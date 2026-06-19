El misterioso “jugo de pepinillos” que tomó un árbitro tras sufrir una lesión en pleno partido del Mundial

La victoria de Estados Unidos por 2-0 ante Australia en el Lumen Field aseguró la clasificación del plantel de Mauricio Pochettino a los 16avos de final del Mundial 2026 en medio de las temperaturas veraniegas que reinan en estos días en la región de Seattle. Los goles de Cameron Burgess en contra y Alex Freeman en el primer tiempo le dieron la ventaja a Las Barras y Las Estrellas, aunque el partido no pudo terminar en la hora adecuada por una insólita situación que vivió el árbitro Felix Zwayer en el primer partido de su carrera en una Copa del Mundo.

El juez alemán de 45 años, quien dirigió la final ganada por el Tottenham ante Manchester United en la Europa League 2024/25, se dejó caer en un sector de la cancha durante los primeros segundos de los seis minutos adicionados en el complemento. Uno de sus colaboradores se acercó a su posición para conocer cuál era el inconveniente, mientras que Folarin Balogun y Aiden O’Neill, futbolistas de cada uno de los combinados nacionales, lo ayudaron a elongar su pierna izquierda.

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La cadena internacional NBC News indicó que Zwayer “parecía tener calambres” y detalló que hacía mucho calor en el campo estadounidense. “Eso no se ve muy a menudo”, definieron sobre la particular situación, que incluyó la asistencia de la cuarta árbitra, la mexicana Katia García, quien se cruzó todo el terreno para hacerle llegar una botella pequeña y, rápidamente, muchos usuarios en redes sociales se preguntaron cuál era el contenido del envase.

Finalmente, Felix Zwayer pudo continuar el juego en su función de árbitro principal (Crédito: Reuters/Albert Gea)

Según precisó el diario británico The Sun, el líquido entregado a Felix Zwayer fue “jugo de pepinillos”. En este sentido, detallaron que es conocido por “aliviar los calambres musculares en menos de 60 segundos porque el vinagre activa un reflejo sensorial en la parte posterior de la garganta”. “Este reflejo neurológico le indica inmediatamente a tu cerebro que calme los nervios que se activan incorrectamente y que están provocando la contracción de tus músculos”, informaron.

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El ex árbitro de la FIFA y analista de reglas de FOX, Mark Clattenburg, intentó esbozar una explicación replicada por el sitio New York Post: “Necesita ingerir sal. Hace calor, los árbitros se están adaptando a las condiciones, y este es un claro ejemplo… Es un poco vergonzoso, pero estoy seguro de que lo superará“. Finalmente, Zwayer logró reincorporarse y pudo culminar el cotejo. A esa hora, en Seattle, ya había pasado el mediodía y el termómetro indicaba 26 grados con 45 por ciento de humedad.

Esta situación no puso en riesgo la celebración de Estados Unidos, que deslumbró nuevamente con su fútbol, permanece con puntaje ideal en dos presentaciones del Grupo D y se enfrentará el lunes 1 de julio desde las 21 (hora argentina) contra un tercero en el Estadio de la Bahía de San Francisco, en California. Por otro lado, Australia le ganó en el debut a Turquía, quedó con tres puntos y buscará la clasificación en la última fecha de la zona ante Paraguay.

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TODAS LAS IMÁGENES

El árbitro Felix Zwayer acusa una lesión y se deja caer en el césped (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

Aiden O'Neill asiste al árbitro en el campo de juego (Crédito: Reuters/Albert Gea)

Todo sucedió durante la adición del primer tiempo (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

El futbolista Aiden O'Neill ayuda a elongar al juez principal (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

El resultado estaba 2-0 en favor de Estados Unidos cuando se detuvo el juego (Crédito: Reuters/Blake Dahlin)

Fue el primer partido de Felix Zwayer como árbitro en una Copa del Mundo (Crédito: Reuters/Steven Bisig)

Folarin Balogun fue otro de los jugadores que se acercó para atender a Zwayer (Crédito: Reuters/Steven Bisig)

La cuarta árbitra, Katia Garcia, se acercó a la posición del juez para acercarle una bebida (Crédito: Reuters/Blake Dahlin)

Según el diario inglés The Sun, García le dio una bebida que ayuda a dejar atrás los calambres con rapidez (Crédito: Reuters/Blake Dahlin)

Las estadísticas que dejó el partido entre Estados Unidos y Australia

Así está el Grupo D del Mundial 2026

*Estados Unidos ya está clasificado a 16avos