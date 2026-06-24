Sociedad

Choque, vuelco, heridos y varios autos afectados por un accidente en Flores

El impacto ocurrió en Andrés Lamas al 800, entre Páez y Neuquén, y terminó con un rodado lateralizado, un hombre derivado al Hospital Álvarez con politraumatismos y tres vehículos estacionados afectados

Guardar
Google icon
El vehículo lateralizado, en Flores

Un accidente vial ocurrido en Andrés Lamas 846, entre Páez y Neuquén, en el barrio porteño de Flores, dejó como saldo un vehículo volcado, un conductor trasladado al hospital y daños en varios autos estacionados. La colisión involucró a un Citroën C4 y un Fiat Siena.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el hecho se produjo cuando el Citroën C4, que circulaba por la arteria, impactó contra el Fiat Siena, que se encontraba detenido sobre la calzada. Ambos conductores, hombres mayores de edad y únicos ocupantes de sus respectivos vehículos, lograron descender por sus propios medios tras el choque. El Citroën terminó lateralizado sobre su costado izquierdo como consecuencia del impacto, mientras que el conductor del Siena fue asistido en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

PUBLICIDAD

Choque y vuelco 24-6-2026
El operativo en Flores para dar vuelta el auto volcado.

De acuerdo con los partes oficiales, el conductor del Fiat Siena fue trasladado al Hospital Álvarez con politraumatismos, en tanto que el ocupante del Citroën no presentó lesiones de gravedad. A raíz del accidente, también resultaron dañados otros tres autos estacionados: un Honda Civic y un Fiat Palio, ambos sin ocupantes, y el propio Citroën C4.

El operativo incluyó la intervención de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y de los servicios de emergencia, que trabajaron en la zona para asistir a los involucrados y restablecer la circulación vehicular. Las causas del incidente y la mecánica del vuelco se encuentran bajo investigación.

PUBLICIDAD

Un automóvil Citroën C4 blanco está volcado de lado sobre el asfalto. Varios bomberos con uniforme rodean el vehículo. Hay edificios y otros coches en la calle
Bomberos de la Ciudad asisten en la escena de un vehículo Citroën C4 volcado lateralmente sobre el asfalto en una calle de Flores

Una mañana accidentada

Durante la mañana de hoy, la Ciudad de Buenos Aires registró múltiples incidentes viales que involucraron autos, motos, bicicletas, colectivos y peatones, con varias personas heridas y traslados a hospitales. Los hechos se distribuyeron en diferentes barrios y arterias principales, y motivaron la intervención de los servicios de emergencia y de la Policía de la Ciudad.

Uno de los primeros episodios ocurrió en Ciudad de la Paz 1995, entre Echeverría y Sucre, donde un auto y una moto colisionaron cerca de la 1.40. Dos hombres de 25 años, ocupantes de la moto, sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al hospital Pirovano. En Niceto Vega y Godoy Cruz, una frenada brusca de un colectivo de la línea 151 provocó que una pasajera de 48 años sufriera un traumatismo en la muñeca. En Warnes 2175, entre Garmendia y Osorio, y en Hortiguera 459, entre José Bonifacio y Av. Pedro Goyena, se reportaron peatones atropellados.

La jornada también incluyó varios choques entre autos y motos. En Avenida General Paz 9, entre Av. General Mosconi y sentido a Capital, e Hidalgo 426, entre Av. Avellaneda y Dr. Juan F. Aranguren, se registraron colisiones con heridos. En Alberti entre México, tuvo lugar otro siniestro similar. Además, en Coronel Charlone entre Av. Forest, dos motos chocaron, resultando heridos un hombre de 62 años, trasladado al hospital Tornú, y un joven de 26 años, llevado al hospital Pirovano.

Otros incidentes relevantes se dieron en Llavallol entre Magariños Cervantes, con colisión entre dos autos; en Avenida Pavón entre Matheu, donde un hombre fue atropellado por un auto; y en Sinclair 3100, entre José Demaría y Juan F. Seguí, donde una ciclista de 34 años fue asistida por el SAME y trasladada al hospital Rivadavia. En Avenida Perito Moreno km 4.5, sentido al Centro, un choque entre auto y moto dejó a un hombre de 36 años con politraumatismos, trasladado al hospital Santojanni.

Por otro lado, se reportaron colisiones múltiples en Avenida General Paz, entre Av. del Libertador y Av. Leopoldo Lugones, con tres vehículos involucrados y tres personas asistidas en el lugar, y en Avenida General Paz, 100 metros antes de la salida San Martín mano a Riachuelo, donde una camioneta y dos autos participaron en el incidente resultando una paciente con traumatismo de rodilla. En Avenida 9 de Julio y Av. Belgrano, dos motos impactaron entre sí, mientras que en Avenida Presidente Figueroa Alcorta 7535, entre Almirante Manuel J. García y Dr. Victorino de la Plaza A, una ciclista fue atropellada por un auto. Finalmente, en Serrano entre Avenida Córdoba, una mujer fue atropellada.

La Policía de la Ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajaron en todos los puntos para asistir a los heridos, asegurar la circulación vehicular y realizar las pericias correspondientes. Las causas de los distintos incidentes permanecen bajo investigación.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasFloresCiudad de Buenos AiresTránsitoAccidenteSiniestro Vial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cayó “Lucía”, la policía que oficiaba de viuda negra: así engañó y desvalijó a un hombre de 64 años

La mujer es agente de la fuerza de Seguridad Aeroportuaria. La buscaban hace dos meses, cuando una víctima la denunció tras un robo en Quilmes. Se habían conocido por una aplicación. Los videos del hecho

Cayó “Lucía”, la policía que oficiaba de viuda negra: así engañó y desvalijó a un hombre de 64 años

Tenía pedido de captura por una condena por abuso sexual, lo detectaron por las cámaras y lo detuvieron en Parque Avellaneda

Tras casi cuatro meses de investigación, agentes de la Policía de la Ciudad concretaron el arresto de Sergio Hernán Medici. Los detalles de su prontuario

Tenía pedido de captura por una condena por abuso sexual, lo detectaron por las cámaras y lo detuvieron en Parque Avellaneda

Juicio por Loan Peña, en vivo: citaron a declarar a Elisa “Lilita” Carrió

El Tribunal Oral Federal de Corrientes lleva a cabo la tercera audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Los detalles

Juicio por Loan Peña, en vivo: citaron a declarar a Elisa “Lilita” Carrió

Conmoción en Santa Fe: se suicidó el presidente de una mutual y sus ahorristas denuncian fraude millonario

Luego del fallecimiento de su titular, la Asociación Mutual Club Libertad, de la localidad de Nelson, dejó sin acceso al dinero de los socios. Hay cinco denuncias presentadas al Ministerio Público de la Acusación. El reclamo es cercano a los 43 millones de pesos

Conmoción en Santa Fe: se suicidó el presidente de una mutual y sus ahorristas denuncian fraude millonario

Jorge Macri encabezó el acto de promesa de lealtad a la bandera en el Teatro Colón: “Es ese sello de unidad que nos da identidad”

El acto contó con la presencia de más de mil alumnos. También le cantaron el feliz cumpleaños a Lionel Messi

Jorge Macri encabezó el acto de promesa de lealtad a la bandera en el Teatro Colón: “Es ese sello de unidad que nos da identidad”

DEPORTES

“Messi nunca tendrá la mentalidad de Cristiano”: la sentencia del periodista amigo de Ronaldo en medio del debate sobre el mejor jugador del mundo

“Messi nunca tendrá la mentalidad de Cristiano”: la sentencia del periodista amigo de Ronaldo en medio del debate sobre el mejor jugador del mundo

Así se definirán los grupos del Mundial 2026 en caso de igualdad de puntos: cómo funciona el desempate olímpico

La modificación histórica en los penales que analiza la FIFA para el Mundial 2026

Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Tendríamos que esperar más de 400 mil años para ver a un nuevo Messi”: el curioso análisis matemático sobre el capitán argentino

TELESHOW

Abel Pintos le cantó el “Feliz cumpleaños” a Lionel Messi junto a 5 mil chicos en Rosario: la reacción del capitán

Abel Pintos le cantó el “Feliz cumpleaños” a Lionel Messi junto a 5 mil chicos en Rosario: la reacción del capitán

Sofía Jujuy respondió a las críticas por su frase viral en el Mundial: “No me corresponde recibir toda esa agresión”

La furia de Wanda Nara contra los mensajes a favor de Mauro Icardi: “En mi gestión no recuerdo fotos borracho”

Los saludos de los famosos a Lionel Messi: recuerdos, homenajes y fotos retro para celebrar sus 39 años

Oriana Sabatini, a casi 4 meses del nacimiento de Gia: su nueva vida como mamá, la vuelta al gym y el relax con yoga

INFOBAE AMÉRICA

Cuatro nuevas muertes por influenza elevan a 51 los fallecidos en Panamá durante 2026

Cuatro nuevas muertes por influenza elevan a 51 los fallecidos en Panamá durante 2026

Retiran productos congelados del mercado por posible presencia de fragmentos de plástico en alimentos

Estados Unidos exigió en la OEA un respaldo firme al Gobierno de Bolivia y llamó a Cuba “Estado fallido”

Ministerio de Salud registra una disminución del 69% de casos de dengue en El Salvador

Gobierno dominicano extiende subsidio a fertilizantes para proteger producción y estabilidad de los alimentos