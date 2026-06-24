Crimen y Justicia

Tenía pedido de captura por una condena por abuso sexual, lo detectaron por las cámaras y lo detuvieron en Parque Avellaneda

Tras casi cuatro meses de investigación, agentes de la Policía de la Ciudad concretaron el arresto de Sergio Hernán Medici. Los detalles de su prontuario

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Tenía captura por una condena de abuso sexual, lo captaron mientras circulaba por Parque Avellaneda y terminó detenido

Sergio Hernán Medici, un hombre de 36 años que tenía pedido de captura por una condena de abuso sexual, fue detenido este miércoles en el barrio porteño de Parque Avellaneda, donde las cámaras de seguridad de la zona lo detectaron mientras circulaba a bordo de un vehículo.

El arresto ocurrió en el marco de tareas coordinadas entre agentes de la División Delitos Contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad y una operadora del Anillo Digital, quien les informaba a los uniformados sobre los movimientos que realizaba el sospechoso.

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Fuentes policiales precisaron a Infobae que el procedimiento se inició cerca de las 18, cuando operadores del Anillo Digital detectaron el paso de un Volkswagen Gol Trend negro por la salida hacia Lacarra, en el nodo de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno.

El hallazgo fue posible gracias a que los datos del vehículo se encontraban cargados en los sistemas judiciales, en el marco de las averiguaciones por el paradero del prófugo.

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Tenía captura por una condena de abuso sexual, lo captaron mientras circulaba por Parque Avellaneda y terminó detenido
Medici fue arrestado cuando caminaba hacia su vehículo

El video que encabeza esta nota muestra el momento en que una operadora detecta la presencia de Medici a bordo de su vehículo, así como los instantes previos a su detención.

“Necesito que se desplace a los alrededores de las tres bajadas y verifique en proximidades”, solicitó la operadora a un agente que circulaba por la zona a bordo de su moto.

Y, al cabo de unos segundos, le sugirió: “Manténganse a resguardo. Si visualiza el vehículo, mantenga distancia…”.

Los operadores realizaron el seguimiento a través de cámaras y domos de monitoreo hasta localizar el vehículo en la zona de Moreto al 1700, Parque Avellaneda. Allí, los policías interceptaron a Medici cuando caminaba hacia su vehículo y comprobaron que, efectivamente, era la persona buscada.

Una vez identificado, Medici fue detenido y puesto a disposición de la Justicia en el marco de la causa tramitada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20.

La captura de Medici había sido ordenada el 12 de febrero pasado: estuvo cuatro meses y medio prófugo
La captura de Medici había sido ordenada el 12 de febrero pasado: estuvo cuatro meses y medio prófugo

Según confiaron fuentes policiales a este medio, el 15 de agosto de 2024 Medici fue declarado culpable de los delitos de abuso sexual simple, reiterado en un número indeterminado de veces —al menos en dos oportunidades—, y abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal.

La captura de Medici había sido ordenada el 12 de febrero pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20, luego de que quedara firme la sentencia dictada meses antes.

Al consultar sus registros laborales y crediticios, este medio pudo verificar que Medici fue empleado de una compañía que concesiona una estación de servicio YPF ubicada en el barrio porteño de Caballito. Anteriormente, trabajó para la Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.

A su vez, Medici acarrea importantes deudas en el sistema financiero y su situación dentro de la Central de Deudores del Banco Central se encuentra catalogada en el nivel 4, correspondiente a un alto riesgo de insolvencia.

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