Gigantes de Centroamérica: Los volcanes más peligrosos que aún están activos

La lava fluye del cráter del volcán de Fuego el martes 4 de agosto de 2026, visto desde San Juan Alotenango, Guatemala. (AP Foto/Moisés Castillo)

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Los volcanes Santiaguito, Fuego y Pacaya encabezan en Guatemala la categoría de mayor peligrosidad por su actividad eruptiva y por las amenazas que representan para poblaciones cercanas, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. Ese diagnóstico se inscribe en una cadena volcánica centroamericana marcada por sistemas explosivos que combinan erupciones frecuentes, emisiones de ceniza, flujos piroclásticos y cercanía con zonas habitadas.

En el mapa regional también figuran la Caldera de Ilopango y el volcán de Santa Ana en El Salvador, además del Turrialba en Costa Rica. Todos comparten dos factores que elevan el riesgo: actividad constante o antecedentes eruptivos violentos, y su ubicación próxima a comunidades o áreas metropolitanas.

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El caso guatemalteco concentra algunos de los focos más activos. El volcán de Fuego es considerado el más activo y peligroso de Centroamérica por la generación de flujos piroclásticos violentos y erupciones constantes que amenazan a las comunidades de su entorno.

Santiaguito, por su parte, es un complejo de domo activo surgido tras la gran erupción del Santa María en 1902. Desde entonces mantiene una actividad explosiva frecuente que lo ubica entre los sistemas de mayor riesgo del istmo.

Los volcanes Santiaguito, Fuego y Pacaya figuran en Guatemala en la categoría de mayor peligrosidad por su actividad eruptiva y por la amenaza sobre poblaciones cercanas. (Imagen de cortesía)

El riesgo regional combina historia eruptiva y cercanía urbana

En El Salvador, la Caldera de Ilopango aparece como uno de los puntos más delicados por su historial de súper erupciones catastróficas y por su potencial de impacto sobre el área metropolitana de San Salvador. El volcán de Santa Ana, también llamado Ilamatepec, suma otra variable: es el más alto del país y presenta actividad hidrotermal junto con antecedentes de erupciones violentas.

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Costa Rica incorpora a esa lista al volcán Turrialba. Su peligrosidad está asociada a emisiones recurrentes y repentinas de ceniza y gases a pocos kilómetros de la capital costarricense.

La Caldera de Ilopango, el volcán de Santa Ana y el Turrialba integran el mapa regional de riesgo volcánico en Centroamérica por sus antecedentes eruptivos y su cercanía con zonas habitadas./ (MITUR)

El repaso histórico amplía la dimensión de esa amenaza. La erupción de Ilopango, fechada en el siglo V y situada hacia el año 535 d.C., produjo el evento conocido como Tierra Blanca Joven, descrito en el texto como una de las mayores erupciones del Holoceno a escala mundial.

Ese episodio expulsó decenas de kilómetros cúbicos de tefra, sepultó el corazón de la civilización maya clásica, despobló la región durante décadas y provocó un invierno volcánico global con hambrunas documentadas desde Europa hasta China. En la misma reconstrucción histórica, el volcán de Fuego registra actividad violenta constante desde 1524.

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Entre sus hitos modernos figuran las erupciones de 1932, que cubrió de ceniza zonas de Guatemala, Honduras y El Salvador, y la de 1974. libros de historia también mencionan la erupción de junio de 2018, que causó la muerte de cientos de personas al sepultar comunidades enteras bajo flujos piroclásticos.

La Caldera de Ilopango concentra una amenaza para El Salvador por su historial de super erupciones y por su potencial de impacto sobre el área metropolitana de San Salvador. (Imagen de cortesía)

Los planes de emergencia se apoyan en monitoreo y evacuación

La respuesta institucional en la región se organiza a través de redes científicas de vigilancia en tiempo real, con herramientas de sismología, medición de deformación y observación satelital, coordinadas con organismos de protección civil. En Guatemala, ese esquema está a cargo de CONRED e INSIVUMEH.

Entre las medidas descritas para ese país aparece la mochila de las 72 horas, un plan familiar estandarizado para que cada hogar disponga de suministros suficientes para subsistir tres días en albergues. También se aplica el principio de auto evacuación, que faculta a las comunidades asentadas en las faldas del volcán de Fuego a retirarse de inmediato hacia zonas seguras si detectan flujos piroclásticos inminentes, sin esperar una orden estatal.

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Los planes de emergencia en Guatemala, El Salvador y Costa Rica se apoyan en monitoreo volcánico, alertas tempranas, rutas de evacuación y protocolos como la mochila de las 72 horas. (imagen de cortesía)

El protocolo guatemalteco incluye además rutas de evacuación locales y señalización en barrancas vulnerables, como las cuencas Seca y Ceniza, para impedir el paso durante el descenso de lahares o corrientes térmicas. El diario citado en el texto base sitúa a Santiaguito, Fuego y Pacaya en la franja de muy alta peligrosidad dentro del país.

En El Salvador, la coordinación corresponde a Protección Civil y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Allí funcionan sistemas de alerta temprana con sensores sonoros, estaciones sismológicas automáticas y cámaras de alta definición para vigilar cráteres, incluidos Ilopango y el volcán de San Miguel.

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Ese país también cuenta con planes de contingencia específicos y mapas de zonificación de riesgos para delimitar el alcance teórico de lava o ceniza y ordenar evacuaciones por macro sectores en el Gran San Salvador. En Costa Rica, la Comisión Nacional de Emergencias y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica aplican cierres automáticos de perímetros alrededor de los cráteres activos del Turrialba y Poás, además de sensores permanentes para detectar gases y advertir a agricultores y ganaderos ante lluvias ácidas o concentraciones peligrosas de dióxido de azufre.