Ciencia

Qué efectos sufre el cerebro masculino después del nacimiento de un hijo, según un estudio

Ese ajuste neurológico no implica pérdida, aunque sí redefine funciones ligadas al cuidado, la adaptación doméstica y el vínculo inicial

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Ilustración de un hombre sentado con un bebé en brazos; sobre la cabeza del hombre se muestra un cerebro con zonas resaltadas en verde y dorado.
La paternidad altera el cerebro masculino y modifica la mente y la salud mental de los hombres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convertirse en padre implica mucho más que una transformación en la rutina diaria: es un proceso que altera el cerebro masculino, según explica Devika Bhushan, médica de salud pública y docente en la Universidad de Stanford.

La especialista, que ha investigado los efectos de la paternidad en la mente y la salud mental de los hombres, subraya que la ciencia ha dedicado poca atención a estos cambios en comparación con los estudios sobre maternidad.

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Un estudio realizado con padres de España y California mostró que, tras el nacimiento de un hijo, los hombres experimentan una reducción en la materia gris cerebral. Este ajuste no representa un deterioro, sino una “poda” de conexiones que puede hacer el cerebro más adaptado a las exigencias del cuidado infantil.

El proceso de poda implica que el cerebro reorganiza sus redes, eliminando conexiones neuronales que ya no resultan necesarias, lo que favorece la rapidez y precisión en la respuesta ante las necesidades del hijo. Así, la paternidad activa mecanismos de adaptación que optimizan el funcionamiento cerebral para el entorno familiar.

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La reducción de la materia gris en la paternidad funciona como una poda de conexiones que adapta el cerebro al cuidado infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)
La reducción de la materia gris en la paternidad funciona como una poda de conexiones que adapta el cerebro al cuidado infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre madres y padres

Las investigaciones recientes muestran que tanto la maternidad como la paternidad producen modificaciones en áreas cerebrales vinculadas al cuidado y la empatía. La intensidad y el patrón de estas transformaciones pueden variar según el rol que cada progenitor asume en la crianza y el tipo de vínculo que establece con el bebé.

En las madres, la activación se concentra en redes cerebrales relacionadas con la gestión emocional, mientras que en los padres que asumen tareas de cuidado principal, los cambios tienden a orientarse hacia la reorganización funcional y la reacción al entorno. Esto sugiere que el ejercicio de la crianza activa mecanismos cerebrales distintos según la experiencia individual, más allá de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres.

Depresión y ansiedad posnatal en hombres

Hasta uno de cada diez hombres puede experimentar depresión o ansiedad posnatal tras el nacimiento de un hijo. Los síntomas suelen diferir de los observados en las madres, manifestándose a menudo como episodios de ira, irritabilidad o consumo problemático de sustancias, lo que dificulta su identificación y tratamiento.

Joven padre con bebé en portabebés en cocina. Mira libros en mesa con biberones y pañales. Ventana muestra vista urbana; dibujos de padres en paredes.
Hasta uno de cada diez hombres puede sufrir depresión o ansiedad posnatal después del nacimiento de un hijo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escasa visibilidad de estos cuadros en varones incrementa la posibilidad de que pasen inadvertidos en el ámbito familiar y profesional. Esta falta de detección temprana puede repercutir en el equilibrio emocional del hogar y en la relación con el niño, generando un contexto menos favorable para el desarrollo infantil.

Impacto en el bienestar familiar y el desarrollo infantil

Cuando los síntomas de depresión o ansiedad en el padre no son atendidos, la dinámica familiar puede verse alterada por tensiones constantes y dificultades en la comunicación. Esto afecta la calidad de los vínculos y obstaculiza la participación activa del padre en la crianza cotidiana.

A largo plazo, los niños que crecen en ambientes donde persisten estos problemas pueden enfrentar mayores retos en su desarrollo emocional y social. La ausencia de apoyo adecuado para el padre incrementa la carga sobre la madre y limita la capacidad de ambos progenitores para ofrecer un entorno estable y estimulante.

Un hombre joven de piel clara, vestido con camiseta azul, acuna a un bebé recién nacido envuelto en una manta blanca frente a una ventana luminosa.
Los expertos plantean sistemas de apoyo y políticas de salud mental para ambos progenitores, con detección temprana y recursos específicos para los padres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Necesidad de sistemas de apoyo adaptados a ambos progenitores

El aumento de la implicación de los padres en la crianza ha puesto de manifiesto nuevas necesidades de acompañamiento que la mayoría de los sistemas de salud y apoyo psicosocial aún no contemplan plenamente. Las políticas actuales suelen centrarse en la maternidad, dejando vacíos en el acceso a recursos para los hombres.

Se plantea la urgencia de diseñar servicios y estrategias que incluyan a ambos progenitores, con herramientas específicas para detectar y tratar el malestar psíquico paterno.

Reforzar el acompañamiento desde el nacimiento y ofrecer orientación a toda la familia contribuiría a prevenir complicaciones y mejorar la salud mental colectiva en la primera infancia.

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