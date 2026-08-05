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Descubren cómo actúa uno de los venenos más dolorosos del mundo

La investigación mostró que la llamada hormiga de terciopelo usa componentes diferentes de su veneno según el tipo de organismo al que enfrenta

Primer plano de un insecto con abdomen rayado en negro y amarillo, cubierto de pelo, que exhibe un aguijón oscuro. El fondo es verde y amarillo borroso.
Las hormigas de terciopelo, que en realidad son avispas, usan un veneno que activa el dolor con mecanismos distintos en insectos y mamíferos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las llamadas hormigas de terciopelo, en rigor avispas cubiertas de vello, son conocidas por una defensa que deja una marca inmediata en cualquier depredador: una picadura muy dolorosa. Ahora, un trabajo científico sumó una pieza concreta para explicar ese efecto al mostrar que el veneno de estos insectos activa el dolor mediante mecanismos distintos en insectos y mamíferos.

Durante años, la pregunta no fue solo por qué la picadura duele tanto, sino cómo un mismo veneno puede resultar eficaz frente a animales muy diferentes. La incógnita apuntaba a si existía un mecanismo común, compartido entre grupos tan distantes como los insectos y los vertebrados, o si había evolucionado con estrategias separadas para cada blanco biológico.

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Esa duda empezó a ordenarse con un estudio publicado en Current Biology, que identificó en la hormiga de terciopelo escarlata un péptido, una molécula pequeña formada por aminoácidos, que activa de manera potente neuronas sensoriales del dolor en insectos.

Close-up de un insecto con rayas amarillas y negras, antenas anaranjadas y ojos negros, sobre corteza, musgo verde y pequeñas piedras.
Un estudio publicado en Current Biology identificó en Dasymutilla occidentalis un péptido que activa de forma potente neuronas sensoriales del dolor en insectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo también mostró que ese mismo componente no provoca la misma respuesta en ratones, donde intervienen otras sustancias del veneno. El hallazgo aporta una explicación más precisa sobre cómo estas avispas consiguen disuadir ataques en especies muy distintas.

Un veneno con blancos diferentes

La investigación se centró en Dasymutilla occidentalis, una especie presente en Estados Unidos que, pese a su nombre común, no es una hormiga, sino una avispa de la familia Mutillidae. Según se detalla en el estudio, el equipo examinó cómo reaccionaban distintos tipos de neuronas sensoriales de larvas de Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, un organismo modelo muy usado en biología.

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Una hormiga de terciopelo con cuerpo peludo amarillo y negro y ojos grandes se posa sobre musgo verde, rocas pequeñas y tierra.
Los autores señalaron que el péptido Do6a actúa sobre los canales Pickpocket/Balboa y dispara una vía sensorial de aversión en insectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo detectó que el veneno activa con fuerza un tipo de neuronas vinculadas con la nocicepción, el sistema que permite percibir estímulos potencialmente dañinos. Dicho de otro modo, no se trata de una reacción general de cualquier célula nerviosa, sino de una activación selectiva de neuronas especializadas en detectar agresiones físicas o químicas.

Los autores identificaron además un péptido llamado Do6a como el principal responsable de esa respuesta en insectos. Esa molécula actúa sobre los canales Pickpocket/Balboa, proteínas de membrana cuya función es permitir el paso de iones y disparar señales eléctricas en ciertas neuronas. En términos simples, el veneno parece “encender” una vía sensorial concreta para producir una reacción de aversión inmediata.

Ese punto resultó central porque el equipo había partido de otra hipótesis. La expectativa era encontrar un mecanismo más antiguo y compartido entre muchos animales. En cambio, “el cóctel de veneno tiene múltiples mecanismos”, según se detalla en el estudio. La frase resume una idea clave: el veneno no opera de una sola manera, sino mediante varios componentes con efectos distintos según el organismo que recibe la picadura.

Una hormiga de terciopelo de rayas negras y amarillas con cuerpo peludo sobre corteza y musgo, con gotas de agua y hojas secas al fondo.
El estudio concluyó que Do6a no explica el dolor en mamíferos y que otros péptidos del veneno, Do10a y Do13a, generan esa respuesta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa en mamíferos y por qué importa

Para probar si el mismo compuesto explicaba el dolor en vertebrados, los investigadores realizaron ensayos en ratones. Allí observaron conductas asociadas al dolor, como lamer, sacudir o golpear la pata afectada, además de una mayor sensibilidad mecánica durante un lapso posterior a la inyección del veneno.

El dato llamativo fue que Do6a no reprodujo esos efectos en ratones, aun cuando en insectos había mostrado una acción intensa. En mamíferos, en cambio, otros péptidos del veneno, Do10a y Do13a, sí generaron respuestas compatibles con dolor. “El mecanismo nociceptivo de acción del veneno es diferente en mamíferos e insectos”, concluye el trabajo.

Insecto con cuerpo segmentado, pelaje amarillo y negro, seis patas, dos antenas anaranjadas. Está sobre una superficie de tierra y musgo verde oscuro.
La composición del veneno sugiere que la evolución de esta avispa defensiva respondió a depredadores distintos con herramientas bioquímicas específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia importa porque ayuda a entender mejor cómo evoluciona un veneno defensivo, el cual puede definirse como una mezcla de sustancias biológicamente activas que un animal inyecta para defenderse o capturar presas. En este caso, la composición no parece orientada a un único tipo de atacante, sino a varios, con herramientas bioquímicas distintas para cada uno.

El estudio suma otro dato en esa dirección: Do6a fue el péptido más abundante del veneno y también el más potente para activar neuronas del dolor en insectos. Esa combinación sugiere, según los autores, que la presión evolutiva ejercida por depredadores invertebrados pudo haber sido especialmente importante en la historia de estas avispas.

Una defensa que también funciona en la naturaleza

Más allá de los experimentos de laboratorio, el equipo evaluó si la picadura podía frenar el ataque de otro insecto depredador. Para eso observó encuentros entre una mantis religiosa y una hormiga de terciopelo. En cinco de cinco ensayos, según se detalla en el estudio, la avispa logró escapar después de picar a la mantis.

Hormiga de terciopelo negra y amarilla con antenas, sobre un trozo de corteza con musgo verde y fondo borroso.
Las pruebas con mantis religiosa mostraron que la picadura de la hormiga de terciopelo interrumpe el ataque y permite que la avispa escape (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores registraron incluso un episodio en el que el aguijón penetró una pata del depredador y este soltó de inmediato a su presa. Después aparecieron conductas compatibles con malestar, como el acicalamiento de la zona afectada y cierta descoordinación transitoria de la extremidad.

Ese punto amplía el valor del hallazgo. El trabajo no se limita a describir una picadura dolorosa para las personas, sino que conecta la química del veneno con su función ecológica.

Las picaduras de las hormigas de terciopelo son lo bastante aversivas como para anular el impulso de caza de un insecto depredador”, indica el estudio, ya que resulta lo bastante intensa como para que un depredador abandone el intento de captura.

La investigación no plantea aplicaciones médicas inmediatas ni presenta una conclusión cerrada sobre el uso terapéutico de estos compuestos. Sí ofrece, en cambio, un mapa más preciso de cómo distintas moléculas del mismo veneno activan circuitos sensoriales en animales lejanos entre sí.

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