JD Vance afirmó que EEUU destruyó el programa nuclear de Irán y mantendrá la presión contra el régimen

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, interviene durante una mesa redonda con miembros del Congreso, el 5 de agosto de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró, en diálogo con Fox News el sábado, que el país norteamericano avanzó en las negociaciones con Irán durante los últimos días, aunque advirtió que Teherán todavía no cumplió con todas las demandas de la administración de Donald Trump. A su vez, afirmó que el Ejército estadounidense destruyó las capacidades militares y nucleares del régimen.

“Hemos destruido su programa nuclear. Hemos destruido su ejército convencional. Hemos reducido drásticamente sus capacidades militares, por así decirlo, asimétricas. Y ahora mismo estamos intentando ver si están dispuestos a realizar los cambios a largo plazo necesarios para mejorar su relación con Estados Unidos”, declaró el segundo del Ejecutivo en paralelo a las conversaciones con la república islámica para alcanzar un nuevo acuerdo que ponga fin a las hostilidades en Medio Oriente.

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No obstante, Vance advirtió que si no están dispuestos, Washington continuará con sus operaciones contra el régimen: “Seguiremos ejerciendo la presión que podamos y extrayendo la mayor cantidad de petróleo y gas posible de Medio Oriente para que los estadounidenses puedan disfrutar de precios más bajos de la gasolina y la energía”.

Vance afirmó que el gobierno estadounidense mantiene conversaciones con Irán para maximizar el flujo de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz. El vicepresidente sostuvo: “La cuestión es si son capaces, si su sistema es capaz de brindarnos lo necesario para que seamos felices. Eso aún está por verse, pero creo que hemos avanzado en los últimos días”.

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Las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético global, permanecen en el centro del diálogo diplomático entre Washington y Teherán, mientras ambas partes evalúan los próximos pasos para garantizar el tránsito de recursos en la región.

Una mujer sostiene una bandera iraní en una calle de Teherán, Irán, el 30 de junio de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

La crisis en el estrecho de Ormuz continúa sin resolución después de que el régimen de Irán presentara una lista de exigencias que Estados Unidos debe cumplir para que se reabra el estratégico paso marítimo. Un comunicado oficial difundido el sábado formalizó la postura iraní, lo que incrementa la tensión en una de las rutas energéticas más relevantes a nivel mundial y complica las negociaciones en la región, según informó la agencia estatal IRNA.

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El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolgadr, señaló que la reapertura del estrecho de Ormuz dependerá de una modificación en la actitud de la Casa Blanca. “Hasta que Estados Unidos no corrija su comportamiento, el estrecho de Ormuz no será abierto”, afirmó Zolgadr en el mensaje difundido por IRNA.

Entre las condiciones planteadas por Teherán figuran el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Washington, el cese de las sanciones económicas y la liberación de los activos iraníes bloqueados en el extranjero. Además, Zolgadr exigió compensaciones por los daños derivados de dos guerras impuestas, referencia a puntos ya consignados en el memorando de entendimiento firmado por ambas partes en junio.

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El petrolero Atlas (IMO 9538177, MMSI 311000134), de Bahamas, el 7 de agosto de 2026 (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)

El funcionario iraní incluyó en el pliego de condiciones el fin de las amenazas militares contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, y la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región. “Estas son las demandas del pueblo iraní”, subrayó Zolgadr, quien aseguró que la autoridad iraní “nunca cederá”, ni en el ámbito militar ni en las negociaciones.

La declaración de Zolgadr se conoció tras repetidos pronunciamientos de altos funcionarios iraníes que asocian la reapertura de Ormuz con la aceptación de las demandas por parte de Washington. El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, indicó que solo se registrarán avances si Estados Unidos compensa las violaciones del acuerdo de junio, el pacto denominado Memorando de Entendimiento de Islamabad. Araqchi confirmó que Teherán y Omán están cerca de pactar un mecanismo jurídico para gestionar la navegación y definir rutas seguras en el estrecho, con el objetivo de establecer un marco claro para el tránsito marítimo y reducir los incidentes en la zona.

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