una amplia repercusión mediática.

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