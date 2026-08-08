El Salvador registra dos víctimas fatales por caídas en pozos en menos de 48 horas

Rescatistas especializados descendieron a un pozo en Santa Ana, durante el operativo para recuperar el cuerpo de un menor de edad (Cortesía: Fuerza Armada).

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La Comisión Municipal de Protección Civil de Santa Ana confirmó este 8 de agosto el fallecimiento de un menor de edad tras caer a un pozo en la Colonia Edén, cerca del ex beneficio Cantarrana, en Santa Ana Centro. El cuerpo del joven de 16 años fue localizado sin vida luego de varias horas de labores de rescate coordinadas entre autoridades locales y cuerpos de socorro.

De acuerdo con información de las autoridades, la alerta se activó la noche de ayer, cuando familiares reportaron la desaparición del adolescente. Equipos de rescate, entre ellos elementos de la Cruz Roja, personal de la Fuerza Naval y de la Segunda Brigada de Infantería de Santa Ana, acudieron al lugar tras recibir la llamada de emergencia. Las primeras inspecciones permitieron ubicar el pozo donde, según testigos, había ocurrido el accidente.

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Las condiciones del pozo complicaron las tareas de recuperación. Autoridades informaron que la estructura presentaba una gran profundidad y mantenía agua acumulada debido a las recientes lluvias. Esto exigió la intervención de buzos especializados de la Marina Nacional, quienes descendieron con equipo técnico para recuperar el cuerpo del adolescente. Según el reporte preliminar, la caída habría ocurrido de manera accidental.

En el desarrollo del operativo, los rescatistas establecieron un perímetro de seguridad y emplearon maniobras verticales para acceder a la zona más profunda del pozo. Durante el procedimiento, se requirió la colaboración de instituciones de socorro que aportaron herramientas adicionales y personal con experiencia en rescates subacuáticos. El proceso de recuperación se extendió por varias horas debido a la complejidad del entorno.

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Equipos de rescate y personal militar supervisaron el descenso de buzos a un pozo en Santa Ana, durante las labores de recuperación tras la caída de un menor de edad en la Colonia Edén (Cortesía: Fuerza Armada).

El hecho generó consternación entre los habitantes de la Colonia Edén y zonas aledañas. Vecinos expresaron su preocupación por la existencia de pozos similares en otros puntos de la comunidad, muchos de ellos sin señalización ni protección adecuada. Las autoridades de Protección Civil indicaron que se mantienen en la zona para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias exactas del suceso. La coordinación interinstitucional continuará hasta completar los informes técnicos requeridos.

Este incidente se suma a otro ocurrido el día de ayer, en el departamento de Sonsonate. Según reportes de Comandos de Salvamento Sonsonate y el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, una persona adulta perdió la vida tras caer a un pozo de aproximadamente 20 metros de profundidad.

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El despliegue de los equipos de emergencia permitió localizar a la víctima, quien ya no presentaba signos vitales al momento del rescate. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a las autoridades competentes para la investigación respectiva.

Ambos casos han puesto en relieve la necesidad de revisar el estado de los pozos en zonas urbanas y rurales, así como de reforzar las medidas de seguridad para prevenir accidentes similares.

Comandos de Salvamento y equipos de emergencia trabajan en la recuperación de una víctima tras la caída en un pozo de gran profundidad, en un operativo realizado en Sonsonate (Cortesía: Comandos de Salvamento).

Recomendaciones para prevenir accidentes en pozos

Especialistas en rescate y entidades de protección civil recomiendan adoptar medidas preventivas frente a la presencia de pozos en viviendas, fincas y espacios comunitarios. Algunas acciones clave incluyen:

Instalar tapas o rejillas resistentes en todos los pozos, cisternas y depósitos de agua subterránea, asegurando que permanezcan cerrados de forma permanente.

Colocar señalización visible que advierta sobre la existencia y el peligro de la estructura, especialmente en terrenos de uso común o próximos a áreas de recreo.

Realizar inspecciones periódicas para verificar el estado de las cubiertas y los sistemas de seguridad, en coordinación con autoridades locales.

Evitar que menores de edad y personas no autorizadas se acerquen o manipulen las entradas a pozos u otras cavidades similares.

Reportar de inmediato a las autoridades cualquier pozo sin protección, tapa dañada o situación de riesgo detectada en la comunidad.

Promover jornadas educativas en escuelas y asociaciones vecinales, enfocadas en la prevención de accidentes relacionados con infraestructuras subterráneas.

El trabajo coordinado entre instituciones de socorro, autoridades municipales y la ciudadanía resulta clave para reducir el riesgo de tragedias asociadas a la caída en pozos.

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