El Salvador

El Salvador celebró el Día Olímpico con una apuesta clara por su nueva generación de atletas

La jornada en la Plaza Olímpica reunió a figuras, entrenadores y dirigentes, mientras Armando Bruni destacó que el recambio juvenil será la base de la delegación que competirá próximamente en Santo Domingo

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La Plaza Olímpica de San Salvador conmemoró el Día Olímpico para recordar el nacimiento del Comité Olímpico Internacional y el renacimiento de los Juegos Olímpicos Modernos. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
La Plaza Olímpica de San Salvador conmemoró el Día Olímpico para recordar el nacimiento del Comité Olímpico Internacional y el renacimiento de los Juegos Olímpicos Modernos. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

La Plaza Olímpica de San Salvador se llenó de energía y espíritu competitivo este martes con la conmemoración del Día Olímpico, una cita que une al deporte mundial para recordar el nacimiento del Comité Olímpico Internacional y el renacimiento de los Juegos Olímpicos Modernos.

La jornada reunió a atletas de distintas disciplinas, entrenadores, dirigentes y referentes del olimpismo nacional bajo la conducción de Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador.

El ambiente estuvo marcado por la presencia de deportistas como el judoca Jairo Moreno y la nadadora artística Daira Sánchez, quienes realizaron el gesto simbólico de portar una corona floral y colocarla al pie de los aros olímpicos.

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Esta tradición representa el vínculo entre generaciones y el compromiso del país con los valores universales del deporte. El titular del comité recordó que 206 comités nacionales celebran el Día Olímpico en todo el mundo, y que la Carta Olímpica llama a promover la filosofía y los principios del olimpismo más allá de la competencia.

Jairo Moreno y Daira Sánchez colocaron una corona floral al pie de los aros olímpicos en un gesto simbólico del vínculo entre generaciones del deporte salvadoreño. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
Jairo Moreno y Daira Sánchez colocaron una corona floral al pie de los aros olímpicos en un gesto simbólico del vínculo entre generaciones del deporte salvadoreño. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

Relevo generacional y nuevos talentos

El mensaje central de la jornada apuntó al futuro del deporte salvadoreño. “El éxito del movimiento olímpico es el relevo generacional”, remarcó el dirigente, al presentar la próxima delegación que competirá en Santo Domingo, compuesta por más de doscientos treinta atletas y con proyección de llegar a doscientos cuarenta. La mayoría son jóvenes que tendrán su debut internacional o disputarán su segundo ciclo tras los Juegos Centroamericanos de Guatemala, reflejando el crecimiento de las bases deportivas.

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El presidente del Comité Olímpico subrayó la evolución conseguida en Guatemala, donde el equipo nacional subió puestos y sumó más medallas, atribuyendo estos resultados a la apuesta por el desarrollo de talentos emergentes.

El objetivo, señaló, es preparar a la nueva generación de atletas para llegar fortalecidos a los retos que plantean los ciclos olímpicos de 2032 y 2036.

El incremento de niños y jóvenes entrenando en diferentes disciplinas y el protagonismo del Team ESA en competencias internacionales confirman ese avance.

El relevo generacional fue presentado como eje del movimiento olímpico con una delegación para Santo Domingo de más de 230 atletas y proyección de llegar a 240. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
El relevo generacional fue presentado como eje del movimiento olímpico con una delegación para Santo Domingo de más de 230 atletas y proyección de llegar a 240. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

Participación masiva, apoyos y valores olímpicos

El espíritu deportivo también se vivió en las calles, donde la Olympic Run Centro Histórico 2026 convocó a más de dos mil doscientos participantes en una jornada atlética que celebró el Día Olímpico y visibilizó la pasión por el deporte en la capital.

El crecimiento en la participación es visto como un reflejo del trabajo conjunto entre federaciones, entrenadores, patrocinadores y atletas, todos alineados en la misión de impulsar el recambio generacional.

Durante la ceremonia, el reconocimiento se extendió al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDE), al gobierno, a las empresas privadas y a la prensa deportiva por el respaldo constante.

Destacó además el esfuerzo de la alcaldía de San Salvador por mantener la Plaza Olímpica y sus aros en óptimas condiciones, garantizando un espacio digno para el entrenamiento y la celebración de los logros deportivos.

El Comité Olímpico atribuyó el avance del Team ESA en los Juegos Centroamericanos de Guatemala al desarrollo de talentos emergentes y a la preparación de los ciclos olímpicos de 2032 y 2036. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
El Comité Olímpico atribuyó el avance del Team ESA en los Juegos Centroamericanos de Guatemala al desarrollo de talentos emergentes y a la preparación de los ciclos olímpicos de 2032 y 2036. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

El acto concluyó con un mensaje dirigido a quienes entrenan y compiten: “Que la amistad, el respeto y la excelencia siempre prevalezcan en la familia deportiva salvadoreña, sigamos trabajando juntos y que nuestros atletas sigan representando de la mejor manera a nuestro país”. El Comité Olímpico renovó su compromiso de promover los valores del olimpismo y acompañar el desarrollo de las nuevas generaciones de atletas.

La jornada cerró sin grandes formalidades, pero con la emoción y el compañerismo propios del deporte, en un ambiente dedicado a celebrar el esfuerzo, la superación y el futuro del olimpismo en El Salvador.

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