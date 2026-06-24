Choque, vuelco, heridos y varios autos afectados por un accidente en Flores

El vehículo lateralizado, en Flores

Un accidente vial ocurrido en Andrés Lamas 846, entre Páez y Neuquén, en el barrio porteño de Flores, dejó como saldo un vehículo volcado, un conductor trasladado al hospital y daños en varios autos estacionados. La colisión involucró a un Citroën C4 y un Fiat Siena.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el hecho se produjo cuando el Citroën C4, que circulaba por la arteria, impactó contra el Fiat Siena, que se encontraba detenido sobre la calzada. Ambos conductores, hombres mayores de edad y únicos ocupantes de sus respectivos vehículos, lograron descender por sus propios medios tras el choque. El Citroën terminó lateralizado sobre su costado izquierdo como consecuencia del impacto, mientras que el conductor del Siena fue asistido en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

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El operativo en Flores para dar vuelta el auto volcado.

De acuerdo con los partes oficiales, el conductor del Fiat Siena fue trasladado al Hospital Álvarez con politraumatismos, en tanto que el ocupante del Citroën no presentó lesiones de gravedad. A raíz del accidente, también resultaron dañados otros tres autos estacionados: un Honda Civic y un Fiat Palio, ambos sin ocupantes, y el propio Citroën C4.

El operativo incluyó la intervención de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y de los servicios de emergencia, que trabajaron en la zona para asistir a los involucrados y restablecer la circulación vehicular. Las causas del incidente y la mecánica del vuelco se encuentran bajo investigación.

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Bomberos de la Ciudad asisten en la escena de un vehículo Citroën C4 volcado lateralmente sobre el asfalto en una calle de Flores

Una mañana accidentada

Durante la mañana de hoy, la Ciudad de Buenos Aires registró múltiples incidentes viales que involucraron autos, motos, bicicletas, colectivos y peatones, con varias personas heridas y traslados a hospitales. Los hechos se distribuyeron en diferentes barrios y arterias principales, y motivaron la intervención de los servicios de emergencia y de la Policía de la Ciudad.

Uno de los primeros episodios ocurrió en Ciudad de la Paz 1995, entre Echeverría y Sucre, donde un auto y una moto colisionaron cerca de la 1.40. Dos hombres de 25 años, ocupantes de la moto, sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al hospital Pirovano. En Niceto Vega y Godoy Cruz, una frenada brusca de un colectivo de la línea 151 provocó que una pasajera de 48 años sufriera un traumatismo en la muñeca. En Warnes 2175, entre Garmendia y Osorio, y en Hortiguera 459, entre José Bonifacio y Av. Pedro Goyena, se reportaron peatones atropellados.

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La jornada también incluyó varios choques entre autos y motos. En Avenida General Paz 9, entre Av. General Mosconi y sentido a Capital, e Hidalgo 426, entre Av. Avellaneda y Dr. Juan F. Aranguren, se registraron colisiones con heridos. En Alberti entre México, tuvo lugar otro siniestro similar. Además, en Coronel Charlone entre Av. Forest, dos motos chocaron, resultando heridos un hombre de 62 años, trasladado al hospital Tornú, y un joven de 26 años, llevado al hospital Pirovano.

Otros incidentes relevantes se dieron en Llavallol entre Magariños Cervantes, con colisión entre dos autos; en Avenida Pavón entre Matheu, donde un hombre fue atropellado por un auto; y en Sinclair 3100, entre José Demaría y Juan F. Seguí, donde una ciclista de 34 años fue asistida por el SAME y trasladada al hospital Rivadavia. En Avenida Perito Moreno km 4.5, sentido al Centro, un choque entre auto y moto dejó a un hombre de 36 años con politraumatismos, trasladado al hospital Santojanni.

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Por otro lado, se reportaron colisiones múltiples en Avenida General Paz, entre Av. del Libertador y Av. Leopoldo Lugones, con tres vehículos involucrados y tres personas asistidas en el lugar, y en Avenida General Paz, 100 metros antes de la salida San Martín mano a Riachuelo, donde una camioneta y dos autos participaron en el incidente resultando una paciente con traumatismo de rodilla. En Avenida 9 de Julio y Av. Belgrano, dos motos impactaron entre sí, mientras que en Avenida Presidente Figueroa Alcorta 7535, entre Almirante Manuel J. García y Dr. Victorino de la Plaza A, una ciclista fue atropellada por un auto. Finalmente, en Serrano entre Avenida Córdoba, una mujer fue atropellada.

La Policía de la Ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajaron en todos los puntos para asistir a los heridos, asegurar la circulación vehicular y realizar las pericias correspondientes. Las causas de los distintos incidentes permanecen bajo investigación.

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