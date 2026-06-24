El posteo de Lionel Messi en su cumpleaños 39: “Anoche arrancamos con una linda sorpresa”

El posteo de Lionel Messi con sus compañeros de la Selección en medio de los festejos de su cumpleaños 39 (Instagram)

Lionel Messi celebró este miércoles 24 de junio su cumpleaños 39 en la concentración de la selección argentina en Kansas City. El máximo goleador en la historia de los Mundiales, que se encuentra participando de la sexta Copa del Mundo FIFA, realizó un posteo referido a lo bien que la está pasando en su día.

“Anoche arrancamos con una linda sorpresa”, escribió Messi en una historia de su cuenta personal de Instagram junto a una foto en la que se lo observa feliz rodeado de algunos de sus compañeros como Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lisando Martínez, Giovanni Lo Celso, Nahuel Molina y Nicolás Otamendi. Además, se lo ve al utilero Marito De Stéfano. Todos posaron detrás de una torta de cumpleaños.

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No fue la única referencia que compartió el capitán argentino en sus redes sociales, más temprano había publicado un video en el que se lo ve entrenando en el gimnasio y realizando ejercicios de fuerza, en una clara demostración de que se encuentra enfocado en el Mundial y en plenitud física. Argentina jugará el próximo sábado 27 a las 23 horas frente a Jordania en la última fecha del Grupo J, en el que la Selección ya se clasificó como primera para los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Messi publicó un video entrenando en el día de su cumpleaños

Los saludos a Messi por su cumpleaños 39 se multiplicaron en las redes sociales, pero no faltó el de su esposa y amor de su vida: Antonela Roccuzzo. La madre de sus tres hijos le dedicó un romántico posteo en el que compartió algunas fotos con su amado marido y la evolución de la pareja a lo largo de la vida. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió con un carrusel de imágenes. Leo le respondió: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo!! Qué chiquitos éramos…”.

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Entre los cientos de mensajes en redes sociales para felicitar a Messi en el día de su aniversario, la Asociación del Fútbol Argentino publicó en su cuenta de Instagram: “39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial. Feliz cumple Capitán”. Además, el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, también se pronunció en su perfil:"Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo siempre lo mejor“.

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo por el cumpleaños de su esposo, Lionel Messi

“Otro año de Leo, otro año de magia. Feliz cumple, capitán”, escribió por su parte la cuenta oficial del Inter Miami. A ella también se le sumaron las redes del Barcelona, el PSG, Newell’s y River Plate, entre otras. “Gracias por tantas alegrías compartidas en nuestra casa“, publicó el conjunto Millonario en su perfil de X (Ex Twitter), haciendo referencia a las presentaciones de la selección en el Monumental.

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Por otra parte, en la ciudad de Rosario, donde nació el ídolo del fútbol, se celebró con un homenaje masivo: más de 5.000 chicos se reunieron frente al Monumento Nacional a la Bandera para cantarle el feliz cumpleaños al capitán de la selección argentina, en una jornada pensada para que el saludo llegara hasta la concentración de la Albiceleste en Estados Unidos.

Algunos de los mensajes que recibió Lionel Messi en el cumpleaños 39

La celebración ocurrió mientras el delantero atraviesa plena competencia mundialista, después de haber superado el récord de goles en la historia de los Mundiales y con Argentina ya clasificada a la siguiente ronda.

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El encuentro en la ciudad natal del futbolista tuvo como conductor al cantante Abel Pintos, que ofició como maestro de ceremonias y guió la interpretación colectiva. El escenario elegido fue uno de los puntos más reconocibles de Rosario, el lugar donde se concentró el homenaje al jugador que dio allí sus primeros pasos en el fútbol.

La iniciativa nació del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Rosario y Mundo Leo, el ciclo que desde hace 14 años narra la trayectoria y el legado del futbolista. Desde la organización explicaron que el objetivo fue reconocer no solo su dimensión deportiva, sino también su condición de referente local.

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