Los microplásticos presentes en el hogar podrían dañar la salud de la vejiga, según urólogos

Los microplásticos presentes en el hogar podrían afectar la salud de la vejiga, según urólogos consultados sobre su impacto en el sistema urinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los microplásticos, esas diminutas partículas de plástico que se acumulan en alimentos, agua potable y hasta en el aire de los hogares, podrían estar afectando la salud de la vejiga, según advirtieron especialistas en urología consultados por Parade. La evidencia científica al respecto era preliminar, pero los médicos consideraron que la magnitud de la exposición diaria justificaba prestarle atención.

El mecanismo detrás de la potencial afectación no era arbitrario. Tras ser ingeridos, los microplásticos atraviesan el sistema digestivo, los riñones los filtran y las partículas terminan alojadas en la vejiga, donde también se las detectó en muestras de orina. El problema radicaba en lo que ocurría a partir de ese punto de contacto.

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“El recubrimiento sensible de la vejiga puede reaccionar de forma adversa ante estas partículas, lo que deriva en inflamación crónica y estrés oxidativo”, sostuvo el doctor Shaya Taghechian, urólogo certificado de la red de clínicas urológicas Georgia Urology.

El especialista agregó que los microplásticos podrían, además, comprometer la barrera celular protectora de la vejiga y reducir su capacidad para almacenar orina de manera adecuada.

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Taghechian también señaló que, en su práctica clínica, venía observando un aumento general de síntomas relacionados con la vejiga, y que consideraba “del todo plausible” que la exposición a estas partículas fuera un factor a tener en cuenta.

El doctor Jason B. Carter, urólogo y asesor médico de la empresa de suministros urológicos Aeroflow Urology, fue categórico en cuanto a los límites del conocimiento actual: “No contamos con evidencia definitiva de que los microplásticos causen directamente enfermedades vesicales, pero hay suficiente motivo de preocupación como para seguir de cerca la evolución de las investigaciones”.

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El contacto de los microplásticos con la vejiga podría provocar inflamación crónica, estrés oxidativo y alteraciones en la barrera celular protectora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas que podrían estar vinculados

Dado que la relación entre microplásticos y vejiga aún se estudia, los especialistas no atribuyeron síntomas específicos a esta exposición. Lo que sí plantearon fue que, si los microplásticos contribuían a procesos inflamatorios, podrían agravar cuadros vesicales preexistentes. Los signos que mencionaron Carter y Taghechian incluyeron:

Urgencia y frecuencia urinaria elevadas

Dolor o malestar en la vejiga

Mayor predisposición a infecciones urinarias recurrentes

Pérdida involuntaria de orina

Dolor pélvico

Ante la presencia de estos síntomas, los médicos recomendaron consultar a un profesional de salud sin demoras.

Cómo reducir la exposición

Eliminar por completo los microplásticos del entorno cotidiano no es posible, pero los urólogos consultados identificaron una serie de medidas concretas para limitar el contacto:

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Reemplazar las botellas de plástico de un solo uso —incluso las libres de bisfenol A (BPA)— por recipientes de acero inoxidable.

Evitar calentar alimentos o bebidas en envases de plástico ; usar vidrio o cerámica apta para microondas.

Optar por té de hoja suelta con colador metálico en lugar de saquitos.

Filtrar el agua del grifo.

Aspirar el hogar con regularidad.

Instalar un sistema de filtración con tecnología HEPA.

Priorizar alimentos frescos por sobre los ultraprocesados o con envasado excesivo.

“Mientras aguardamos evidencia científica más sólida, reducir la exposición innecesaria al plástico es una medida práctica y de sentido común que puede beneficiar la salud de múltiples maneras”, destacó Carter.

Los urólogos señalaron que reducir la exposición innecesaria al plástico es una medida práctica mientras se reúne más evidencia científica sobre microplásticos y vejiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros factores que también pueden dañar la vejiga

Los microplásticos no fueron el único agente inesperado que los urólogos señalaron con frecuencia en consulta. Taghechian y Carter identificaron tres situaciones adicionales que solían pasarse por alto.

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Estreñimiento crónico

El estreñimiento crónico generaba una presión directa sobre la vejiga que muchos pacientes no asociaban con sus síntomas urinarios. “El recto se ubica justo detrás de la vejiga, y cuando está lleno de materia fecal ejerce presión sobre ella, lo que dificulta su vaciado completo y puede derivar en urgencia, frecuencia, pérdidas e infecciones urinarias recurrentes”, explicó Carter.

Ajustes en la dieta, una mayor ingesta de agua y medicación específica fueron algunas de las alternativas terapéuticas disponibles.

Deshidratación

La deshidratación fue otro factor que operaba de forma contraintuitiva. Beber menos líquido para ir menos veces al baño producía el efecto opuesto al buscado: la orina concentrada irritaba la vejiga con mayor intensidad. Carter afirmó haber visto pacientes cuya urgencia, ardor y frecuencia mejoraron simplemente con una hidratación más adecuada.

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Piso pélvico hipertónico

Por último, un piso pélvico en exceso tenso podía ser tan problemático como uno débil. Taghechian advirtió que muchas personas reforzaban músculos que ya eran fuertes, lo que podía derivar en una disfunción hipertónica.

Ante cualquier síntoma urinario, la recomendación fue consultar a un urólogo calificado para determinar si el origen era un piso pélvico demasiado tenso, demasiado débil o una causa completamente distinta.

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