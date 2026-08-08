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Mate, vino y asado: los números que reflejan la crisis en 3 consumos clásicos de los argentinos

El primer semestre reveló una retracción generalizada en tres productos idiosincráticos, con excepciones puntuales dentro de cada mercado

Imagen partida en tres mostrando un mate humeante, una copa de vino tinto sostenida por una mano y un corte de carne asándose en la parrilla.
Los tres productos icónicos tuvieron resultados que ponen en duda la reactivación del consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El primer semestre del año dejó un balance preocupante para tres de los productos más asociados al consumo cotidiano en la Argentina: la yerba, el vino y la carne vacuna. Los datos oficiales de los organismos que relevan cada mercado, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), muestran escenarios delicados en todos los casos.

El comportamiento, sin embargo, no fue uniforme dentro de cada mercado. En la yerba mate hubo cuatro meses de caída y dos de recuperación. El vino registró una leve suba en el semestre, pero con un consumo per cápita cerca del mínimo histórico. En el caso de la carne vacuna se produjo la baja más pronunciada de los últimos seis años, coincidente con un nivel de precios y un volumen y valor de las exportaciones altos en términos históricos.

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Yerba mate: señales ambiguas

Las salidas de yerba mate elaborada con destino al mercado interno sumaron 137.344.209 kilogramos entre enero y junio de este año, según el INYM. La cifra implica una baja de 0,7% frente a los 138.313.631 kilogramos comercializados en el mismo semestre de 2025.

El resultado del semestre estuvo determinado por un comportamiento mensual mayormente negativo. Enero cerró con 21.401.045 kilogramos, un 2,9% menos que en enero de 2025. Febrero profundizó la caída, con 19.284.754 kilogramos, un 8,7% por debajo del mismo mes del año anterior y la mayor retracción mensual del semestre. Marzo cortó la racha con una suba de 4,6%, al totalizar 24.285.176 kilogramos. Abril volvió a mostrar una baja, de 1,6%, con 24.638.740 kilogramos, y mayo repitió la tendencia negativa con 24.275.556 kilogramos, un 4,6% menos que en mayo de 2025. Junio marcó lo que puede ser el principio de un cambio de tendencia: las ventas llegaron a 23.458.938 kilogramos, un 9,5% más que en junio de 2025.

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En la serie de los últimos cinco años, el primer semestre de 2026 fue el segundo más bajo en volumen, solo por encima del registrado en 2024, cuando las ventas habían totalizado 119.541.426 kilogramos.

Vino: más consumo, pero de menor calidad

Las ventas de vino al mercado interno acumularon 343.749.400 litros en el primer semestre de 2026, frente a 341.100.000 litros en igual período de 2025, según el INV. La variación resultó positiva, de 0,8%, y convirtió al vino en el único de los tres productos con un resultado semestral en alza.

El comportamiento, no obstante, fue desparejo según el tipo de vino. El segmento sin mención varietal, el de mayor volumen dentro del total, concentró la suba: pasó de 216.364.300 a 246.369.600 litros, un incremento de 13,9%. Los espumosos también crecieron, de 8.678.700 a 9.397.500 litros, un 8,3% más, y la categoría “otros vinos” avanzó de 1.242.600 a 1.330.300 litros, un 7,1% adicional.

El vino varietal, el de mayor calidad y precio, fue la excepción dentro del mercado: las ventas cayeron de 114.814.400 a 86.652.000 litros, una baja de 24,5%. La caída compensó buena parte de la suba del vino sin mención varietal y explica por qué el resultado total del semestre quedó apenas por encima del de 2025, pese al crecimiento del segmento de mayor peso dentro del mercado.

Lo negativo, además de la fuerte caída del vino varietal, es que el consumo per cápita se mantiene muy cerca del mínimo histórico, registrado en 2025. El año pasado los argentinos tomaron solo 16,1 litros por persona, el valor más bajo del que se tiene registro. En esa oportunidad, el primer semestre cerró con un consumo per cápita de 7,36 litros y en 2026, el período enero-junio cerró con un valor de 7,40 litros por cada argentino.

Carne: la caída más profunda del semestre

El consumo total de carne vacuna en el mercado interno sumó 1.019.430 toneladas res con hueso en el primer semestre de 2026, de acuerdo con Ciccra. La cifra representa una baja de 11,5% frente a las 1.151.260 toneladas del mismo período de 2025, la mayor caída porcentual entre los tres productos analizados.

El volumen del primer semestre de 2026 fue, además, el más bajo de toda la serie que releva Ciccra desde 2021. En ese año el consumo había sido de 1.054.278 toneladas. En 2022 llegó a 1.121.835 toneladas, con una suba de 6,4%. En 2023 alcanzó 1.245.347 toneladas, un 11% más.

En 2024 cayó a 1.035.108 toneladas, un 16,9% menos, y en 2025 se recuperó hasta 1.151.260 toneladas, un 11,2% de suba. El resultado de 2026 quedó por debajo de los seis años previos relevados por la entidad.

El repaso de los tres mercados durante el primer semestre de 2026 confirma que, con la excepción parcial del vino, el consumo de los productos más asociados a la mesa argentina retrocedió frente al año anterior. La yerba mate mostró una caída moderada, con una recuperación puntual en junio. El vino sostuvo su volumen total gracias al segmento sin mención varietal, mientras el varietal se derrumbó. Y la carne vacuna registró la baja más pronunciada de los tres, hasta ubicarse en el nivel más bajo de los últimos seis años.

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