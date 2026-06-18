Identifican un gen que protegería al cerebro del estrés crónico: cómo funciona

Un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Daegu Gyeongbuk identificó un mecanismo molecular que protege el cerebro del desgaste causado por el estrés crónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de investigadores ha identificado un mecanismo molecular que protege el cerebro del desgaste provocado por el estrés psicológico prolongado, según publica National Geographic y respalda un estudio reciente. El trabajo, realizado en el Instituto de Ciencia y Tecnología Daegu Gyeongbuk en Corea del Sur, describe el comportamiento de una secuencia genética ante situaciones de presión emocional sostenida.

La investigación aporta indicios de que el estrés crónico desencadena la destrucción autónoma de las células madre neurales en el hipocampo, la zona cerebral responsable del aprendizaje y la memoria. Hasta el momento, la medicina moderna no había logrado esclarecer el mecanismo exacto tras este deterioro cognitivo.

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Los resultados demuestran que la sobreexposición a hormonas del estrés activa un tipo de autodestrucción celular denominado muerte por autofagia, un proceso que daña el tejido cerebral de los mamíferos.

El equipo científico arroja luz sobre procesos biológicos que pueden desencadenar patologías mentales graves como la depresión y la ansiedad, y plantea futuras estrategias terapéuticas. Comprender estos mecanismos es un paso para desarrollar tratamientos capaces de mitigar el deterioro cerebral asociado al estrés sostenido.

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Los resultados vinculan la sobreexposición a hormonas del estrés con el deterioro cognitivo y con procesos biológicos asociados a depresión y ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel paradójico del gen p53 en el cerebro adulto

El estudio revela que el gen p53, tradicionalmente conocido como el “gen de la muerte” por su papel en la eliminación de células tumorales, adopta un comportamiento inesperado en el cerebro adulto. En lugar de promover la destrucción celular, actúa como un escudo esencial en el tejido nervioso, frenando de forma drástica el colapso celular bajo condiciones de estrés emocional prolongado.

Esta función protectora resulta clave para evitar que el sistema de limpieza interna del organismo destruya neuronas sanas. Así, el p53 contribuye a preservar el equilibrio y la capacidad de regeneración neuronal, permitiendo que el cerebro resista los efectos negativos del estrés psicológico continuo.

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Experimento con ratones modificados genéticamente

Para comprobar el papel del gen p53, el equipo encabezado por Yu Seong-woon, profesor en el Departamento de Ciencias del Cerebro en el Instituto de Ciencia y Tecnología Daegu Gyeongbuk (DGIST), realizó experimentos con ratones modificados genéticamente a los que se eliminó este componente de su sistema nervioso. Los animales privados de esta protección mostraron una vulnerabilidad ante ambientes hostiles simulados en laboratorio.

El gen p53, conocido por su papel en la eliminación de células tumorales, actúa en el cerebro adulto como una protección frente al colapso celular por estrés psicológico prolongado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia del gen p53 provocó en los ratones una pérdida acelerada de capacidades cognitivas, así como la aparición de conductas patológicas relacionadas directamente con cuadros clínicos de desánimo profundo y fobias sociales generalizadas. Estos resultados permiten asociar la integridad de dicho gen con la resistencia a daños cerebrales vinculados al estrés crónico.

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La interacción entre LC3 y p53 bajo estrés

El examen microscópico mostró que, en condiciones normales de presión psicológica, una proteína llamada LC3 se une al gen p53 para iniciar el proceso de reciclaje celular. Este mecanismo permite que el tejido cerebral mantenga su función y regeneración bajo condiciones de estrés moderado.

La saturación de hormonas nocivas asociadas al estrés degrada el escudo natural conformado por la interacción entre LC3 y p53, dejando al organismo sin defensa ante su propia actividad autodestructiva. Cuando esta protección genética falla, las neuronas del hipocampo entran en una fase de autodestrucción irreversible, anulando su capacidad de regeneración.

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El análisis microscópico detectó que la proteína LC3 se une al gen p53 para sostener el reciclaje celular, pero esa defensa se degrada cuando aumentan las hormonas nocivas del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso experimental del fármaco RITA

Ante este problema, los científicos aplicaron dosis bajas de un fármaco antineoplásico RITA (un compuesto diseñado para reactivar la proteína protectora p53 y forzar la autodestrucción de células cancerosas), originalmente diseñado para el combate de procesos tumorales.

Este compuesto logró bloquear la interacción dañina entre LC3 y el sistema de protección genética en los ratones, impidiendo que el escudo molecular se degradara incluso bajo condiciones emocionales extremas.

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Gracias al uso experimental de RITA, el mecanismo de defensa se mantuvo íntegro ante el estrés severo, lo que permitió preservar la estructura y función de las células madre neurales en el cerebro de los animales sometidos a presión psicológica.

El fármaco antineoplásico RITA evitó en ratones la degradación del escudo molecular, preservó las células madre neurales y abrió la puerta a nuevas terapias psiquiátricas con patentes registradas en Corea del Sur y Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones terapéuticas y registro de patentes

El tratamiento experimental con RITA detuvo la desaparición de las estructuras celulares cerebrales y mitigó el declive de las capacidades cognitivas en los sujetos analizados. Estas aplicaciones han despertado un interés en el sector biomédico internacional para el desarrollo de fármacos alternativos.

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La propiedad intelectual derivada de este hallazgo ya fue registrada formalmente en Corea del Sur y Estados Unidos, abriendo la posibilidad a nuevas terapias psiquiátricas basadas en principios activos distintos a los tratamientos actuales.