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13 frases de Arruabarrena tras el empate de Boca: la curiosa discusión que tiene con Riquelme y por qué no juega Villa

El entrenador del Xeneize analizó lo que dejó la igualdad ante Vélez en la cancha de Huracán por la cuarta fecha del Torneo Clausura

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El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, dejó sus sensaciones con la prensa después del entretenido empate 1-1 ante Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó en un partido muy importante porque el Fortín es un rival directo en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027 vía Tabla Anual.

Uno de los temas más destacados de la conferencia pasó por una declaración que estaba enfocada en la carga de minutos que acumulan sus dirigidos, y allí se coló una curiosa discusión que mantienen con el presidente Juan Román Riquelme: “El equipo me ha gustado. Es verdad que hice un solo cambio... Entiendo que es un calendario muy complicado y hay que estar atento al cansancio. No he tenido partidos para regular algunos minutos de algunos jugadores. Por eso les pido el descanso y la alimentación. Jugamos cada tres días. Es complicado. Sabía a dónde venía y el calendario que tenía, pero nos tenemos que ocupar para que los jugadores lleguen de la mejor manera. Es complicado porque los chicos quieren estar, pero muchas veces los GPS... Aunque el presidente no le guste mucho, dicen otra cosa”.

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Por otro lado, fue consultado por el estado de Sebastián Villa y explicó por qué no juega como titular: “Está muy bien. Está esperando su momento. Ahora, estoy decidiendo por Leo (Flores), pero sabe que hay competencia y en algún momento podré volver a jugar con un sistema que favorezca al tener dos extremos. Ya está metido en el grupo, analiza, ayuda”. “El grupo está bien. No lo digo por los resultados o porque el nivel de juego es bueno, lo digo sinceramente, sino me callo la boca y no digo nada. Igualmente, saben que miento bastante en las conferencias”, remató en su última frase antes de concluir el ida y vuelta con los periodistas.

Además, fue cauto a la hora de expresarse sobre cuándo comenzará a tener en cuenta al flamante refuerzo Enner Valencia: “Primero, vamos a ver cómo está Enner. Ha venido, ha estado acá con los chicos”. A continuación, destacó la labor de otro de sus dirigidos: “Quiero recalcar la labor de Miguel Merentiel, que le falta el gol nada más. Después, cumple todo lo que le pido. Es un chico que suma para el grupo, alegre constantemente alegre. Lo estoy poniendo en un puesto que él no está acostumbrado, pero lo está haciendo muy bien. Nos falta esa cuota, que a todo el equipo le falta, excepto al Ruso (Ascacíbar), que las mete. Después, nos está costando la definición, pero me preocuparía si no tuviéramos las situaciones. Hoy hemos hecho el mejor partido ante un rival de jerarquía, que tiene chicos, grandes, sabe lo que quiere, viene jugando y tuvo dos días más de recuperación, pero eso no es excusa para nosotros. Sabemos que esta seguidilla de partidos nos tiene que encontrar fuertes. El descanso y la alimentación van a ser fundamentales”.

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En este sentido, se refirió a Santiago Ascacíbar, quien marcó el gol del empate y tuvo varias situaciones pisando el área por sorpresa: “Nosotros con el sistema tenemos un atacante menos, pero el Ruso tiene esa facilidad de pisar el área y se lo pedimos. Porque tiene esa intuición, tiene gol y siempre le quedan las pelotas cerca. Lo está haciendo bien. Seguiremos pidiéndoselo. Muchas veces las llegadas de segunda línea sorprenden al rival”.

*El Vasco se mostró positivo por el funcionamiento colectivo

Boca Juniors quedó en la cuarta colocación de Tabla Anual con 35 unidades y permanece a tres puntos de Vélez y Argentinos (38), con la aclaración de que el Fortín iría a la fase de grupos de la Copa Libertadores y el Bicho jugaría el Repechaje, aunque todavía debe afrontar el partido de la fecha. Independiente Rivadavia mira a todos desde lo más alto (41). Por el momento, el Xeneize disputaría la próxima Sudamericana.

En el corto plazo, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena se enfocará en el inicio de la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana contra Recoleta de Paraguay. El primer duelo será este martes desde las 19:00 en la cancha de Huracán y la revancha sucederá el martes 18 de agosto en idéntico horario en Asunción. En el medio, se cruzará el sábado 15 ante Platense en Vicente López (21:15).

MÁS FRASES DE ARRUABARRENA

La adaptación de Álvaro Montero: “Estoy contento con él. Se está adaptando al Mundo Boca. Ha respondido, cada vez lo hace mejor y tendrá nuestro apoyo para adaptarse a un mundo diferente al que estaba acostumbrado. Sin desmerecer a Vélez, el Mundo Boca es diferente y se hace sentir en el día a día”.

La importancia de tener los pies sobre la tierra: “En estos días, todo era lindo porque jugamos bien (vencieron 1-0 a Estudiantes) y con Riestra todo estaba mal, y no es así. Pero sabemos dónde estamos. Tenemos que agachar la cabeza, cuidarnos de los elogios, que son los que más daño hacen y tratar de no darle mucha bola a las críticas”.

Su mensaje a los jugadores: “Quiero felicitarlos. Han demostrado estar a la altura de lo que necesitamos con esta seguidilla de partidos que tenemos. Estoy contento con el grupo que tengo. Felicito a los jugadores. No he tenido ni un pero con las concentraciones. En la pretemporada, el profe los ha cagado a palos y no han dicho nada. Ahora vemos muy poco a nuestras familias, pero es lo que implica este calendario. Obviamente, los resultados son los que mandan. Intentaremos que el hincha se sienta identificado y pelear los torneos”.

*El resumen del partido

El análisis del encuentro: “Hemos hecho un buen partido, nos ha faltado que la pelota entre una vez más, pero estoy conforme. Sabemos que esta es la manera. Tenemos que tratar que sea repetitivo, que se mejore por una cantidad de tiempo importante, pero estoy contento. Creemos que hubiésemos merecido llevarnos los tres puntos. Enfrente, hay un rival que sabe perfectamente lo que quiere con entrenadores súper capacitados y, por algo, está donde está en los torneos locales últimamente. Mañana empezaremos a trabajar y pensar en el partido de Sudamericana”.

¿Boca empató por flaquezas propias o cualidades ajenas? “Hay virtudes del rival. Vélez se caracteriza por el palo y palo. A nosotros, hay momentos que nos beneficia y momentos que no. Ahí asumimos la situación bastante bien en el primer tiempo. El gol (de Diego Valdés) fue un golpe duro después de 10 minutos buenos nuestros. Después, tuvimos 10 minutos que no nos encontramos muy bien. Habíamos perdido la pelota y las segundas jugadas. Después, empatamos, tuvimos un cabezazo del Ruso (Ascacíbar). El rival juega. Tenemos que seguir por este camino. Van tres partidos de buen fútbol. Algunos con desconcentraciones, esos 15 minutos con Newell’s, pero este es el camino”.

¿Boca mereció la victoria? “Creo que merecíamos los tres puntos. Si le hablas a Guillermo (Barros Schelotto, técnico de Vélez), te va a decir que no, pero este es el camino. Saben que el fútbol argentino es complicado, hay irregularidades, el equipo que sea más regular es el que hace más diferencia y nosotros tenemos que encontrarla. Vi al equipo sabiendo a lo que juega en estos tres partidos, el grupo está metido y se ve reflejado en los resultados. A mí me gustaría terminar siempre con la valla en cero, pero el rival juega y lo hace bien. Nos ha tocado dos rivales duros como Vélez y Estudiantes, y lo hicimos bien”.

La competencia entre Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Nicolás Figal y Lautaro Di Lollo: “Tengo cuatro centrales y me han cumplido los cuatro con sus errores y virtudes. No tengo problema sea quien sea que juegue. Saben que es una competencia. El que crea que esté mejor, jugará. Trato de ser justo. Me puedo equivocar, pero trato de hacer lo mejor para el equipo”.

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Rodolfo ArruabarrenaBoca JuniorsVélezJuan Román RiquelmeSebastián VillaTorneo Clausura

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