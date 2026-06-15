Ciencia

Dormir con aire exterior: beneficios reales, límites y cuándo conviene evitarlo

La ventilación nocturna puede reducir la concentración de CO₂ en el dormitorio, pero el resultado sobre el descanso depende del entorno

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ventana abierta aumentó el ruido y las partículas finas PM2.5, aunque algunos participantes reportaron aire más fresco - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir con la ventana abierta puede mejorar la ventilación del dormitorio y reducir la acumulación de CO₂ (un indicador indirecto del aire “viciado”), pero no es una regla universal. En algunas situaciones, puede empeorar el descanso por ruido, alérgenos o contaminación exterior.

La evidencia sugiere que el beneficio potencial está ligado a la renovación de aire: en dormitorios cerrados, el CO₂ puede aumentar durante la noche por la respiración, especialmente si duermen dos personas o si el ambiente tiene poca circulación.

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Un estudio experimental que comparó noches con ventana abierta versus cerrada midió CO₂, temperatura, humedad, partículas finas y ruido, además de variables de sueño. En el primer caso se registraron niveles más altos de CO₂, mientras que en el otro se reportó una percepción de aire más “fresco”, con el costo de mayor ruido y, en algunos casos, más partículas finas.

Sin embargo, “más ventilación” no siempre significa “mejor”. Si el exterior está afectado por humo de incendios o mala calidad del aire, abrir la ventana puede aumentar la exposición a partículas finas que irritan vías respiratorias y dificultan el descanso.

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En ese tipo de episodios, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) advierte que el humo puede entrar al hogar a través de la ventilación natural (ventanas y puertas abiertas) y recomienda medidas para reducir la entrada de contaminación, como mantener aberturas cerradas y recurrir a filtración del aire interior cuando sea necesario.

Cuándo abrir la ventana puede ayudar a dormir mejor

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La polisomnografía domiciliaria mostró menos ronquidos y menos despertares con la ventana abierta en un subgrupo del estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La razón principal por la que algunos especialistas ven con buenos ojos dormir con la ventana abierta es la renovación de aire. En un dormitorio cerrado, la ventilación baja puede favorecer que suban el CO₂ y la humedad durante la noche, sobre todo si duermen dos personas, si la puerta permanece cerrada o si el ambiente no tiene un buen sistema de ventilación mecánica.

En paralelo, una revisión de estudios sobre ventilación de dormitorios (resumida por un medio científico especializado) concluyó que la ventilación insuficiente puede asociarse con peor sueño y propuso objetivos de CO₂ como referencia para inferir si la ventilación es adecuada, con la idea de orientar mejores estándares de aire en habitaciones destinadas a dormir.

Cuándo puede ser mejor mantener la ventana cerrada

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ventilación insuficiente en dormitorios puede asociarse con peor sueño, según una revisión sobre ventilación de dormitorios y CO₂ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire fresco” no siempre es sinónimo de aire saludable. Hay escenarios en los que abrir la ventana puede aumentar la exposición a contaminación, humo o irritantes, y eso puede impactar el sueño (tos, congestión, irritación ocular) o agravar síntomas en personas con asma u otras condiciones respiratorias.

Un caso típico es el de humo de incendios. La EPA explica que el humo y las partículas finas del exterior pueden ingresar al hogar por ventilación natural (ventanas y puertas abiertas), por sistemas de ventilación mecánica y también por infiltración a través de pequeñas aberturas.

En episodios de humo, la agencia recomienda medidas como mantener ventanas y puertas cerradas, mejorar la filtración (por ejemplo, con filtros más eficientes en HVAC si el sistema lo permite) y usar purificadores de aire portátiles adecuados, además de aprovechar momentos de mejora temporaria del aire exterior para ventilar.

Los CDC también publican recomendaciones de seguridad durante incendios y humo, con pautas para reducir exposición y monitorear la calidad del aire. En ese marco, ventilar durante humo visible o mala calidad del aire puede ser contraproducente, especialmente en personas vulnerables.

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